L’economia marchigiana chiude l’anno senza sorrisi

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno viene spontaneo provare a fare un primo bilancio dell’andamento dell’economia regionale. La domanda che sorge immediata è se nel 2019 si è invertito il non brillante andamento degli ultimi anni. Dal 2015 il Pil delle Marche mostra, infatti, una dinamica inferiore a quella media nazionale e decisamente inferiore a quella delle altre regione del nord. Tanto che si è più volte parlato di uno scivolamento a sud della regione. Rispondere a questa domanda non è semplice. Sia perché alcuni dati non sono ancora disponibili, sia perché quelli a disposizione presentano aspetti contraddittori. Nel complesso, si può però affermare che la risposta è negativa. Il settore manifatturiero, che negli ultimi anni aveva mostrato una dinamica superiore agli altri settori sembra aver esaurito questa fase di slancio. Come ormai avviene da tempo vi è forte eterogeneità di andamenti, per settore e per dimensione d’impresa. Non bene i risultati per calzature e mobile, che risentono maggiormente della stagnazione dei consumi interni e delle difficoltà su alcuni mercati esteri. Meglio i diversi comparti della meccanica, fra i quali la cantieristica navale che nel 2019 ha trascinato al rialzo l’export regionale. La debolezza dell’attività produttiva ha interessato anche gran parte dei comparti dei servizi. Anche per questa ragione si è interrotta nel 2019 la crescita degli occupati che nel 2018 era stata significativa in quasi tutti i settori. Anche dal lato dei consumi i segnali non sono positivi. Gli ultimi dati dell’osservatorio Findomestic segnalano che le Marche sono l’unica regione nella quale i consumi di beni durevoli (auto, elettrodomestici, mobili, ecc.) sono calati nell’anno in corso (-0,4%). La variazione negativa non è in assoluto rilevante, ma è il segnale che la stagnazione degli ultimi anni influisce anche sul clima di fiducia delle famiglie, inducendole a rinviare gli acquisti di beni durevoli, che sono in gran parte di sostituzione. In sintesi, nel 2019 l’economia regionale sembra aver seguito il progressivo rallentamento della crescita che ha interessato l’Italia e l’area euro. In sostanza, le Marche non sono ancora riuscite a ritrovare quella condizione di maggiore dinamismo rispetto alla media nazionale che era stata una costante per diversi decenni e che si è persa con l’avvio della crisi dell’autunno 2008. Se così stanno le cose la questione che si pone è cosa attendersi in prospettiva. I segnali, anche in questo caso, non sono molto incoraggianti. Si è detto prima della debolezza degli investimenti da parte delle imprese. Un ulteriore segnale non incoraggiante è la riduzione nella nascita di nuove imprese, proseguita anche nel 2019. Qualcosa per invertire queste tendenze potrebbe fare la politica industriale, nazionale e regionale, a condizione di abbandonare la difesa dell’esistente e di puntare con maggiore decisione al cambiamento. Altrimenti il rischio è di ritardare ma non arrestare il declino del vecchio senza nel frattempo creare le condizioni per il nuovo. Le politiche maggiormente efficaci sono quelle selettive, che concentrano le risorse su pochi obiettivi strategici e, soprattutto, che creano le condizioni per favorire l’attività imprenditoriale. Sia in positivo: come nel caso delle infrastrutture, delle cui carenze in ambito regionale si è molto parlato negli ultimi mesi; sia in negativo: rimuovendo l’eccesso di normative e di adempimenti burocratici che genera costi e scoraggia l’attività imprenditoriale. Per quest’ultimo aspetto contano soprattutto le istituzioni nazionali ma anche quelle locali possono fare la differenza. Non bisogna però nemmeno caricare di eccessive responsabilità l’intervento pubblico. Per quanto efficace possa risultare, è evidente che non vi sarà alcuna possibilità di invertire la tendenza al declino se imprese e imprenditori non ritrovano fiducia nelle loro possibilità e interesse a rischiare. Il 2019 non ha mostrato segnali incoraggianti in questo senso. Per il 2020 c’è poco da attendersi dal quadro macroeconomico, nazionale e internazionale. L’inversione di tendenza dipenderà innanzitutto dalla ritrovata voglia di intraprendere dei marchigiani.



*Docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche





