L’amore al tempo del lockdown e l’aumento delle separazioni

L’Associazione nazionale avvocati divorzisti ha recentemente fornito dati inequivocabili sul forte aumento delle richieste di separazione, dovute principalmente alla convivenza forzata durante i lockdown. Molte coppie non hanno retto di fronte alla necessità di condividere per l’intera giornata i problemi relativi allo stress sanitario, alla mancanza di lavoro ed alla didattica a distanza dei figli. La richiesta di separazione sembra la conseguenza di un desiderio di allontanamento esacerbato anche dalla difficoltà nel nascondere la doppia vita che i coniugi infedeli conducevano prima del blocco causato dal Covid. Non scopriamo certo con la pandemia che gli innamoramenti passionali tendono a somigliare sempre più a legami “friends with benefits”, relazioni di amore “omeopatico” che sovente escludono l’impegno alla fedeltà, modulando l’affettività sulle dinamiche esterne del riconoscimento sociale. L’amore è un sentimento che derivando dal desiderio di compiacere l’altro, esprime contemporaneamente il bisogno del possesso, cifrato dall’esclusività psico-affettiva della relazione. Tuttavia, dovendo disporre di sistemi simbolici codificati socialmente per permettere l’espressione del nostro patrimonio emozionale, l’idea romantica dell’amore ha iniziato ad indebolirsi, anche se sembriamo mantenere della relazione passionale un’immagine intrinsecamente positiva legata alla psicologizzazione della relazione affettiva che consentirebbe di raffinare il sé rendendolo all’altezza del “noi”. L’autonomizzazione della sessualità dalla procreazione e la progressiva sostituzione del sentimento dell’onore con il principio di responsabilità, spingono gli individui a privilegiare prestigio, un solido obiettivo professionale ed una stabile situazione economica, consentendo dunque all’amore ed al successo di entrare pericolosamente in competizione. All’interno di una cultura caratterizzata da interazioni di tipo formale, l’amore si nutre dell’illusione di poter riscrivere la propria storia, dentro quella che la psicoanalista Nicoletta Gosio ha definito «una quota di reciproco, inconsapevole inganno, ed autoinganno, che facilita l’attrazione e l’idealizzazione dell’oggetto d’amore, trattato alla stregua del proprio io». Tuttavia, quando l’idillio cesserà di essere misura della realtà, le logiche impersonali del mercato, della contingenza sociale e del disincanto affettivo, costituiranno un formidabile sbarramento factual alle progressioni estatiche dell’amour passion. La realizzazione dell’io ha ormai soppiantato la fondazione del noi, con la forza emozionale dell’amore che resta immutata, ma a fronte della sua crescente irrilevanza sociale, risultando un sentimento schiacciato tra la sazietà consumistica e la fatica psichica imposta dal gestire relazioni sempre più improbabili. Queste condizioni sociali di sfondo accentuano il paradosso del sentimento amoroso, dato che nella relazione bisogna mantenere la propria individualità, ma allo stesso tempo è proprio in essa che si ricerca una fusione con la persona amata. La progressiva separazione dello “psichico” dal “sociale” si può evincere proprio nella crisi delle relazioni sentimentali e se amare è stata spesso considerata l’esperienza più personale e incomunicabile di tutte, passione non razionalizzabile che tocca ciascuno in un modo unico e che non ha nulla in comune con le dimensioni collettive dell’esistenza, oggi ci accorgiamo che le difficoltà dell’amore sono alimentate dal cortocircuito identitario tra l’io ed il noi, esacerbato dalla deriva individualizzante dei corsi di vita. La forte differenziazione di una società sempre più plurale e poli-contestuale, da un lato pone crescenti aspettative nei confronti della funzione psico-sociale dell’amore, ma dall’altro, ne rende sempre più improbabile realizzazione. I vissuti amorosi disegnano quella che il sociologo Niklas Luhmann definiva «una improbabile normalità», con gli enormi problemi che ne derivano soprattutto a livello della sua elaborazione culturale (assai più problematica), capace di imporre aspettative sempre più esigenti a personalità sovente schiacciate dall’ideologia dell’inadeguatezza. Allora, la vitalità della coppia si mantiene grazie ad una quota di idealizzazione, ma la realtà quotidiana avvicina i partners alle qualità reali dell’amato o dell’amata, quelle che risulteranno scolpite nel corpo a corpo con la pressione conformizzante dei sistemi di azione sociale. La complessità strutturale in cui siamo immersi rende arduo “l’amore vero”, consistente nella capacità di riconoscere ed accettare l’altro nella sua specificità e completezza (apprezzandone i pregi ed accettandone i difetti), specialmente quando si deve attraversare un processo di graduale disillusione, col ritiro delle proiezioni psichiche idealizzanti che ricercano la fusione nell’altro. Del resto, già lo psicologo sociale Christopher Lasch teorizzava una progressiva «astensione dalla scelta», perché dove i rapporti personali seguono lo schema dei prodotti di consumo, scegliere non implica più impegni e prevedibili conseguenze, dato che ogni cosa, dalla scelta di una casa a quella di una amante, di una carriera o di una gravidanza, può essere suscettibile di una cancellazione immediata, non appena si offrono opportunità apparentemente più vantaggiose. In una società come la nostra che appare in ogni suo aspetto rigorosamente ispirata dalla razionalità tipica dell’età della tecnica, capace di richiedere solo efficienza e realizzazione degli obiettivi di produttività, l’amore sarebbe l’unico spazio in cui ciascuno è chiamato a restare libero, esprimendo sé stesso oltre ogni regola. Però, troppi indicatori ormai evidenziano il contrario.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale



