Investimenti nell’istruzione per un Paese più competitivo

di Roberto Danovaro*

Sono iniziate le scuole di ogni ordine grado, e a L’Aquila, luogo simbolo per la rinascita dopo il terremoto che ha colpito anche la nostra regione, lunedì scorso si è tenuta la 19ª edizione di “Tutti a scuola”. Si tratta dell’evento di inaugurazione dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Pubblica istruzione Lorenzo Fioramonti. Ho partecipato a questa iniziativa e devo dire che l’ho trovata veramente bella. Si respirava un clima di festa. Cantautori giovani e meno giovani hanno intervallato l’iniziativa con le loro canzoni e studenti di varie parti d’Italia si sono esibiti con opere e brevi spettacoli. Un bellissimo cortometraggio di studenti siciliani ha raccontato la loro lotta alla plastica. Danze e recite univano il clima di festa alla volontà di fare alcune riflessioni profonde, incluso il racconto di una storia di abuso sessuale e dei pregiudizi che accompagnano vicende di questo tipo. Un’occasione quindi per gioire ma anche per riflettere. Sono rimasto molto colpito dai discorsi del Presidente della Repubblica e del ministro Fioramonti, apparsi in grande sintonia, che hanno ricordato non solo il ruolo indispensabile della scuola per la crescita del paese, ma anche alcune statistiche che dobbiamo assolutamente modificare. La partecipazione alla scuola dell’infanzia (istruzione pre-primaria) in Italia è tra le più elevate dei Paesi dell’Ocse con tassi d’iscrizione che raggiungono il 16% per i bambini di due anni e che superano il 90% per i bambini dai tre ai cinque anni di età. L’Italia ha un sistema d’istruzione importante e si prevede che il 53% della popolazione conseguirà un diploma secondario superiore a indirizzo professionale nell’arco della propria esistenza. La percentuale di adulti in possesso di una laurea in Italia è tra i più bassi dei Paesi dell’Ocse, con solo il 18% di adulti laureati. Questi bassi livelli d’istruzione terziaria possono essere in parte dovuti a prospettive insufficienti di lavoro (una percentuale inferiore del 21% rispetto alla media Ocse per gli uomini e del 35% per le donne). La spesa per studente dal ciclo di formazione era di circa 9.000 euro, inferiore alla media dell’Ocse. La spesa pubblica complessiva per l’istruzione ammonta circa il 7,1% della spesa totale delle amministrazioni pubbliche per l’insieme dei servizi. Si tratta del valore più basso tra i Paesi dell’Ocse. Insomma, nonostante la qualità dei nostri insegnanti e della formazione siano spesso eccellenti, siamo agli ultimi posti tra i paesi Ocse per investimenti nell’istruzione di ogni ordine e grado. Servono più sostegni alle famiglie che riescono con difficoltà a mantenere i figli all’Università, servono più borse di studio, più supporto alle mamme. Servono anche più insegnanti e dovremmo pagarli meglio perché sono spesso migliori dei colleghi stranieri e guadagnano la metà di un docente in Germania o in Olanda. Se i nostri figli saranno meno formati e meno preparati di quelli degli altri paesi europei più sviluppati sarà molto difficile rendere il nostro paese più competitivo in futuro. Le volontà di questo governo sembrano esserci. Il ministro Fioramonti ha sottolineato la volontà di finanziare di più e meglio la scuola e la ricerca. E questa volta sembrano esserci le condizioni affinché ciò avvenga realmente e non resti solo una buona intenzione. Il ministro ha affrontato anche il problema della scarsità di insegnanti e della stabilità di questi già dal primo giorno di scuola e nell’intero percorso di studi. Ha poi sottolineato quanto sia di fondamentale importanza capire meglio l‘impatto dell’uomo sulla natura e la necessità di impegnarsi di più per rendere questo pianeta realmente sostenibile. Per sviluppare un rapporto diverso con l’ambiente dobbiamo studiare e imparare a disinquinare, pulire, coltivare, combattere i cambiamenti climatici, difendere la biodiversità e il capitale naturale da cui noi tutti dipendiamo. Senza una scuola veramente di tutti e per tutti, senza una maggiore e miglior scolarizzazione sarà molto difficile vincere questa battaglia. Ma, forse, siamo sulla strada giusta.* Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine