La crescita della popolazione è la priorità per le Marche

Molti chiedono perché non esiste un forte partito di centro. Perché si guarda al passato, mentre gli elettori moderati guardano già oltre il futuro e vogliono avere i loro rappresentanti sulla stessa linea, non nostalgici del tempo andato. Non chiedono moderatismo inteso come compromesso, non vogliono più immolarsi a battaglie ideologiche o confessionali, fuori dalla storia, non amano il richiudersi in nicchie di preservazione. Credono, invece, in una meritocrazia solidale, nell’etica dei lavori, anche quelli digitali, difendono la supremazia dell’intelligenza umana e non hanno paura delle nuove sfide anche quella dell’intelligenza artificiale, chiedono di costruire e rimodellare comunità di riferimento a misura di persona, vogliono un’integrazione fatta nel rispetto delle leggi, aspettano la sanità pubblica sia rinnovata e rilanciata, confidano che ci sia una Europa federale, coraggiosa nell’affrontare il suo futuro su sicurezza e rispetto dei popoli che la compongono.

Ma soprattutto vogliono che li rappresenti li guidi guardando avanti e possano essere scelti non imposti. Sono convinto che questo “popolo”, pluralista e interclassista, si riunirà intorno alle liste civiche, sia perché partono dai territori, da non poter mai sfuggire a un confronto costante continuo con la comunità di riferimento; sia perché i loro programmi raccolgono necessariamente le sfide del futuro, pena essere copia sbiadita dei partiti; sia perché sono la coniugazione fra popolarismo ancora molto diffuso e scelte coraggiose di rappresentanza ai livelli più alti.

L’autonomia differenziata, se approvata, porterà a una maggiore importanza delle formazioni politiche regionali, ed in questa direzione, l’agilità delle Liste Civiche a chiamare a raccolta i cittadini sui problemi che stono e vivono tutti i giorni potrà fare la differenza, prima di tutto per ridare vitalità alla politica e fermare l’astensione, latente pericolo di una agonia della democrazia rappresentativa. Al riguardo ponendo un progetto per le Marche per il futuro anteriore, non può non avere al centro il progetto demografico, pena la fine della nostra storia moderna, tutta basata sullE articolazioni di paesi piccoli, in cui i servizi erano presenti, i collegamenti assicurati, la permanenza mai messa in discussione. Altrimenti la denatalità spezzerà definitivamente questi fili, stroncando le aree interne, riducendo i grandi centri a poco, abbassando l’attrattività di lavoro.

Contrastare la detanalità delle Marche (come penso il resto della penisola) non vuol dire avere idee velleitarie o porsi su posizioni confessionali, tanto meno vetero democristiane, sul tema della vita, ma organizzare un modo diverso di intendere la società, in cui la persona umana torna a essere al centro del sistema, ed i servizi necessari non siano mai più un peso economico per le coppie, le convivenze, le famiglie allargate, da aver paura a generare o avere figli.

Invece, la tutela di crescita, scolastica, sanitaria, sociale, sportiva e di lavoro, devono essere molto più competitive di ogni altra offerta di società, da non esservi dubbi che vi sarà certezza di vivere bene, in tanti, nelle Marche.

È un progetto che è necessità attuale, ancora più primario della sanità, delle infrastrutture e del lavoro, perché questi problemi potranno essere sempre superati, ma l’assenza di persone no, se non ci pensa per tempo. Avere quindi tale progetto (demografico) al centro della politica è compito di tutti, ma in particolare delle liste civiche, perché governano molti Comuni, significa porsi il traguardo ora di dare risposte per il futuro senza arrivare sull’orlo del burrone e non aver più soluzione.

Progetto che è certamente politico, di valori e di prospettiva di ideali, che contiene in sé ogni altro profilo e settore, presupposti tutti di una moderna comunità che ha per primo il compito di esaltare la persona umana, dandole la possibilità di esprimere e realizzare tutte le sue aspirazioni. So bene che oggi siamo affaticati per le liste d’attesa, i mancati voli aerei, i posti lavoro sottopagati, i giovani marchigiani emigrati a Londra, ma queste priorità non possono non impegnarci a capovolgere il sistema e il metodo di lettura, vederlo nella prospettiva che senza o poca presenza di persone umane, ogni battaglia per tali priorità sarà perduta. Il coraggio di un moderno futuro movimento di centro, popolare, di liste civiche, deve necessariamente prospettare il capovolgimento del sistema e la conseguente diversa lettura.



* Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche