Macroregione e Marche del futuro. Così sarà più facile tornare a pesare

Della serie i nodi vengono al pettine: abbiamo solo due mesi per presentare un piano di utilizzo dei fondi europei, per il Recovery Fund. L’Italia e, di riflesso, le Marche non si possono permettere di perdere questa occasione di rilancio. Pesano però ritardi e disattenzioni che sono alla base della perdita di slancio della economia nazionale e regionale, a prescindere dalla pandemia. I dati sono noti: il PIL pro-capite italiano da sopra la media UE è sceso al di sotto, quello delle Marche è sceso anche al di sotto della media italiana. Ora la frase ricorrente è: serve un cambio di passo per fare presto e bene. Non è facile chiederlo a un’economia azzoppata dalla mancanza di visione strategica e capacità realizzativa. A livello nazionale ha pesato l’instabilità politica: negli ultimi dieci anni di crisi si sono succeduti 8 governi (da Berlusconi a Draghi). Mentre a livello regionale alla maggiore stabilità politica (3 giunte: Spacca, Ceriscioli, e ora Acquaroli) non hanno corrisposto visione strategica e capacità di realizzazione. Non è mancata la progettazione, perché la Regione Marche si è dotata di diversi piani di settore: territoriale, sanitario, sociale, oltre al Patto straordinario della ricostruzione post-terremoto e, a livello generale, al Progetto Marche +20. Però non se ne ricorda uno che abbia avuto il privilegio della continuità realizzativa. Al passaggio di consegne da un presidente uscente all’entrante si è tornati alla casella di partenza, come nel gioco dell’oca. Tutto ciò per dire che progetti e percorsi di rilancio delle Marche ci sono e dovrebbero essere noti ai nostri amministratori regionali. Basterebbe raccordarli alle linee strategiche del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), come proverò a fare più avanti. Non serve piangerci addosso che siamo piccoli, periferici e dimenticati. Tanto meno aiuta la proposta di scendere in strada per farsi ascoltare. È più utile e dignitoso dimostrare di avere idee chiare ed essere collaborativi sui progetti nazionali che avranno una ricaduta a livello regionale. Le Marche sono una regione di confine, tra Nord avanzato e Sud bisognoso di assistenza. In più ha diversi confini al suo interno, che rende più difficile fare sistema. È il momento di pensare in grande, al di fuori del proprio ristretto ambito locale. Provo a offrire alcuni spunti di riflessione. Un primo importante passo è realizzare finalmente il progetto, avviato e presto abortito, della macroregione Centro Italia, che unisce amministrativamente Marche, Toscana e Umbria. Questa macroregione, che arriva a sei milioni di abitanti, ottiene maggiore visibilità europea, come richiesto dalla UE. Si uniscono regioni che condividono radici storiche e culturali e problemi simili di imprenditorialità diffusa, sistemi distrettuali, coltivazioni agricole, e aree montane interne confinanti. Lo sbocco su due mari facilita la richiesta di rompere l’isolamento con vie di comunicazione stradali e ferroviarie Adriatico-Tirreno. In più, la macroregione si distingue per qualità artistica, paesaggistica e ambientale, riconosciute a livello internazionale per Toscana e Umbria e in crescente valorizzazione per le Marche. Qualità da sfruttare a livello turistico e culturale. Con l’ampliamento amministrativo, che si può realizzare in poco tempo (come ha fatto la Francia), diviene più facile ottenere risorse da due missioni strategiche del PNRR: le infrastrutture per una mobilità sostenibile e la rivoluzione verde per la transizione ecologica. Un altro problema delle Marche, simile in Toscana e Umbria, è la necessità di rafforzare e diversificare il motore produttivo, che potrà avere spinta propulsiva da altri due missioni PNRR: a favore di digitalizzazione, innovazioni, competitività e cultura e a favore di istruzione e ricerca. Infine, aderendo alle restanti due missioni, dedicate alla inclusione sociale e alla salute, si sosterrà la coesione sociale, il benessere e la valorizzazione delle identità territoriali, che sono problemi legati alla frammentazione urbanistica della nostra regione. In ogni caso, e a maggior ragione se resta fuori dalla macroregione, la Giunta Regionale dovrà costituire una task force per realizzare un PRRR (piano regionale di ripresa e resilienza) con il quale interagire a livello centrale con il MEF e i ministeri competenti del PNRR. Così si potrà avere voce in capitolo nella spartizione delle risorse europee, rinnovando la capacità di saper essere artefici del proprio sviluppo che è riconosciuta ai marchigiani. L’abbiamo ereditata dai nostri genitori. La dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni, alle quali sono indirizzate le risorse della Next Generation EU. Ripeto, non si deve partire da zero. Le linee che ho sintetizzato nel poco spazio a disposizione sono riprese dal Progetto Marche +20, depositato in Regione dal 2014, che ho avuto la soddisfazione di redigere, con un comitato scientifico di alto livello, ma l’amarezza di vederlo inutilizzato. Basterebbe riprenderlo, aggiornarlo, e renderlo esecutivo. Meglio tardi, che mai.

*Professore emerito di Politica economica Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Università Politecnica delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA