Il ruolo crescente del turismo Ma non si vince senza sistema

Questo giornale ospita da settimane riflessioni sullo sviluppo della nostra regione, alle quali nelle ultime puntate hanno contribuito Donato Iacobucci, Pietro Marcolini, oltre al sottoscritto. La speranza è di interessare i lettori e stimolare altri interventi, non solo di economisti. Dopo anni di silenzio è stato preso a riferimento il Progetto Marche +20 del 2014, con mia soddisfazione visto che sono stato il coordinatore e il redattore del rapporto. Il volume, pubblicato dalla Regione, supera le 400 pagine. Ma il rapporto generale, a mia firma, si riduce a poco più della metà (l’equivalente di un romanzo breve). Il resto è coperto dai contributi specifici di 23 autorevoli economisti, sociologi, geografi, aziendalisti, ingegneri. Il risultato è stato un check-up a 360° sui principali aspetti economico-sociali della regione. Questo è un pregio che giustifica e fa perdonare la lunghezza. Ho seguito il metodo insegnato da Giorgio Fuà (del quale quest’anno corre il centenario della nascita), che per analizzare lo sviluppo economico ha sempre utilizzato competenze interdisciplinari. Perché le traiettorie dello sviluppo sono la risultante della molteplicità di attori e di fattori, alcuni di spinta, altri di freno. A maggior ragione se l’analisi è proiettata sul futuro, che non ci è dato conoscere. Per capire dove andremo possiamo solo verificare da dove veniamo e cosa siamo. Così fanno i medici: misurano il nostro stato di salute passato e presente per capire su dove intervenire per la sopravvivenza futura, che comunque rimane incerta. Nel nostro caso occorre analizzare i punti di forza da sostenere e le debolezze da attenuare. Pronti a riaggiustare la visione di lunga gittata, perché la smentita di fatti inattesi è sempre in agguato. Addirittura ciò che appare una debolezza può divenire un punto di forza. Paradosso che ha sperimentato Fuà, che nel 1960, appena tornato ad Ancona, scrisse: «Dobbiamo persuaderci che non c’è più posto per una produzione in piccole serie», suggerendo per le Marche la soluzione delle grandi imprese a partecipazione statale. Per poi doversi ricredere, registrando il successivo decollo endogeno a guida della diffusa piccola imprenditoria locale. Delle piccole imprese conosciamo pregi e limiti, questi ultimi evidenziati dalla grande crisi. Giustamente Iacobucci ricorda che alla crisi si è aggiunta la nuova rivoluzione tecnologica, che induce a rivedere le strutture organizzative dell’industria. E che la manifattura mantiene la sua centralità propulsiva, purché riesca a inserirsi nelle spirali innovative. Su questo siamo d’accordo. Non a caso nel Progetto Marche +20 ho inserito al primo posto dei problemi fondamentali della regione il potenziamento del motore produttivo industriale. La visione industrialistica non deve però indurre a sottovalutare l’importanza di altre necessità, quali: contare su più motori di sviluppo, favorire le loro interazioni virtuose, valorizzare le identità territoriali, affrontare i grandi temi della coesione sociale, contenere i rischi di periferizzazione. In quest’ottica polivalente, il manifatturiero rappresenta la punta dell’iceberg, che però galleggia sulla massa sottostante di altri motori, meno appariscenti ma non meno importanti. Anche perché se l’industria avrà bisogno di maggiore intensità di capitale fisico (si pensi alla robotica) e umano (maggiori competenze), l’esubero di lavoro manifatturiero dovrà ricollocarsi in altri settori. Per mantenere i livelli occupazionali serviranno più attività per la formazione, la cultura, il turismo, i servizi alla persona, la gestione del tempo libero, la cura del territorio e dell’ambiente, la rinnovata ruralità, i servizi sanitari e sociali, l’integrazione multirazziale. Se sarà così, possiamo giungere a conclusioni più aperte. Primo: il turismo, come collettore di molti saper fare, assume un ruolo crescente e continuativo, non solo residuale e temporaneo (come ad esempio quello balneare) e produce effetti di valorizzazione interattiva delle attività culturali e del patrimonio storico-paesaggistico. Secondo: se si potrà contare meno sull’industrializzazione diffusa, non per questo si dovrà rinunziare allo sviluppo diffuso nel territorio. A tale scopo il Rapporto Marche +20 ha suddiviso le Marche in 18 Atsl (Ambiti Territoriali per lo Sviluppo Locale), dei quali non tutti sono a traino industriale. Saperne interpretare i problemi specifici e raccogliere le proposte delle comunità locali contribuisce al riequilibrio territoriale a vantaggio delle aree interne. Riequilibrio che è divenuto una necessità esistenziale per le aree colpite dal sisma, chiamate a programmare ex-novo i propri sentieri di sviluppo. Come ha ricordato nel suo articolo Marcolini ci sono le risorse e le idee, resta da affrontare con lungimiranza e coraggio la loro realizzazione. È una sfida epocale per la classe dirigente contro i rischi di periferizzazione e desertificazione. Terzo: se l’asticella della competizione si innalzerà con maggiori effetti selettivi in termini di imprese e occupati industriali, non è sicuro che l’innovazione tecnologica penalizzerà le piccole dimensioni produttive. Affermarlo ci può esporre al rischio di doverci ricredere nel quale incorse Fuà nel 1960, sia pure in uno scenario diverso. Lo stesso concetto di dimensione andrà rivisto. Perché ci sono evidenze che anche con un numero ridotto di occupati le imprese potranno partecipare e gestire grandi flussi produttivi, proprio grazie alle nuove tecniche di produzione, informazione e scambio. Non è facile, ma è possibile e diverrà necessario. Non ultimo si potrà assistere a un rilancio in nuove forme dell’artigianato non solo nella manifattura di qualità, ma anche nei motori di sviluppo complementari sopra menzionati. Se siamo d’accordo che ciò che conta è agire in un’ottica di sistema, dovrà essere un sistema interattivo e polivalente. Come avviene nelle regioni più forti.* Professore emerito di Politica economica, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Università Politecnica delle Marche