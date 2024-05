Riflettere sullo stato dell’economia, da diverse prospettive e raccogliendo stimoli da diversi studi, aiuta a comprendere le dinamiche in atto e a proiettare il nostro contesto regionale sul futuro, più o meno prossimo. La “Congiuntura flash” del centro studi Confindustria di maggio 2024 ci racconta di «una economia italiana in crescita, ma a velocità diverse: turismo record, bene servizi ed export netto, male l’industria». Velocità diverse emergono anche dal Rapporto “Economia e Finanza dei Distretti Industrial” del Research Department di Intesa Sanpaolo. Il Rapporto traccia un quadro aggiornato della situazione economico-reddituale delle imprese che operano nei cosiddetti distretti italiani. Il quadro che ne risulta è con più luci, rispetto alle ombre. Una prospettiva positiva, nonostante gli ultimi anni abbiano richiesto alle nostre imprese di attraversare notevoli turbolenze e incertezze. Dai rincari energetici, alle criticità nelle forniture di diverse materie prime importate da paesi coinvolti, direttamente o indirettamente, nei vari conflitti alle porte dell’Europa.

Dal Rapporto citato emerge come il tessuto produttivo italiano abbia risorse e competenze per affrontare l’incertezza e la complessità della fase attuale, grazie soprattutto all’importante processo di «riposizionamento strategico» delle imprese italiane, che tra il 2016 e il 2023 hanno realizzato investimenti in macchinari, mezzi di trasporto e Ict, puntando al contempo ad un rafforzamento del grado di patrimonializzazione. La velocità diversa riguarda le aziende localizzate nei distretti, che risultano più solide e con maggiore capacità competitiva ed innovativa. L’analisi effettuata sui bilanci di circa 20.800 imprese distrettuali mostra, innanzitutto, una loro superiore redditività. Il fatturato è tornato sopra i livelli del 2019 (+20% circa a prezzi correnti) per tutti i settori. Sono i distretti della meccanica e dell’agro-alimentare ad avere la migliore crescita delle vendite, trainata in larga parte dai mercati internazionali. Le imprese distrettuali risultano, inoltre, più sensibili alla realizzazione di investimenti per incrementare l’efficienza dei processi produttivi e per l’autoproduzione di energia, il che ha generato significativi ritorni in termini di contenimento della bolletta energetica. Gli stimoli alla sostenibilità in senso ampio (riduzione dell’uso di materie prime, incremento di impiego di materie prime seconde, risparmio idrico, riciclo-riutilizzo di acqua, riduzione di emissioni atmosferiche, etc…) sembrano essere colti con maggiore slancio.

La digitalizzazione è un altro focus importante del Rapporto. Le imprese con investimenti negli ambiti dell’innovazione 4.0 (dalla robotica, all’automazione avanzata, ai magazzini interconnessi, alle blockchain, alla cyber-security, ai big data, al cloud computing, all’intelligenza artificiale) hanno fatto registrare, infatti, vantaggi importanti in termini di crescita sia del fatturato, sia della produttività (in termini di valore aggiunto per addetto), sia della marginalità. L’analisi sulla capacità innovativa delle imprese si è concentrata su un campione di 200 attori localizzati in Emilia-Romagna e nelle Marche. Si tratta di soggetti attivi in settori ad alta intensità distrettuale con specializzazione nella metalmeccanica, nell’elettronica ed elettrotecnica, nell’Ict e nei servizi avanzati alle imprese. Oltre la metà degli operatori esaminati, anche localizzati nella nostra Regione, indica la robotica come principale tecnologia 4.0 adottata, necessaria per automatizzare i processi industriali. Per tali aziende si è riscontrato non solo un maggiore fatturato rispetto alle imprese “non 4.0”, ma anche una migliore redditività, specie quando tali investimenti tecnologici sono stati accompagnati da un ripensamento dell’organizzazione interna.

Una nota negativa emerge invece in riferimento all’adozione di alcune tecnologie che stentano a decollare: analisi dei dati, e-commerce, intelligenza artificiale. Il sorprendente limitato utilizzo dell’intelligenza artificiale è motivato dalle imprese in funzione di diversi ostacoli: costi troppo elevati degli investimenti, incompatibilità con i sistemi aziendali, ridotta disponibilità e qualità dei dati interni, oltre che mancanza di esperti. Peraltro, IA ed altre tecnologie (come le blockchain) sono essenziali anche a fronte della compliance alle nuove regole europee (tra cui il Regolamento Ecodesign sulla progettazione ecocompatibile o la direttiva sulla Due Diligence per la sostenibilità d’impresa) il cui rispetto renderà di fatto cruciale la tracciabilità estesa delle produzioni, a tutela dei cittadini, dei consumatori e del rispetto dei diritti umani. Mentre il sistema produttivo distrettuale sembra che stia reagendo in modo positivo agli impulsi ed imperativi di cambiamento, resta un nodo cruciale: il capitale umano.

Soprattutto nei distretti, le difficoltà di reperimento della manodopera sono elevate. Le sfide digitale e green possono essere vinte solo se affrontate con forza lavoro qualificata. Queste criticità vanno superate, anche attraverso il potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e l’avvicinamento più spinto delle università alle scuole e al tessuto produttivo, per formare competenze nuove. Sia per i nostri giovani, sia per gli operatori più maturi (il cosiddetto re-skilling). Torno quindi a ribadire che è essenziale un maggior dialogo di tutti gli attori (tutti) del sistema dell’istruzione, della formazione e dell’innovazione, per programmare con urgenza l’adeguamento del capitale umano. Diversi sono gli esempi virtuosi sul territorio, ma ancora troppo pochi e non messi a sistema, a fronte delle esigenze del nostro tessuto produttivo e della vastità del cambiamento che lo stesso è chiamato ad affrontare.



*Professoressa ordinaria

di Economia applicata all’Università di Macerata