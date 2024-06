Increase, come un fagiolo può salvare la biodiversità

Il nostro pianeta o, per meglio dire, la specie umana sta attraversando due gravi crisi, quella climatica e quella della perdita di biodiversità. Due crisi strettamente interconnesse, tanto che, come sostengono le più importanti riviste scientifiche, è ora di trattarle come un’unica emergenza globale dove si inserisce la drastica riduzione, a livello planetario, dell’agro-biodiversità legata alla perdita della complessità degli agroecosistemi e del paesaggio agrario e alla riduzione delle specie e delle varietà coltivate. Un elemento chiave per affrontare questa crisi è quello di ripristinare gli ambienti naturali e di promuovere la conservazione e l’uso dell’agrobiodiversità. Ovvero, conservare e utilizzare la diversità delle varietà delle specie coltivate aumentando la diversità e la complessità degli agroecosistemi, promuovendo la diversificazione delle specie e delle varietà coltivate e facilitando l’adozione di buone pratiche agronomiche come, ad esempio, la rotazione e la consociazione. In questo senso le leguminose alimentari hanno un ruolo cruciale, in quanto, grazie alla simbiosi con dei batteri del terreno, fissano l’azoto atmosferico, migliorano la fertilità dei terreni limitando l’uso dei concimi di sintesi che vengono prodotti grazie ai combustibili fossili con un costo energetico e di aumento di CO2 notevole tanto che, una delle principali strategie proposte per contrastare il cambiamento climatico è la promozione di diete a base prevalentemente vegetale come la “dieta mediterranea” ricchissima di legumi e povera di alimenti di origine animale. Il progetto Increase si pone l’obiettivo generale di migliorare i sistemi di conservazione e di utilizzo della diversità delle varietà delle piante coltivate, caratterizzando e conservando le risorse genetiche di quattro principali leguminose alimentari fra le più importanti nella tradizione agricola e alimentare Europea e del bacino del mediterraneo: cece, lenticchia, lupino e fagiolo comune. Increase si occupa di realizzare una infrastruttura di ricerca basata sullo sviluppo di collezioni intelligenti di migliaia di varietà coltivate. Tali collezioni vengono valutate per la loro abilità di adattarsi agli agroecosistemi europei in esperimenti condotti in campo e in condizioni controllate (es. camere di crescita) e caratterizzate usando le tecnologie “omiche” (es. la genomica che studia la sequenza del DNA e la metabolomica, che permette l’analisi della composizione nutrizionale e biochimica). L’insieme delle informazioni sviluppate vengono integrate in un database che faciliterà lo studio e l’uso della diversità genetica per sviluppare nuove varietà in un contesto caratterizzato dalla crisi climatica. Un secondo aspetto è lo sviluppo della scienza partecipata e della scienza dei cittadini per 1) promuovere la consapevolezza dei cittadini europei sull’importanza delle risorse genetiche e dell’agro-biodiversità e 2) per sviluppare un sistema di innovazione che faciliti l’uso dell’agro-biodiversità costruendo un modello di conservazione decentralizzata delle risorse genetiche. L'idea alla base della conservazione decentralizzata è quella di rendere disponibile la diversità delle centinaia di migliaia di varietà conservate nelle banche dei semi e, generalmente accessibili solo a ricercatori e altri utenti esperti, anche all’intera società, coinvolgendo tutti i cittadini. I cittadini scienziati vengono coinvolti nella conservazione e riproduzione delle varietà conservate e nella loro valutazione, contribuendo alla raccolta di dati che aiutano a comprendere l'adattamento delle varietà di fagiolo nei diversi ambienti e a valutare il loro potenziale interesse come prodotti alimentari. Un elemento chiave di questo esperimento è lo sviluppo di una App usata dai cittadini per contribuire al database del progetto, caratterizzare le piante, raccogliere dati e attivare lo scambio dei semi fra cittadini. Ciò avviene sulla base del rispetto dei trattati internazionali relativi alle risorse genetiche usando certificati elettronici (e-SMTA) che sono emessi attraverso la App. Questa azione viene svolta in collaborazione con la FAO (Food and Agricolture Organization of the United Nations) che è uno dei partner di Increase.

* professore di Genetica Agraria Università Politecnica delle Marche