Tecnologia per la ripartenza? Io punto tutto sulla leadership

Dopo il momento acuto della pandemia la ripartenza della fase 2 è vissuta come una fase guidata da regole esterne ai comportamenti. Alle prime linee guida operative post 4 maggio ne seguiranno altre. In questa fase ogni individuo, impresa, categoria, istituzione, chiede e si attende risorse di supporto dal suo ambiente esterno. Tutto ciò è comprensibile, necessario e urgente. La pandemia ha colpito drammaticamente, sul piano sanitario ed economico. I decessi avvenuti rappresentano un triste bollettino di guerra: hanno lacerato vite, speranze e tessuti familiari. Va a loro un sentito pensiero di cordoglio. Sul piano economico, le recenti stime del Fondo Monetario internazionale indicano per il 2020 una caduta attesa del Pil italiano di -9,1%, che non risparmia alcun settore di attività. È la profondità di queste ferite a far sorgere alcuni interrogativi. Per reagire alla crisi possono bastare solo regole e risorse esterne? Qual è il mindset, la mentalità più efficace per avviare una effettiva ripartenza? Ogni crisi è un trauma. Ma per quanto violenta sia, offre sempre l’opportunità di un nuovo inizio, puntando sulle risorse interne e più profonde del potenziale umano, sintetizzabili in un termine: la leadership. Siamo chiamati ad affrontare una sfida ricostruttiva paragonabile a quella post-bellica del 1945: «Dobbiamo imparare a navigare in un oceano di incertezza fra alcuni arcipelaghi di certezze», utilizzando le parole del sociologo Edgar Morin. Serviranno strategie di rilancio e piani operativi di azione in ogni ambito e contesto organizzativo, privato e pubblico. Su quali risorse dovranno poggiare? Potranno bastare solo direttive, procedure e risorse esterne, finanziarie e di mercato, per vincere l’impegnativa sfida ricostruttiva? Non credo. Per due motivi. Innanzitutto, le risorse esterne non sono illimitate. I vincoli del bilancio dello Stato, che ora sembrano scomparsi, torneranno a mordere dai prossimi mesi. Si pensi alle stime del Def e alla prossima Legge di Stabilità, nell’attuale quadro europeo. Difficilmente il Paese potrà permettersi di erogare ancora a lungo sussidi e ammortizzatori ad un italiano su due, come sta avvenendo ora. Inoltre, la storia insegna che sono sempre persone umane e leader autorevoli a guidare la vittoria sulle sfide ricostruttive più impegnative, animati da valori umani e dall’aspirazione di prendere in mano il proprio destino, per migliorare se stessi, gli altri e la propria comunità. Come? Estraendo e valorizzando al massimo le migliori energie e risorse, competenze e potenzialità interne della persona umana: la passione, la solidarietà, la visione di lungo periodo, la creatività innovativa, il coraggio e la vitalità. Senza delegare ad altri il proprio futuro. È stato così dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo ogni crisi che il Paese ha vissuto successivamente. Dovrà essere così anche oggi per sviluppare una ripartenza efficace. Sta prima di tutto a noi, ad ognuno di noi, con consapevolezza, responsabilità e proattività. Sarà necessario esprimere leadership di intelligenza multipla – adattiva ed evolutiva - in ogni settore di attività, riorientando modelli organizzativi, di business e di servizi, sviluppando nuove attività, innovando quelle esistenti. Contrastando ogni forma di mediocrazia, non più ammissibile. Perché la più forte delle specie è sempre quella più capace di reagire ai cambiamenti. Per fare alcuni esempi, si pensi alle sfide di riorganizzazione del lavoro nell’era del distanziamento sociale e della nuova rivoluzione digitale in corso - caratterizzata dall’ulteriore sviluppo di e-commerce, smart-working, e-learning - o alle trasformazioni dei sistemi socio-sanitari, che dovranno puntare realmente sull’assistenza territoriale. In sintesi: il virus è un potente acceleratore di processi di trasformazione che già presentavano velocità esponenziali e non più lineari. Governare tali sfide sarà possibile con la consapevolezza che l’aiuto necessario non potrà arrivarci solo dall’esterno. Crescere e far crescere, ottenere il meglio da se stessi e dagli altri, ad esempio i collaboratori, per guidare il cambiamento e creare valore personale, interpersonale e di comunità: è questa la bussola della leadership per una ripartenza efficace nella fase 2. Utilizzando la principale tecnologia che da sempre abbiamo a disposizione, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, dell’IoT e delle app: l’essere umano. Serve, più che la realtà aumentata, l’umanità aumentata, un nuovo Umanesimo trainato da leadership visionarie, coraggiose e creative, capaci di intraprendere nella fase 2 vie di rilancio nuove ed inesplorate. Con un approccio ecologico, ossia rispettoso e valorizzante non solo dell’ambiente esterno, ma anche dell’identità profonda di ognuno. La ricostruzione post pandemia non potrà essere un semplice ri-nascimento: tornare come prima non basterà, forse non sarà nemmeno possibile. Serve uno scatto, un autentico neo-nascimento, per sfruttare l’opportunità di intraprendere un nuovo inizio trainato da leadership autorevoli, tese a sfruttare ogni risorsa esterna, ma orientate a valorizzare nella ripresa anche e soprattutto le immense risorse interne, competenze e potenzialità distintive di ogni essere umano. Perché sono sempre persone di valore a creare, o ricreare, organizzazioni e comunità di valore.



*​Docente di Leadership e Coach

