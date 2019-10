Il mondo va avanti le Marche aspettano

di Roberto Danovaro*

Le premiazioni degli Eni Awards per i migliori risultati a livello mondiale nel campo delle scienze degli idrocarburi, dell’ambiente e delle energie rinnovabili, da poco svolte al Quirinale in presenza del Presidente Mattarella, hanno sancito una svolta importante nel mondo dell’industria italiana. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha spiegato con chiarezza e passione la trasformazione in corso nel più grande e prestigioso ente produttore di energia in Italia. L’Eni punta a diventare il produttore numero uno al mondo di energia pulita e rinnovabile, partendo dal mare. È stato anche premiato un nuovo brevetto Eni che permette la produzione di energia dalle onde del mare con un sistema che sembra poter garantire in futuro una generazione di energia molto importante. Si tratta di una svolta epocale in linea sia con l’orientamento del nuovo governo volto a uno sviluppo sostenibile, ecologico e innovativo sia con le iniziative a livello internazionale per la protezione dell’ambiente. Ieri si è concluso un incontro dei G7 a Parigi sulla lotta alle plastiche in mare. Il governo italiano ha appena approvato un testo per la lotta ai cambiamenti climatici. Insomma, e direi finalmente, sembra che questo nuovo corso stia “contaminando” ogni livello della società, inclusi i capisaldi del nostro sistema produttivo. Negare che il futuro dovrà essere obbligatoriamente più verde e sostenibile, significa mettere la testa sottoterra come gli struzzi. È come negare l’esistenza dei cambiamenti climatici; possiamo negare le evidenze, ma l’unico risultato sarà quello di pagare alla fine un prezzo più alto per la nostra cecità. Pochi giorni fa anche la Russia ha deciso di creare un’area protetta grande come il Belgio. Si tratta di una enorme foresta vergine, una delle più grandi del Pianeta. Si stanno moltiplicando le iniziative internazionali per proteggere porzioni sempre più grandi del territorio. Per garantire un futuro sostenibile al Pianeta dovremmo progressivamente proteggere tutti i boschi e le foreste integre esistenti, non solo la foresta Amazzonica, ma anche le foreste del Borneo e i boschi dei nostri Appennini. Capiremo, spero il più presto possibile, che sarà necessario impedire di cementificare altro territorio, con leggi che permettano solo di costruire sul costruito, ovvero abbattere e ricostruire nuovi edifici o restaurare quelli abbandonati che già abbiamo. Non è così difficile, basta mettere in pratica quello che sappiamo essere giusto per l’ambiente, utile per un’ economia circolare e più salubre per noi. La strategia di sviluppo sostenibile passa anche dal mare. Abbiamo un obiettivo definito dalle Nazioni Unite che ci chiede di proteggere almeno il 10% dei mari e degli oceani. In Italia non siamo ancora neanche alla metà di questo obiettivo e presto partiranno dal governo ulteriori misure e incentivi per altre aree protette. Non si tratta di bloccare lo sviluppo ma, al contrario, di pensare a mettere insieme aree protette, porti ecologici, banchine e strade elettrificate, navi meno inquinanti e controlli più rigorosi sulla qualità dell’aria. Possiamo fare tutto, ma meglio e in modo più ecocompatibile. Ormai lo hanno capito anche le grandi imprese e i grandi armatori. Nessuno acquista più azioni di aziende con l’etichetta nera di “inquinatori ambientali” e senza una prospettiva di sviluppo “green”. Anche perché, questo, è il futuro verso cui vanno le più grandi potenze mondiali, inclusa Russia e Cina e gli investitori, soprattutto i grandi capitalisti stranieri, lo sanno bene e non vogliono rischiare i loro capitali. Sarebbe quindi un controsenso, un autentico andare “contro corrente”, se i meravigliosi habitat del nostro territorio marchigiano non venissero protetti. La pubblicità che sentiamo alla radio ci parla di una regione da scegliere per le vacanze, con un paesaggio unico, arricchito da borghi medioevali, cultura e prodotti tipici. Tutto vero. Ma se la attraversiamo continuiamo a vedere nuovi ecomostri sorgere dovunque e una mancanza di attenzione a questo paesaggio meraviglioso. Abbiamo una costa del Conero esclusiva, ma non la proteggiamo. Risulta veramente incomprensibile come ci si possa ostinatamente opporre all’istituzione di un’area marina protetta come quella del Conero, già progettata e presente nei programmi di governo di questa città. Credo sia un vero peccato che Ancona non sfrutti questa possibilità per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rappresentare un modello di sviluppo sostenibile e di economia blu per l’intera Regione. Negare un futuro sostenibile allontanerà le nostre Marche dall’unico futuro possibile.*Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine