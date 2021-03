Adesso che nessun dorma sui progetti per il futuro

I richiami che questo giornale fa da tempo alla collettività regionale e ai suoi rappresentanti sui rischi di isolamento e di oblio delle Marche sono quanto mai appropriati. Nel comprensibile disorientamento indotto dall’eccezionale situazione di emergenza in cui troviamo per effetto della pandemia stiamo rischiando di sottovalutare la posta in gioco per il futuro della nostra regione. La pandemia da Covid-19 sta ridisegnando gli equilibri geopolitici mondiali a favore dell’est Asia e delle Americhe e a sfavore della UE. E ridisegnerà gli equilibri anche all’interno della UE; non certo a favore dell’Italia che uscirà da questa crisi ulteriormente indebolita e indebitata. Le Marche si sono presentate all’appuntamento della pandemia in una situazione non certo brillante e giocheranno, nei prossimi anni, una partita decisiva: la posta in gioco è la possibilità di rimanere agganciate al ‘nocciolo duro’ del centro Europa, che arriva fino alla Romagna, o scivolare fra le regioni dell’Europa meridionale, in perenne inseguimento delle più veloci. Con il rischio della progressiva marginalità e dell’oblio anche nel contesto nazionale, viste le limitate dimensioni e l’assenza di un centro forte. Molti degli intervenuti al dibattito su questo giornale hanno lamentato la carenza di leadership a vari livelli. Purtroppo, non è una carenza cui è possibile rimediare facilmente. In assenza di leadership e di visione, quello che possiamo fare è concentrare gli sforzi su alcuni obiettivi che possono essere più facilmente condivisibili. Fra questi vi è sicuramente quello delle infrastrutture. Bene ha fatto Andrea Taffi nell’edizione di ieri a ricordare alla collettività regionale, e in primo luogo ai suoi rappresentanti, la necessità di prestare la massima attenzione ai progetti previsti per le Marche nell’attuale bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: l’uscita dal porto di Ancona e la velocizzazione del collegamento ferroviario con Roma. Il PNRR è in via di ridefinizione e uno dei criteri che sarà utilizzato per la conferma dei progetti è l’immediata cantierabilità, considerato che le spese dovranno essere rendicontate alla Commissione UE entro il 2026. Si tratta di valutazioni tecniche ma è evidente che l’attenzione da parte delle istituzioni regionali e dei rappresentanti regionali nelle istituzioni nazionali saranno decisive. Anche perché la battaglia per le infrastrutture regionali non può certo dirsi esaurita con l’approvazione del PNRR. Le risorse aggiuntive che il Next Generation EU mette a disposizione dell’Italia libereranno risorse dal bilancio pubblico. Occorrerà quindi non distrarsi e mantenere la massima unità d’intenti per portare a compimento i tanti progetti infrastrutturali avviati e incompiuti, altrettanto essenziali per la regione ma che per loro natura non potevano essere inclusi nel PNRR. Molti anni fa ho letto su questo giornale il resoconto di un dibattito nel consiglio comunale di Ancona in cui si discuteva delle diverse ipotesi di asse viario per risolvere il problema dell’uscita dal porto di Ancona. Le forze politiche allora presenti in Consiglio si erano divise fra i sostenitori dell’uscita a sud, i sostenitori dell’uscita a ovest e i sostenitori dell’uscita a nord (quella a est per fortuna era esclusa). Non ricordo quali fossero le associazioni fra le forze politiche e i punti cardinali ma ricordo di aver cercato di capire quale potesse essere la relazione fra i riferimenti ideali e programmatici di quelle forze politiche e le diverse soluzioni prospettate. Non sono riuscito a trovarle e probabilmente non ve n’erano. Troppo spesso nel nostro paese il dibattito sulle infrastrutture, e più in generale sulle grandi questioni collettive, è utilizzato in modo strumentale per rimarcare identità partitiche o territoriali. Invece della logica del win-win, cioè collaboriamo per ottenere il risultato e ne condividiamo i meriti, prevale quella del win-lose, cioè vinco io poiché ti impedisco di ottenere il risultato. Quello che per una parte è una logica win-lose si trasforma in una situazione lose-lose per l’intera collettività; cioè alla fine perdiamo tutti. È una logica che non possiamo più permetterci.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marchee coord. Fondazione Merloni



