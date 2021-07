Spopolamento delle zone interne: strategie per invertire la tendenza

Gentile Direttore,

ho letto con attenzione l’intervento del professor Donato Iacobucci su queste colonne a commento del Rapporto annuale sull’economia regionale della Banca d’Italia. Il tema del calo demografico, riferito in modo particolare allo spopolamento delle zone interne, è certamente di grande complessità ed è connesso al tema della disuguaglianza. Negli ultimi anni si è cercato di trovare risposte per un graduale riequilibrio, sono state pensate strategie a lungo termine, anche in anni passati. Di volta in volta si è riscontrata una certa difficoltà nella messa a terra di progetti e idee. Credo oltretutto che sia giusto fare una considerazione in premessa: non dobbiamo pensare che basti un’unica azione, unidirezionale, a trovare una via d’uscita. Sicuramente può essere un’inversione di tendenza ma per ottenere risultati occorre agire di concerto con il tessuto sociale e avere la capacità di verificare e adattare gli indirizzi politici alle diverse situazioni. Detto questo, riprendendo la citazione fatta dal professor Iacobucci - la tesi di Romano Prodi, manifestata nel congresso Save The Apps che si è tenuto a Fabriano nel 2019 - non ritrovo in questa amministrazione la convinzione che «si possano far vivere le persone isolate come un tempo». Ritengo invece che, leggendo le strategie messe in atto per il ripopolamento delle aree interne, questa idea sia tramontata. Ripartirei dunque dal contesto attuale per avanzare qualsiasi tipo di proposta o di osservazione. Vero è che puntare soltanto su un’economia basata sull’agricoltura e sulle attività silvo-pastorali replica un modello superato. Occorre infatti una visione integrata tra i vari settori economici, un lavoro che gli assessorati regionali stanno strutturando. Per quanto riguarda le mie deleghe di assessore, come si può vedere nel Piano Triennale della Cultura, l’obiettivo è quello di ripartire dalla rete culturale (dei teatri, delle biblioteche, dei borghi), snodi da cui far passare il percorso di crescita e sviluppo. Il primo riverbero economico atteso è naturalmente quello nel settore turismo. Attraverso l’infrastruttura digitale e il suo potenziamento, che non è un punto punto di arrivo, ma un’operazione strumentale a rendere “non isolato” l’Appennino, ogni operazione pubblico/privata si emancipa dal locale. Certamente se riflettiamo sulla residenzialità nelle aree interne è centrale la prossimità dei servizi essenziali alla persona: sanità, scuola, viabilità. Le strategie per il ripopolamento devono poi aprire alla possibilità di sopperire alla distanza dai grandi siti produttivi e dalle grandi arterie viarie con servizi adeguati. E’ indispensabile una riorganizzazione della risposta sanitaria che tuttavia, anch’essa, da sola non basta. La scuola è un tema che va posto a livello governativo: la difesa dei plessi di montagna è indispensabile e non sono d’accordo con chi unisce numerosità delle classi e qualità. Se non difendiamo i plessi di montagna come potremo chiedere alle famiglie di vivere le aree interne? La promozione della vita culturale, dei momenti di aggregazione sociale, deve agganciarsi a tutto ciò. Rilanciando l’iniziativa pubblico-privata, in ogni ambito, si può ridare vita alle comunità locali. Diversamente si rischia, magari preservando, di creare siti musealizzati. La programmazione di un ripopolamento delle aree interne, su cui c’è anche una Strategia nazionale, deve prevedere investimenti che penetrino nel profondo il tessuto sociale. In questo periodo post-pandemia sto assistendo ad una rifioritura di eventi che sono un ripopolamento. A settembre prenderà il via il Festival dei Borghi… E non bisogna intendere queste iniziative come azioni a breve gittata. Una accanto all’altra conservano la comunità e la comunità conserva la vitalità. E la vitalità è la base dell’economia, non il contrario. Sono fiduciosa - e concludo - che anche da un confronto come questo possano derivare risposte concrete.



*Assessore regionale Pari opportunità, Beni culturali, Spettacolo, Istruzione e Università



