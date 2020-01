E se le Marche pensassero davvero al suo Green deal?

Il Green Deal, ovvero la promessa “verde” approvata dall’Unione Europea ha sancito un salto di qualità nel rapporto tra Uomo e Natura. Gli europei hanno deciso che vogliono fare qualcosa di concreto in materia di cambiamenti climatici, e vogliono che sia l’Europa a indicare il cammino da seguire. L’Europa intende diventare il primo continente a impatto climatico zero. L’obiettivo è fissato entro il 2050. Ciò significa ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per farlo è necessario lavorare su diversi fronti a partire dal settore energetico e industriale e dallo sviluppo di tecnologie verdi che ci consentirebbero di produrre, viaggiare, consumare e vivere rispettando di più l’ambiente. La unione europea intende promuovere uno sviluppo sostenibile, ovvero favorire un’economia realmente circolare, in grado di proteggere la biodiversità. Il Green Deal europeo prevede un percorso giusto e socialmente equo. La sostenibilità è equa per definizione, perché ci dice che abbiamo progresso solo se saremo in grado di non deteriorare le risorse rinnovabili e non consumare oltre quelle non rinnovabili; insomma di un progresso che non si riveli un peggioramento (appunto un regresso) rispetto alle condizioni preesistenti, sia da un punto di vista ambientale sia sociale. Tuttavia, oggi, dopo molti decenni caratterizzati da un saccheggio ambientale indiscriminato, smettere di danneggiare la natura non è più sufficiente a garantire il nostro futuro. Dobbiamo investire nel recupero degli ecosistemi degradati perché i tempi di risanamento della Natura lasciata a se stessa, ovvero di un recupero passivo, sono troppo lunghi. Abbiamo bisogno di intervenire attivamente con il restauro dei sistemi naturali per ridurre i tempi di ripresa delle loro funzioni, che sono indispensabili al nostro futuro sostenibile. Per questo parliamo di metasostenibilità. Ossia un’economia metasostenibile, che crei sviluppo in modo duraturo e preoccupandosi di recuperare i danni fatti a partire dalla rivoluzione industriale e dall’ingresso nell’Antropocene. Combattere i cambiamenti climatici e la distruzione degli habitat naturali rappresenta quindi una grande occasione per impostare una nuova economia circolare, nuovi modelli d’impresa e nuove professioni. Il recupero degli habitat, il loro restauro, la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni dei gas serra, non sono solo occasioni per nuovi lavori, ma anche nuove opportunità di benessere per tutti. António Guterres, segretario generale dell’Onu nella Conferenza degli oceani del 2017, riprendendo una frase pronunciata da John F. Kennedy, nel dichiarare che i problemi ambientali sono un problema collettivo dell’umanità e richiedono un impegno, una partecipazione e un’azione collettiva, ha affermato: «I problemi ambientali creati dall’uomo possono essere risolti dall’uomo». Per esempio, oggi possiamo restaurare gli ecosistemi degradati, utilizzare l’ecologia industriale, sviluppare sistemi innovativi per ridurre l’anidride carbonica, gestire in modo virtuoso la natura rispettando i suoi processi. Si tratta di sviluppare tecnologie innovative, fare scelte precise di sviluppo che favoriscano la creazione di nuove imprese e occupazione ad alto contenuto tecnologico, ma a favore della natura e non contro di essa. Consapevoli che una natura sana possa resistere meglio ai cambiamenti climatici, favorire le attività umane virtuose, creare una crescita sostenibile, non distruttiva. Non si tratta di una battaglia idealista o di retroguardia, ma di una visione diversa dello sviluppo che, per essere positivo e duraturo, dev’essere necessariamente sano ed equilibrato. Le Marche sono una regione che si può proporre come modello per un Green Deal Italiano, in linea con gli intendimenti del governo e in grado di mostrare la via per uno sviluppo realmente sostenibile. Ovviamente dobbiamo avere il coraggio di superare il modello che ci ha accompagnato in passato. Come diceva in un bellissimo articolo sulle colonne di questo giornale Mauro Gallegati, se la crescita economica è perseguita solo con l’industria calzaturiera non costruiremo il futuro della regione. Dobbiamo avviare una economia nuova, circolare e innovativa. E dobbiamo ricostruire, partendo dal terremoto, fino alle bonifiche ambientali. Nelle Marche esistono ancora 485 siti da bonificare, e in Italia ce ne sono oltre 12000 (dati ISPRA). Bonificarli sarebbe un esempio concreto dell’avvio di uno sviluppo diverso, metasostenibile.



*Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine © RIPRODUZIONE RISERVATA