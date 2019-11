Rispetto, riservatezza e rigore. Le parole per ricordare Bodei

La morte di Remo Bodei, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 81 anni, segna una grave perdita per la filosofia e, più in generale, per la cultura, in quanto questo pensatore era una delle figure eminenti del panorama filosofico nazionale e internazionale. Docente nell’Ateneo pisano e alla Scuola Superiore Normale, nonché all’Università della California a Los Angeles, Bodei è stato anche un operatore culturale di prim’ordine: basti ricordare il “FestivalFilosofia” di Modena, Carpi e Sassuolo, del cui consiglio scientifico è stato presidente. Ma oltre che per questa rilevante presenza negli studi filosofici (in particolare di storia della filosofia moderna e contemporanea, di estetica e di politica) e in molteplici iniziative filosofiche (in varie città italiane), la figura di Remo Bodei ci è cara anche per motivi locali e personali, in quanto il suo nome si lega, per un verso, all’Università di Urbino e, per altro verso, ad alcune mie rassegne filosofiche, in particolare a quelle di Ancona che ho avviato dal 1966 con la denominazione “Le parole della filosofia”, una delle prime iniziative filosofiche aperte in Italia al grande pubblico (attiva da ben 23 anni e oggi collocata nel contesto del cosiddetto “Festival del pensiero plurale”), verso cui a più riprese Bodei ebbe ad esprimermi giudizi lusinghieri, oltre che darmi sostegno collaborativo.



Ebbene, proprio qualche settimana fa avevo avuto modo di sentirmi telefonicamente con Bodei, per richiedere ancora una volta una sua collaborazione. Il mio invito muoveva dalla richiesta rivoltami dal Comune di Falconara di organizzare la prossima Giornata Mondiale della Filosofia. Ma questa volta Bodei declinò l’invito per motivi di salute che, già a settembre, lo avevano costretto a non tenere la sua relazione al “FestivalFilosofia”. Lo avvertii rammaricato ma pur sempre disponibile, tanto da ventilare la possibilità di partecipare alla prossima edizione de “Le parole della filosofia”: il tema sarebbe stato quello del suo ultimo libro: “Dominio e sottomissione”. Con questa sua promessa si concluse la nostra telefonata, che ancora una volta mi aveva permesso di saggiare la sua generosità e cortesia. Proprio la gentilezza era un tratto distintivo della sua personalità e in lui assumeva una configurazione speciale, in quanto si coniugava con la solidità del pensiero e con la fermezza del carattere. Bodei non è stato solo un rinomato filosofo, ma anche una bella personalità, ricco di umanità, che ho avuto modo di sperimentare personalmente in occasione di un grave lutto che aveva colpito la mia famiglia: in modo inatteso Bodei mi scrisse e le sue parole mi furono di grande conforto. Questo per dire la capacità che Bodei aveva di personalizzare le relazioni; sempre, però, con un forte senso del rispetto, della riservatezza e del rigore: ecco in queste tre R individuerei le sue peculiarità di uomo e di studioso; anche per questo -mi piace sottolinearlo- è stato il pensatore che ho maggiormente invitato alle iniziative filosofiche che ho realizzato ad Ancona (notevole il successo delle sue conversazioni al Teatro Sperimentale, alla corte della Mole, al Teatro Le Muse, in Prefettura) e a Falconara, quando nell’ambito di una delle 10 edizioni della rassegna “L’ora felice” gli assegnai la trattazione della “mitezza”, una virtù cara a Bodei, il quale sull’argomento era intervenuto in un libriccino dedicato a “Beati i miti perché avranno in eredità la terra” (pubblicato da Lindau), una virtù che lui coniugava con la “saggezza” (alla virtù della “prudenza” aveva riservato un bel saggio nel libro su “Le virtù cardinali”, pubblicato da Laterza) e con il senso della “misura” e al “Limite” dedicò un libretto (pubblicato da Il Mulino) che presentò anche ad Ancona. Ho voluto citare - della sua imponente produzione - tre piccoli volumi, perché di più facile lettura, e il modo migliore di onorarne la memoria sarebbe quella di leggerne qualche opera, senza peraltro dimenticare opere più impegnative. Infatti, la bibliografia di Bodei è ricca e c’è l’imbarazzo della scelta: da “La civetta e la talpa” a “Ordo amoris”, da “Scomposizioni” a “Piramidi di tempo” a “Le forme del bello” (pubblicati da Il Mulino), da “Geometria delle passioni” a “Destini personali”, a “La filosofia nel Novecento (e oltre)” (editi da Feltrinelli), da “Le logiche del delirio” a “La vita delle cose”, a “Generazioni” (usciti da Laterza). In ogni caso, le sue riflessioni filosofiche hanno sempre una solida base storica; questo suo misurarsi con i classici antichi e moderni apriva pure a orizzonti teoretici, che tuttavia Bodei non accentuava per una forma di umiltà e quasi a voler lasciare a ciascuno la possibilità di sviluppare in modo autonomo le indicazioni che provenivano dalle sue riflessioni frutto di ben documentate ricostruzioni e di vastissima cultura. Anche per questo riteniamo legittimo dire che Bodei è stato un maestro, che ha esercitato il suo magistero oltre il perimetro accademico fino alle manifestazioni filosofiche di carattere popolare, pur senza concessioni -almeno da parte sua- al divismo filosofico e alla spettacolarizzazione della filosofia che -pure da parte mia- ho tenuto lontano dalle rassegne di Ancona. Dunque, con la morte di Bodei perdiamo un maestro e un amico, la cui lezione e testimonianza continueranno ad accompagnarci nel nostro sforzo di produrre una “filosofia per tutti”.



*Presidente onorario della Società Filosofica Italiana di Ancona e direttore scientifico del Festival del pensiero plurale di Ancona © RIPRODUZIONE RISERVATA