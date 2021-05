L’inverno demografico come la sintesi dei paradossi della società differenziata

Venerdi 14 maggio, all’Auditorium della Conciliazione, si sono tenuti gli Stati generali della Natalità. Gli obiettivi dell’evento erano: riflettere su un tema capace di unire tutto il “sistema Paese”; fare proposte per invertire il trend demografico ed immaginare una nuova narrazione della natalità. Nel febbraio scorso l’Istat ha confermato gli effetti di una tendenza capace di produrre evidenze inquietanti negli indicatori demografici relativi agli ultimi anni. Nel 2019 le nascite sono state 435mila contro i 647mila decessi: il più basso livello di ricambio naturale in Italia dal 1918, capace di minare la tenuta del tessuto produttivo, da un lato e welfaristico dall’altro. Il fenomeno inquietante delle culle vuote potrà essere contrastato con un ampliamento dei congedi parentali, un fisco sensibile alle esigenze genitoriali e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro? Come se non bastasse il declino demografico in atto nel nostro Paese è stato accelerato dalla crisi pandemica destinata ad esercitare “effetti non congiunturali” sull’indice di natalità. L’analisi del fenomeno potrebbe muovere da un paradosso: le ingenti risorse finanziarie che a livello comunitario saranno utilizzate per il piano di ripresa e resilienza, sono state definite “Next Generation”, concetto che rischia di diventare controintuitivo, a fronte di un clima culturale di paura del futuro e crescita esorbitante del rischio. Non sembrano esaustive neppure analisi spiccatamente settoriali della questione, come ad es. quelle economiche che evidenziano un dato - lapalissiano quanto inutilizzabile - per invertire il fenomeno, cioè quello del “meno siamo e più pagheremo”, dato che il debito pubblico peserà su ogni singolo individuo avendo la crisi demografica un intuitivo impatto sull’economia italiana. E’ certamente vero che la crescita economica dipende dal ritmo di espansione della popolazione collegato all’incremento della produttività ed uno dei più rilevanti effetti dell’invecchiamento è proprio il rallentamento dello sviluppo delle innovazioni, vere e proprie macchine antropogeniche della società tardo-moderna. Tali innovazioni dipendono largamente dai giovani che ne sono i principali ideatori e consumatori, mentre gli anziani resistono ai cambiamenti produttivi, determinando il blocco delle dinamiche sociali che vi si strutturano contestualmente. Data la matrice tecno-scientifica della società di mercato, si può individuare un perverso intreccio tra denatalità e produttività, perché l’inverno demografico, determinando le condizioni per un rallentamento del ciclo produttivo con la crisi della dinamica dei redditi, non potrà che avere effetti loop-negativi sulla natalità. Se la crisi demografica identifica nelle valutazioni di ordine economico una sorta di convitato di pietra, vi sono anche ragioni più generali che vanno ben al di là dei motivi economici. Si pensi, in particolare, al ruolo della c.d. “società del disagio” ed alle trasformazioni del senso di maternità, da intendersi come profonda mutazione della costruzione sociale del femminile. Al livello delle determinanti socio-culturali del crollo delle nascite, ci si deve interrogare sulla struttura della “società autofagica” che nella violenza diffusa, nella mancata neutralizzazione del conflitto e nel fenomeno delle culle vuote, mette in evidenza un lento suicidio della nostra cultura dato che la denatalità è la sintesi di diversi fenomeni interconnessi, tra cui la scomparsa della temporalità infantile e quella che il pedagogista Mario Pollo definisce “la diffusione dell’ethos infantilistico negli adulti”. Il destino della condizione infantile nell’epoca dell’accelerazione e dell’allevamento mediatico diventa un deterrente culturale alla natalità che alimenta un cortocircuito destinato ad incrinare la relazione educativa e la capacità dei giovani adulti di oggi di assumersi responsabilità di cura - quando non di autentico sacrificio - nei confronti di un nuovo nato. In modo assai lucido, lo psichiatra Massimo Ammanniti ha affermato che «la rimozione dei bisogni dei bambini ormai fa parte del senso comune nel nostro Paese». Sui problemi di ordine generale se ne innestano di più specifici come il nuovo protagonismo del femminile sulla scena sociale, chiamato direttamente in causa nelle profonde trasformazioni del desiderio di maternità. Quando non penalizzate dal regime contrattuale che fa da sfondo sociale alla propria autonomizzazione, le giovani donne spesso devono confrontarsi tra desideri e dura realtà, tra il desiderio di lavoro e di famiglia, tra ambizioni di affermazione professionale e relazioni di accudimento. Allora la nascita di un figlio non può non rappresentare serie conseguenze sui desideri e sulle aspirazioni proiettate nel futuro, tenendo conto del problematico equilibrio tra privato e pubblico, famiglia e società. La rinuncia a sé derivante dal sacrificarsi per i figli, diviene un disvalore a fronte di una sorta di infantilizzazione dell’adulto che non consegue tappe biografiche definitive - nella logica della socializzazione flessibile - e che ripiega narcisisticamente sulla sua immagine frammentata di fronte alla sfida genitoriale, osservata come ostacolo alla possibilità di vivere una vita pienamente autorealizzata, magari piegata socialmente alla logica dell’Happycracy. Se un figlio è certamente un dono, è anche un bene comune, capitale umano e sociale che le paternità e maternità contemporanee non possono rappresentarsi come mera limitazione della libertà personale e del riconoscimento sociale, dato che l’autentica autorealizzazione non cessa di riferirsi alla cura dell’altro da me.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale



© RIPRODUZIONE RISERVATA