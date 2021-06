I prezzi delle materie prime sono un problema per l’Italia

La politica globale è alle prese con l’esplosione dei prezzi delle materie prime. Il settore ha subito un notevole rialzo negli ultimi mesi e la politica italiana sembra non avere ancora ben compreso la gravità del problema per il nostro sistema industriale. L’indice LME (che raggruppa gli andamenti dei metalli non ferrosi) ha chiuso l’anno 2020 con un rincaro medio del 52% e la corsa dei prezzi non accenna a frenare anche in questi primi mesi del 2021. Particolarmente grave la situazione nel settore degli acciai dove la carenza di offerta ha aperto la strada a prezzi quasi triplicati.

Alla base di una crescita così impetuosa dei prezzi delle materie prime vi è una serie di fattori quali il forte aumento della spesa pubblica in Cina, l’unico paese oltre agli Usa che ha adottato una politica economica realmente espansiva, e la crescente spinta autarchica che caratterizza la politica economica di Pechino; la crisi del container, determinata dall’aumento delle esportazioni cinesi e dalla domanda americana di prodotti hi-tech assemblati in Asia.

Ci sono state poi le restrizioni sull’offerta dovute alla diffusione della pandemia e la conseguente adozioni di politiche di lockdown che hanno determinato un marcato rallentamento delle attività di estrazione, raffinazione e raccolta di materia prima; quarto, e più importante sul piano politico, c’è il problema europeo delle misure di salvaguardia, cioè i dazi applicati sull’importazione dei prodotti siderurgici primari.

Tale misura protezionistica è stata giustificata dalla necessità di evitare che si riversasse in Europa l’eccesso di produzione (specialmente cinese) derivante dal blocco all’ importazione statunitense dovuta alla politica protezionista inaugurata da Trump. Questa restrizione del mercato è un grave problema per i paesi trasformatori come l’Italia, soprattutto in un momento di forte rialzo delle materie prime. Entro fine giugno la Commissione Europea sarà chiamata a decidere se mantenere i dazi nel siderurgico oppure se ridurli o addirittura eliminarli. Sul piano politico, in sostanza, si deve decidere se tutelare i produttori attraverso il proseguo di una politica protezionista che penalizza tutti gli utilizzatori oppure se favorire le aziende trasformatrici con una liberalizzazione degli scambi. L’Italia sarà particolarmente colpita da questa decisione, considerando che il nostro sistema industriale è fondato per gran parte sulla trasformazione e non sulla fornitura di materie prime.

Le filiere industriali non si sono ancora organizzate per pressare la politica verso una abolizione dei dazi, ma chi è al governo dovrà presto rendersi conto di quanto potenzialmente dannosa sia per gruppi come Leonardo, Eni, Fincantieri, soltanto per restare nel perimetro della proprietà pubblica, una tale impennata di materie prime. Ancor più in difficoltà negli approvvigionamenti è il comparto delle piccole e medie imprese della manifattura. Un ulteriore motivo per essere a favore dell’abbattimento dei dazi europei si determina se si guardano i risultati del produttore largamente dominante del mercato italiano, l’ex ILVA di Taranto. L’azienda che nel 2012 produceva 8 milioni di tonnellate e oggi arriva a malapena a 3,5.

Nei prossimi due anni lo Stato italiano sarà chiamato ad investire 1.1 miliardi e a salire fino al 60% del capitale di Ilva diventando l’azionista di riferimento. Gruppo che negli scorsi anni è stato prima espropriato al Gruppo Riva per intervento della magistratura e poi consegnato nel 2017 tramite gara al gruppo franco-indiano Arcelor-Mittal preferito alla cordata italiana capeggiata da Arvedi. Cosa potrà fare lo Stato-azionista di ILVA? Lo Stato italiano sarà chiamato a contemperare due interessi, da un lato la necessità di far aumentare la produzione dell’Ilva di cui assumerà la maggioranza delle quote e dall’altro quello di tutelare la filiera della trasformazione.

Il primo punto necessita di tempo poiché la transizione verso la proprietà pubblica sarà graduale e fino all’assunzione del controllo dell’acciaieria di Taranto le decisioni saranno prese da Arcelor Mittal. Ed è qui che interviene il secondo punto, cioè una politica di liberalizzazione del mercato, anche temporanea, da parte dell’Unione Europea. Soltanto un’azione coordinata e flessibile, che faccia uscire la politica dall’indifferenza verso questo nuovo problema, potrà evitare asimmetrie capaci di affliggere negativamente i pilastri del nostro sistema industriale.

* Docente di Storia delle Istituzioni Politiche LUISS

© RIPRODUZIONE RISERVATA