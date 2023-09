Manca la politica industriale e l’elettrodomestico declina

Nelle ultime settimane numerosi interventi da parte sindacale hanno espresso preoccupazione riguardo la situazione occupazionale nei siti regionali di produzione degli elettrodomestici bianchi (nei quali si comprendono gli apparecchi di refrigerazione, lavaggio e cottura). Si tratta di un settore che nella nostra regione occupa oltre 4mila addetti, che salgono a oltre 6mila se si aggiungono le cappe aspiranti e gli altri apparecchi domestici. Le preoccupazioni derivano dal brusco calo dei livelli produttivi osservato alla ripresa dalla pausa estiva. Senza voler sminuire la portata di tali preoccupazioni, va ricordato che le fluttuazioni congiunturali sono un fenomeno fisiologico del settore. Gli elettrodomestici sono beni di consumo durevole e nei paesi avanzati la domanda è in larga misura una domanda di sostituzione piuttosto che di primo acquisto.

Per questo la dinamica del mercato amplifica gli andamenti del PIL. Non appena si prospetta un periodo di difficoltà le famiglie posticipano la sostituzione dei beni durevoli, provocando una caduta della domanda. E’ quello che sta avvenendo in questi mesi in corrispondenza della frenata nella crescita del PIL. A queste oscillazioni congiunturali occorre rispondere con provvedimenti che contrastano la riduzione della domanda (come gli incentivi alla sostituzione) e che ne attenuano le conseguenze sul reddito dei lavoratori. Al di là degli andamenti congiunturali, è evidente che il settore degli elettrodomestici bianchi attraversa da tempo in Italia una crisi strutturale. Agli inizi di questo secolo l’Italia era al primo posto in Europa per pezzi prodotti e gli occupati nel settore si avvicinavano alle 60mila unità. Oggi siamo al quarto posto in UE, superati da Germania, Francia e Polonia, e con un numero di occupati che si è dimezzato. Non così per gli altri principali produttori: negli ultimi 10 anni l’occupazione nel settore in Germania e Francia è cresciuta di oltre il 20%. Le ragioni di questa situazione sono diverse e complesse. Ha sicuramente pesato la debolezza strutturale delle grandi imprese italiane che non sono riuscite a giocare un ruolo da protagonista nei processi di concentrazione che caratterizzano da alcuni decenni questo settore a livello europeo e globale.

La lista delle imprese italiane acquisite da gruppi internazionali è lunga: le ultime di maggiore rilievo sono state la Indesit Company, acquisita nel 2014 dal gruppo americano Whirlpool, e la Candy, acquisita nel 2018 dal gruppo cinese Haier.

Nell’immediato futuro si prospetta la cessione della maggioranza di Whirlpool Europe al gruppo turco Arcelik e l’ulteriore consolidamento della presenza europea del gruppo Haier con l’acquisizione del controllo di Electrolux. L’Italia rimane uno dei principali paesi produttori di elettrodomestici ma il nostro paese sembra ormai tagliato fuori dalle decisioni strategiche che influiranno sull’assetto del settore nel prossimo futuro. È un peccato poiché gli elettrodomestici stanno diventando un nodo rilevante dei sistemi domotici, incorporando tecnologie digitali e per il risparmio energetico. È un’industria, quindi, che attiva connessioni virtuose nella ricerca e nell’innovazione con altre filiere produttive e con il sistema della ricerca. Sembrano averlo capito Francia e Germania; non il nostro paese nel quale il settore degli elettrodomestici bianchi, dopo un glorioso passato, sta sperimentando un continuo declino. Tutto questo chiama in causa non solo le singole imprese ma anche le carenze della politica industriale. Non si tratta di tornare ad atteggiamenti protezionistici o di difesa delle imprese nazionali, incompatibili con le norme UE, ma di prestare maggiore attenzione quando è in gioco il controllo di grandi imprese, che sono un patrimonio di interesse collettivo e non solo privato. Francia e Germania lo hanno sempre fatto, e con notevole efficacia. Al contrario la politica industriale nazionale si caratterizza per l’assenza di visione strategica nelle politiche di settore. Con la conseguenza di giocare quasi sempre di rimessa per tamponare le situazioni di crisi piuttosto che con l’ambizione di influire, possibilmente anticipandole, sulle dinamiche future.

*Docente di Economia all’Università Politecnica delle Marche

e coordinatore

della Fondazione Merloni