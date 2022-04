Dal genocidio al democidio oltraggiata la vita innocente

Lo scandalo suscitato dalle esecuzioni sommarie di cittadini ucraini inermi i cui cadaveri abbandonati in strada spesso sono stati trasformati in strumenti di morte a danno di eventuali soccorritori, fa pensare agli omicidi di massa perpetrati su popolazioni civili che nel Novecento, non solo raggiunsero una considerevole dimensione quantitativa, ma anche una nuova dimensione qualitativa, dettata dal carattere ideologico e dalla natura totalitaria dei regimi istigatori. Le classiche analisi della sociologia e dell’antropologia (strutture della parentela, ritualità, architettura istituzionale delle società, ecc), dopo i crimini del “secolo breve” dovettero articolarsi con altre variabili, quali la violenza strutturale delle società umane e la feroce lotta per antiche e nuove risorse letta in chiave “tanatopolitica”. I tanti lati oscuri della modernità hanno profondamente interrogato le scienze umane degli ultimi decenni, con numerosi ricercatori che si sono dovuti confrontare con un materiale etnografico sempre più complesso, raccolto nel corso di esperienze “shock” direttamente sui campi di battaglia. I progetti di pulizia etnica, le torture e la scomparsa di migliaia di persone in contesti europei, medio-orientali ed africani, hanno obbligato le scienze del comportamento a ri-orientarsi verso una perturbante continuità con la violenza tipica del dominio coloniale. In sociologia, la nozione espressamente giuridica di genocidio è stata rivista, soprattutto quando l’espressione parossistica di un conflitto porta nella direzione di una distruzione delle identità culturali (il giurista ebreo-polacco Raphael Lemkin parlò di etnocidio). Tale revisione esprimeva il senso di una progressiva svalutazione dell’intenzionalità, cuore del criterio giuridico dell’imputazione e quindi dell’attribuzione di responsabilità. Le sociologie vocate allo studio della violenza, inizialmente associarono il fenomeno genocidario al tema dei conflitti etnici ed a quello sulla discriminazione delle minoranze, oppure - facendo ricorso a categorie psicologiche - agli studi sull’aggressività più distruttiva. Numerose sono state le direzioni di ricerca attente alle trasformazioni di processi identitari espressioni di memorie traumatiche riconducibili a discriminazioni e squilibri di potere tra dominanti e subalterni, in un’auspicabile prospettiva di riconciliazione e di allargamento del concetto di cittadinanza. Il conflitto ucraino vede il recupero di politiche iper-nazionaliste implicanti azioni militari a difesa di gruppi sociali che si ritengono ingiustamente discriminati. Il gorgo propagandistico e rancoroso che fa da sfondo al fragore delle armi, configura sia episodi di pulizia etnica, sia pratiche di “democidio”, con forme concrete di deportazione e russizzazione delle popolazioni. Il politologo Rudolph Rummel usò il termine “democidio” per sintetizzare tutte le forme di omicidio di massa compiute da organi governativi in base ad uno specifico progetto di soppressione-sostituzione etnica. Nell’attuale guerra ucraina sono presenti forme “spurie”, potendosi parlare di genocidio “indiretto” per carestia (militarmente indotta) o per completo ritiro di status a danno di considerevoli parti di popolazione non russofona. Il termine “pulizia etnica”, sorto nel novecento, è stato assunto anche per denotare effetti molto diversi da quelli emersi nell’epoca dei totalitarismi. Nello specifico, la questione sarebbe leggibile anche in una prospettiva di “socializzazione flessibile” (F. Garelli) e di antropologia della condizione post-moderna, in considerazione del costo psico-biologico che paghiamo subendo un indubbio condizionamento sociale per adattarci alle ricompense conformizzanti delle strutture di civiltà in cui viviamo. Si tratta di strutture sulle quali ci risulta impossibile intervenire e che invece hanno un peso determinante nella costruzione del nostro sistema di personalità. Questa prospettiva di ricerca appare - ovviamente - del tutto invisibilizzata dal ritorno del “cingolo militare”. Dunque, se il genocidio è la forma estrema della pulizia etnica, il democidio è la forma estrema di una selezione sociale che, nella deliberata azione di forza contro specifici gruppi, appare destinata a sbilanciare definitivamente antichi equilibri locali, interpretando la tradizionale dialettica interna alle dinamiche intergruppo come strategia di prevaricazione sulla quale intervenire militarmente. In tal senso, anche nel particolare quadro conflittuale, finiscono per trovare nuova linfa le logiche genocidiarie classiche, innervate dalle moderne contrapposizioni legate al codice amico/nemico. Il “diverso/nemico” per eccellenza è lo straniero, ma la sua costruzione appare impossibile nella guerra ucraina. Se avere un nemico è importante per definire la nostra identità e per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare la tenuta del nostro sistema di valori, nel conflitto in corso si ricorre a quella che la psicologa sociale Chiara Volpato definisce “ontologizzazione delle minoranze inassimilabili”, con una fortissima intensificazione politica del concetto di “de-nazificazione”. I teorici dell’ontologizzazione sostengono che quando una minoranza etnica resiste per lungo tempo all’assimilazione le viene attribuito uno statuto ontologico che la “distingue” dalla specie umana. Si realizza a danno del gruppo minoritario una progressiva esclusione dall’identità umana, con una sottile biologizzazione ideologizzante delle differenza. Il processo di ontologizzazione riuscirebbe dunque a sradicare alcuni gruppi dalla condizione umana, legittimando la loro soppressione come approdo finale di una feroce strategia di inferiorizzazione.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale

