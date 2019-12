Gli allarmi per una generazione che non sa leggere e distinguere i fatti dalle opinioni

I dati dell’indagine Ocse-Pisa 2018 relativi alle competenze scolastiche dei quindicenni di 79 Paesi, hanno dimostrato che per quanto riguarda l’Italia peggiorano nettamente le capacità di comprendere un testo scritto. Appena un ragazzo su venti sa differenziare i fatti dalle opinioni, mentre uno su quattro ha difficoltà importanti a comprendere ciò che legge. I risultati migliori si hanno nelle regioni del Nord e del Centro Italia, mentre va molto peggio al Sud e nelle Isole, soprattutto negli indirizzi professionali. Il tempo medio che i quindicenni italiani trascorrono giornalmente su Internet dal 2012 al 2018 è più che raddoppiato, passando da meno di due ore al giorno a circa quattro ore. Partendo da quest’ultimo dato, si potrebbe dire che se nel corso dei secoli gli uomini hanno incessantemente creato supporti tecnici allo scopo di accrescere la qualità del flusso delle informazioni, il quid in più della transizione digitale è dovuto alla sovversione delle coordinate del tempo e dello spazio. Questo dato influenza pesantemente i processi di apprendimento dei più giovani. Il tempo di acquisizione e di trasmissione veloce, che corrisponde al voler compiere più azioni simultaneamente, non può che condurre al primato dell’esecuzione rispetto alla riflessione e della scorciatoia semplificante rispetto all’acquisizione di abilità linguistiche certe. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito ad una potente accelerazione dei mutamenti sociali e se appena due generazioni fa la visione del mondo delle persone cambiava nell’arco temporale che separava i figli dai nonni, oggi essa si modifica all’interno della stessa generazione, nel contesto parentale di fratello maggiore e minore. Lo stesso spazio - che si dilata diventando un iperspazio o un cyberspazio - amplificando le possibilità di muoversi, di conoscere e di incontrare dando forma a nuove dimensioni di esperienza alla portata di molti, concorre a marginalizzare le competenze di lettura e di interpretazione, dato che nel mondo digitale quando si legge si ha sempre a che fare con testi non-continui (grafici, tabelle, mappe, ecc.). Non a caso, Andreas Schleicher, direttore di ricerca per il settore istruzione dell’Ocse, ha dichiarato che il calo dei punteggi in lettura va interpretato alla luce di un contesto sociale e demografico specifico, in cui ci sentiamo spesso costretti a moltiplicare obiettivi inarrivabili che ci fanno sentire in ritardo su tutto e sempre sommersi da nuovi traguardi da raggiungere. I teorici dell’accelerazione sociale, sostengono per parte loro che viviamo in una società influenzata sia dall’incremento dei ritmi trasformativi imposti dalla tecnologia, sia dalla radicale mutazione del nostro rapporto con il tempo, lo spazio ed i ritmi di vita. I dati Ocse-Pisa evidenziano infatti come il problema delle scarse competenze dei ragazzi si leghi anche al comportamento: rispetto ai quindicenni di altri paesi Ocse, gli italiani hanno spesso manifestato atteggiamenti indisciplinati in classe, con un ragazzo su tre che riferisce snervanti attese delle condizioni minime per iniziare la spiegazione da parte dell’insegnante di italiano. Le difficoltà dei giovani segnalate dall’indagine in questione ineriscono evidentemente trasformazioni di altro tipo. La coniugazione tra verbale e non verbale - tanto importante nel cambiamento cognitivo derivato dalla rivoluzione digitale - inizia a manifestare le sue influenze fin dalla più tenera età. Il codice espressivo corporeo e l’implicito della comunicazione non verbale, vengono modificati dalla dittatura dello screen, fissandosi per poi evolvere rapidamente nei vari selfie o nelle svariate applicazioni di photoshop. Se le nuove e pressanti competenze comunicative alterano i toni dell’espressività corporea, la sua normale fisicità si modificherà nello sviluppo di abilità comunicative nuove che legano la persona ad una corporeità ibrida, performante ed in perenne trasformazione. In che senso questa corporeità modificata concorre alla spiegazione dei dati preoccupanti di Ocse-Pisa? Indubbiamente oggi cresce una tutela sul corpo che va di pari passo con la cospicua ridefinizione tecnologica dell’umano. I giovani sono investiti pienamente da questa trasformazione che fa venire meno le garanzie di libertà e dignità personale specialmente nell’utilizzo di oggetti come lo smartphone che rappresenta un autentico io-protesi digitale. Il corpo dei giovani si sdoppia: da una parte il corpo storico (quello della carta di identità) e dall’altra il “corpo elettronico” che si separa dal primo e rischia anche di essere sconosciuto al diretto interessato, perché costruito in base a dati che ignoriamo e che continuiamo ad incrementare involontariamente. Inoltre, vivendo in una società in cui la competizione tra individui è attiva ad ogni livello fin dalla più tenera età, la ricerca del successo personale si misurerà attraverso la quantità di contatti e pubbliche approvazioni. Questo fenomeno ci induce a credere che le qualità che consentono di ottenere l’approvazione altrui siano abilità più importanti di altre, come leggere e far di conto. Insomma, se devo piacere subito agli altri e non possiedo strumenti diversi da quelli che la web society mi mette a disposizione, io dovrò sacrificare delle competenze tradizionali per attivarne delle altre. In conclusione, se ora i giovani dispongono di forme del comunicare inedite che rinviano ad universi simbolici perfettamente in linea con le logiche che producono la struttura sociale al tempo presente e se vengono generalmente valutati per come interpretano le espressioni più forti di tale struttura, non si comprende perché dovrebbero continuare ad usare la lingua di Dante o di Leopardi riaffermando la loro fedeltà al mondo ed ai modelli umani che vi trovavano espressione.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

