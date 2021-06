Il lusso dell’anonimato nell’epoca della visibilità

In un recente contributo la scrittrice Giulia Caminito ha affrontato il tema di personaggi il cui successo è strettamente legato alla strenua difesa del loro anonimato. I casi più noti sono quelli dello street artist Banksy, del rapper “Tha Supreme” ed, ovviamente del fenomeno letterario nostrano Elena Ferrante. Come nel caso del “medium” denaro che celebra il suo trionfo sociale diventando pura essenza numerica e pura idea, l’epoca della compiuta visibilità diviene il tempo del tutto-tangibile, istituendo la piena coincidenza con il mercato delle merci e delle informazioni. Dove il mondo della comunicazione si salda con l’arte e con lo spettacolo, emergono singolari protagonisti che si concedono il lusso dell’absent presence, un anonimato fonte di un successo planetario fondato sulla spremitura del massimo effetto sociale a fronte del minimo coefficiente di esposizione alla regola espressiva canonica. Del resto, anche i misteri di un potere che costruiva sul nascondimento e la velatezza agli occhi comuni la propria struttura distintiva lentamente scompaiono, assediati dalla loro stessa visibilità, sovente incapace di cautelarsi nei confronti degli effetti perversi del suo esercizio. Per essere “sociale” ogni atto deve rispettare i canoni della comunicazione ed è significativo il fenomeno della notorietà raggiunta sottraendosi alla profanità comunicativa, influenzata a partire da un anonimato scelto come modalità di presenza aumentata proprio perchè sottratta alle dinamiche demolitive della doxa individualizzata. La civiltà visuale è figlia della logica postindustriale che si esprime come dominio del visibile, assecondando un estetismo diffuso basato sulla continua stimolazione delle percezioni e dei gusti del fruitore, una forma di educazione allo status quo, contenenti inviti alla scelta prevedibile e massificata. Smarrendo il suo ancoraggio alle ascrizioni morali e valoriali, l’uomo contemporaneo è costretto a ricercare la sua incontestabilità in oggetti ed esperienze che non gliela potranno comunque assicurare, con l’emergere di una condizione di estetizzazione diffusa e di scioglimento dai vincoli socio-strutturali che viene potenziata dai processi di informatizzazione e dalle potenti ridondanze comunicative. In quella che il politologo Parag Khanna ha definito “età ibrida”, emergono molteplici ambivalenze espressive come Haker etici, miliardari compassionevoli, oppure protagonisti del mondo dell’arte e dello spettacolo che adottano un rigoroso anonimato come rinforzo sociale del loro successo, scegliendo di nascondersi per essere più visibili. Questo “gosthing attoriale” è una forma irrituale di sottrazione dal rapporto di informazione - al quale pur si partecipa - che si governa partendo da un punto di forza: l’imposizione del rifiuto del normale schema comunicativo, sottraendosi alle reazioni che esso è destinato a determinare negli attori sociali coinvolti. L’effetto interazionale che ne deriva è positivo e irritante, ma la strategia sembra ispirarsi ad uno stalking indiretto, capace di anticipare sistematicamente le acuminate tensioni cresciute a dismisura sulle derive tecnicistiche dell’opinione pubblica. Questa sottrazione può anche realizzarsi a partire dalla scelta di strategie visuali ellittiche o interlocutorie che alterano lo spazio espressivo e l’economia interattiva della comprensione. Comunicare intensamente sottraendosi alla comunicazione permette di sfruttare il complesso di superiorità garantito dall’input obbligato che non ammette nessuna contrattazione interpretativa, capace di mitigare l’originaria direzione di senso. La decisione autoriferita, scelta in perfetta solitudine a partire dall’esigente loggione delle proprie idiosincrasie, potrebbe anche derivare dalla relazione di evitamento conseguente al ricordo di un evento traumatico, ma tutto dilegua nell’estasi del successo e del pubblico rincrescimento per la non orientabilità del giusto tributo. Se l’assenza può diventare il garante assoluto di una qualche sopravvivenza simbolica, potrà anche dileguare in una specie di presenza tautologica che impone agli osservatori solo l’accettazione obbligata di visioni non contrattabili né emendabili, perché esentate dal pegno del confronto e del rifiuto critico. Il silenzio mette al sicuro l’investimento comunicativo che ottiene la sua celebrazione nella socialità abortita, fornendo un contenuto facilmente generalizzabile a fronte di un mutismo selettivo che, nutrito dal silenzio e sorvegliato dagli effetti immaginifici dell’assenza, rende l’anonimato protagonista indiscusso delle generose idealizzazioni a senso unico. La comunicazione è operazione specifica dei sistemi sociali. Allora, artisti come Banksy non comunicano, bensì irritano (in senso sociologico), bullizzando il senso comune della società di massa ed irridendo le ridondanze ansiogene degli individui senza qualità. Il sociologo Niklas Luhmann affermò che “La comunicazione è realizzata soltanto se viene compresa”. Sospesa tra arte e irritazione, la comunicazione pirata vive di una temporalità nuova. Poiché ogni singola comunicazione è un evento senza durata, si mostra sempre nuova, diversa, e il suo continuo prodursi crea contenuti di senso sempre cangianti. Sospendendo la sua immissione nell’interazione tra attori, si determina la sospensione delle sequenze temporali che permettono al comunicare di aderire ad un senso, facendo in modo che una comunicazione sia di premessa ad un’altra. L’efficace galleggiamento delle poetiche di un Banksy, non sta nella bontà del messaggio (come si crede), ma nel flusso inerziale del medium scelto, tautologia cromatica su sfondo urbano.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

