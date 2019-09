Ecco la moda delle sale-sfogo dove poter distruggere tutto

di Rossano Buccioni*

Si discute molto della moda delle sale-sfogo, ambienti in cui è possibile scatenare la propria rabbia distruggendo oggetti di varia natura, in modo controllato e dietro pagamento di una somma di danaro. Non potendo intervenire sulle radici profonde della rabbia e sui costi sociali che determina (dalle strade alle culture ultras, alla micro-conflittualità diffusa) legati alle conseguenze della iper-socializzazione gerarchica cui sono costretti individui e gruppi nel mondo occidentale, ci accontentiamo di surrogati episodici nel tentativo di combatterla ed imbracciando una mazza da baseball, paghiamo per distruggere tutto in una sintesi grottesca di arancia meccanica e gioco della pentolaccia. L’individuo inserito in un inesorabile scambio sociale utilitario, codificato da rigidi criteri organizzativi e di efficienza operativa, dolorosamente vincolato ai codici dell’inautentico, è costretto spesso a percepirsi vittima di sfruttamento ed ingiustizia. L’aver sofferto delusioni amorose, sperimentato il tradimento da parte di una persona vicina o il mancato raggiungimento di un obiettivo importante per la realizzazione personale, sono alcune condizioni all’origine del sentimento della rabbia. Il fenomeno delle rage rooms, consentendo sfoghi temporanei ritenuti un toccasana per emendare i teatri dell’io dalle scorie della frustrazione, rimanda in realtà a dinamiche psico-sociali più profonde dominate dalla confusione tra sogno e realtà tipica del complesso orizzonte sociale della “gamification” (molte di queste sale si trovano dentro parchi-divertimento). Nelle rage room gli oggetti da distruggere richiamano immagini cariche di valenze negative, ma lo sfondo esistenziale che le innerva difficilmente potrà essere modificato da questa rapsodica sospensione delle pressioni regolative che le persone normalmente subiscono. La rabbia è una delle emozioni meno conosciute, spesso associata ad episodi parossistici in cui emerge il lato oscuro della persona, e dove si finisce per dire o fare cose di cui poi ci si potrebbe pentire. Ebbene, l’aspetto più significativo al riguardo è che nella maggior parte dei casi la rabbia non si manifesta, bensì si nasconde sotto la superficie della coscienza. Se è troppo facile scagliare temporaneamente la parte emersa dell’iceberg della rabbia contro i simboli della nostra frustrazione, ben più difficile sarà prenderli in carico per venirne definitivamente a capo. Nelle rage rooms la rabbia è diretta su oggetti specifici posti nelle stanze e con la loro distruzione la persona cerca di liberarsi dai vincoli esperienziali cui essi rinviano. Se la psicoanalisi sosteneva la necessità di subordinare il principio di piacere a quello di realtà - come elemento generativo di civiltà - ormai molti di noi vivono un rifiuto della realtà che si mostra in svariate forme dentro una cultura, divenuta talmente vulnerabile da risultare incapace di proporre un uso costruttivo della perdita e della sconfitta personale. Se un aspetto della realtà non è compatibile con le nostre ambizioni sproporzionate, diventa una minaccia così insopportabile da dover essere immediatamente mascherata con la messa in scena di rappresentazioni fittizie della realtà che quasi sempre finiscono per ingigantire la rabbia nascosta. La rabbia è una reazione emotiva alla separazione ed alla perdita, una pulsione naturale strettamente legata all’istinto di sopravvivenza. L’io - spesso posto al centro di veri e propri “lutti sociali” inerenti la rinuncia alla nostra spontaneità, all’idea di comunità, all’essenzialità dei legami sentimentali - diventa una realtà assai fragile cui la struttura sociale non solo chiede di negare la sua vulnerabilità, ma addirittura di incentivare la sua presunta onnipotenza. Quando l’io da protagonista si scopre comparsa, volando in pezzi le difese psichiche che il contesto sociale ci chiamava a sviluppare, subisce la danza macabra dell’angoscia che propone un ampio repertorio sintomatico e ripieghi temporanei in deboli riti liberatori, come nelle fury rooms. Del resto, non riconducendo ad un senso in cui ricercare le radici della propria sofferenza, la distruzione controllata di suppellettili nelle sale-sfogo, invece di chiarire la sua ragione psichica, richiamerà altra rabbia difficile da svelenire in quella che molti antropologi definiscono “dittatura del presente”. Potrò distruggere oggetti che richiamano traiettorie esistenziali dominate dalla sofferenza, ma non mi sarà facile individuare i nuclei critici della mia esistenza bloccata. Oggi, la ricerca disperata di antidoti all’angoscia diviene una delle chiavi di lettura del disagio diffuso. L’angoscia viene agita dentro flussi continui di informazioni che spesso neppure riusciamo ad elaborare, perché scompaiono appena si palesano. Il nostro immaginario viene quindi deformato dal flusso di immagini ed informazioni con una rapidità tale che le nostre capacita di rappresentazione - ancorate a vincoli biologici - messe sempre più sotto pressione dai prodotti della tecnica, subiscono l’ovvio stravolgimento del corredo istintuale originario. Non potendo distruggere o limitare il flusso comunicativo che ci travolge, distruggiamo i simboli tecnici di questa schiavitù in una stanza perché come scrive l’antropologo Marco Aime, dal face to face passiamo allo screen to screen, pagando comunque un prezzo molto alto perché una parte di noi è legata a qualcosa che la civiltà delle macchine non riesce a rimuovere del tutto. La dominanza tecno-digitale ci propone teatralmente liberazioni illusorie che mascherano le condizioni predisponenti un disagio così diffuso che ormai lo consideriamo connaturato al forte incremento di velocità in tutte le mansioni che svolgiamo.