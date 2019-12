Lo spirito di fiducia batte le emergenze

Il Santo Natale, segno di speranza per ogni uomo, è l’espressione di una Presenza Infinita che si fa vicina. L’attesa per la nascita di Gesù si ripete con la stessa intensità dopo oltre duemila anni per ricordare un evento che ha cambiato radicalmente la storia dell’umanità. La Chiesa, in questo periodo, annuncia un tempo di gioia e riconciliazione perché l’arrivo dell’Emmanuele, il Dio con noi, dona la forza per affrontare la vita, nonostante i problemi possano apparire talvolta insormontabili. Il Salvatore non si lascia intimorire dai seduttori del male: continua a emergere dalle tenebre, a risplendere senza pretendere di essere accettato né compreso. Cristo si ostina a confondersi mansueto tra le illusioni e gli illusori, senza mormorare si abbandona ai suoi nuovi genitori. Quel bimbo nasce facendosi accogliere, insegnandoci in che cosa consista la vera libertà: essere umili. Lui, il Verbo incarnato, il Dio fatto uomo, si rende disponibile a tutti gli uomini di buona volontà perché soltanto attraverso il piccolo Bambino l’essere umano può riconoscere sé stesso e il proprio posto nella realtà attuale, nella società. Il cristiano, che ha dalla sua parte proprio la speranza e la fiducia che il Signore viene a visitare ogni persona, vive questo momento con un animo sereno e riconoscente. Da una parte ha la certezza della presenza di Gesù che è già tra gli uomini, dall’altra si lascia guidare dalla continua e operosa attesa che la sua luce possa splendere nei luoghi oscuri del mondo. Questo significa anche non compromettersi con le mode effimere del momento, ma esprimere con decisione la propria identità cristiana con la testimonianza quotidiana, ossia dando credibilità a ciò che si professa, più con l’esempio che con le parole. Nonostante i diversi e pericolosi tentativi, da parte di alcuni, di eliminare Gesù dalla società, il Figlio di Dio è ancora un forte richiamo per gli umili e i poveri, per la gente semplice e pura di cuore in grado di sperimentare cos’è la vera gioia per ogni individuo: l’incontro col Signore. Per questo motivo nell’ultima udienza generale Papa Francesco è tornato nuovamente a parlare di uno strumento che aiuta il fedele nella relazione con l’Onnipotente, che non è invisibile ma «reale, concreto, vivo e palpitante». Il presepe, ha spiegato il Pontefice, «è un invito alla contemplazione. Ci ricorda l’importanza di fermarci. Perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo accogliere ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio». Non c’è Natale senza presepe, così come non può realizzarsi una festa se manca il festeggiato, che in questo caso è Gesù, nato a Betlemme. Ma non bastano gli addobbi sacri che in alcuni casi rischiano di restare confinati solo alla sfera dell’emozione e dell’esteriorità: è necessario coltivare in modo serio tutto ciò che riguarda la vita interiore, ad iniziare dalla comunione con Dio e il prossimo, esprimendo il frutto della fede attraverso le opere di bene e di misericordia. L’arrivo imminente del Natale è davvero l’occasione propizia per riflettere con maggiore profondità sul valore della solidarietà. Condividere il pane con l’affamato è un’opportunità, soprattutto per i credenti, per incontrare veramente e realmente il Bambinello, simbolo di chi è debole e bisognoso di ogni cosa, da amare e proteggere, riconoscere e rispettare. Contemplare il Creatore diventa così una grazia che si incarna e salva l’uomo dalla solitudine, lo strappa dall’indifferenza, lo rende prodigo per sconfiggere i mali che affliggono la nostra civiltà. Solo con uno spirito di fiducia nel futuro e di unità tra tutti i membri del consorzio umano si possono affrontare le piccole e grandi emergenze del Creato, come affermato in un videomessaggio dal Papa e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: «Rendiamo grazie per tutto il bene che c’è nel mondo, per i tanti che si impegnano gratuitamente, per chi spende la propria vita nel servire, per chi non si arrende e costruisce una società più umana e più giusta. Lo sappiamo: non possiamo salvarci da soli».



*Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII © RIPRODUZIONE RISERVATA