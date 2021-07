I nuovi sudditi del dio Var (con l’arbitro sterilizzato)

Penso che il Var abbia rovinato il calcio, l’abbia ammaccato un bel po’. Ne sono convinto, posso fornire le prove. Svizzera - Francia, per dire. Mi ero messo a seguirla perché era presto per uscire, a Coprifuoco defunto sei mica forzato all’ora d’aria alle 21. Svizzera-Francia dunque, anche se non me ne importava nulla e nulla di memorabile m’attendevo. I campioni del mondo contro una squadra decorosa e non di più, noi li avevamo tritati no problem. Pensavo di seguirne una mezz’ora, sono rimasto incollato sino alla fine, immagino anche molti di voi. Che raffica di colpi di scena, che magnifico thriller. Col finale perfetto, gli spocchiosi a casa, e d’altro canto in fase difensiva i francesi sembravano tutti Stanlio e Ollio: pasticci epici. Grande spettacolo ma con colossale magagna, nei primi minuti del secondo tempo. Difensore Francese stende Attaccante Svizzero, appena fuori aerea o appena dentro ma che gli tronchi le gambe è chiarissimo, e ti aspetti l’arbitro fischi, rigore o punizione, la palla Difensore Francese manco l’ha sfiorata. Non fischia. Né il guardalinee segnala alcunché. Si va avanti come niente fosse. Si va avanti e il fronte si ribalta, e Mbappé cade in area svizzera, ed è qui che il gioco viene interrotto e il Var entra in azione. Per valutare il contatto in area svizzera? Lo pensa anche il telecronista Rai, il bravo, misurato Bizzotto. E invece no. L’arbitro assegna calcio di rigore alla Svizzera. Per quel fallo vecchio d’un minuto o giù di lì. Per un minuto o giù di lì s’è giocato per finta, mentre l’addetto al Var vedeva e rivedeva Difensore Francese falciare Attaccante Svizzero, portargliele proprio via le gambe. Non ho visto tante partite di questi Europei ma di episodi del genere, seppur meno eclatanti, ne ho registrati parecchi. Potendo contare sull’ausilio delle telecamere, gli arbitri, solo che un remoto dubbio li sfiori, tendono a non decidere. Dei loro occhi non si fidano. E allora ti chiedi in cosa consista oggi la differenza tra un bravo arbitro e uno scadente. Perché mai la direzione di una partita venga affidata al Signor X piuttosto che al Signor Y, o a un passante in buona forma fisica e non del tutto digiuno delle regole del football. Ciò che va in scena in questi giorni sui campi degli Europei - ciò che va in scena da un bel pezzo in verità, durante le partite di calcio Var-munite - è la resa incondizionata dell’Uomo alla Tecnologia. La nostra sottomissione alle macchine (e magari si manifestasse solo nel calcio). L’occhio della telecamera è diventato l’occhio di Dio: infallibile. È un abbaglio. Vedere ripetutamente una azione al rallentatore può illuminare la realtà ma può anche distorcerla. L’attaccante è caduto perché spintonato dal difensore o si è buttato appena ha avvertito una minima, irrilevante pressione sulla schiena? È la tipica situazione che più la analizzi davanti a un monitor e più rischi di allontanarti dalla sua corretta interpretazione. A volte il Var corregge l’errore, a volte induce all’errore. Corregge più errori che non provochi? Nessuna difficoltà a concederlo. Ma preferivo il calcio atecnologico. Quando l’arbitro non poteva svicolare dalle proprie responsabilità, spettacolo triste. I guardalinee svicolano anche peggio: perché così viene chiesto loro di comportarsi, si capisce. Non segnalano un fuorigioco che sia uno, fosse pure di cinque metri, se non ad azione conclusa con un nulla di fatto. Sembrano spettatori privilegiati, posto in piedi ma posizione ideale e li pagano pure, per l’obbligo di coreografica corsetta e per il fastidio di reggere la coreografica bandierina, si suppone. Se la palla è terminata in porta, assistono impassibili: ad assegnare o ad annullare il punto sarà il Dio Var. E allora Arnautovic, e gli interminabili secondi della festa austriaca mentre noi si pigliava a craniate il muro. Ma il signor guardalinee decorativo aveva notato l’offside oppure gli era sfuggito? Nel dubbio, sapete che dico? Quello che avete pensato tutti: evviva il Var, sinché fischia per noi. Quando il Tifoso incontra la Coerenza, la Coerenza piglia un fracco di botte. E per stasera, dita incrociate. La banda Mancini dovrà esprimersi al meglio per aver qualche chance contro i belgi.



