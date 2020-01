Riflessioni semiserie sul Gf Vip. La colpa è sempre del divano

Metti una sera che i film al cinema li hai visti tutti. Che non hai voglia di rivedere un film già visto, che neanche ti va tanto di uscire, che non hai voglia di niente. Metti una sera che in tv c’è la partita (Juventus - Roma, quarti di Coppa Italia) e allora vada per la partita e il divano. Metti che la partita dopo il primo tempo sia bella che finita, la Juve sarà pure forte ma la difesa della Roma è imbarazzante, e chi difende così non può che beccare tre pappine in pochi minuti. Metti che però il divano tanto comodo ti trattiene a sé. Allora cominci a fare quello che fai un paio di volte l’anno, non di più. Zapping. Finché non capiti su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Dove trasmettono il Grande Fratello Vip. Ventiquattro ore su ventiquattro (suppongo) nella Casa imbottita di telecamere, quando parte la pubblicità viene comunque lasciato un riquadro, non sia mai accada qualcosa di decisivo proprio durante lo spot. Smetto di “zappare” ed ecco la cronaca di una serata (ok, di un pezzetto di serata: ammetto d’aver presto ceduto) trascorsa a spiare i gieffini vip. E qualche riflessione sparsa. 1) Quando mi collego, i vip stanno mangiando. Gran tavolata sovraffollata. Incessante attività mandibolare. Senza che la conversazione cessi. I vip 2020 parlano anche con la bocca piena. 2) Il soggetto prediletto dalla regia è giovane, criniera folta e non mi pare di averlo mai visto. 3) Scoprirò grazie a ricerca internettiana che avevo tutte le ragioni di non conoscerlo. Trattasi di ospite non-vip, vincitore di un concorso a premi. 4) Ma che razza di concorso è quello che ti premia con una serata fra perfetti sconosciuti, sia pure vip? Non ci sono più i concorsi d’una volta, signora mia. 5) Che poi questi reclusi a vista siano davvero tutti vip, diciamo che mi fido. Ne riconosco pochissimi. Sono scarso in Vipperia Contemporanea. Mi riprometto di colmare la lacuna. Forse. 6) Seguitano a mangiare. Qualcuno loda il maritozzo. Gli altri concordano. Mentre addentano e masticano con veemenza. 7) Carlotta Maggiorana, lei sì la riconosco. Bella da togliere il fiato, ci credo che l’hanno eletta Miss Italia. 8) Ogni inquadratura che includa Carlotta Maggiorana è perfetta. Anche se lei è sullo sfondo o parzialmente impallata. 9) Chi si permette di impallare, seppur parzialmente nonché involontariamente, Carlotta Maggiorana andrebbe comunque trascinato seduta stante a Regina Coeli. 10) Hitchcock definiva il cinema “la vita senza le parti noiose”. Il Grande Fratello, Vip o non Vip, 24 ore su 24, è “le parti noiose”. 11) Andy Warhol venerava la noia, dunque avrebbe gradito lo spettacolo, lui. 12) La voce fuori campo convoca alcuni concorrenti nel confessionale. La regia sceglie di restare con i masticatori indefessi. Sotto col tiramisù. Poi tocca alla cassata siciliana. 13) Hanno digiunato per settimane prima dell’inizio del programma? 14) La conversazione è sempre fittissima e quasi sempre perfettamente inintelligibile. Rumore di fondo. Sospetto sia meglio così. Per i miei gusti, si capisce. 15) L’ospite foltocrinito (certo che è invidia) sembra a suo agio, buon per lui. 16) Su una parete si possono “ammirare” (testuale) le foto dei vip delle infornate precedenti. Sosta non breve di fronte a uno scatto che ritrae Malgioglio. 17) Ed è a questo punto che mi viene l’idea. Perché non organizzano un Grande Fratello a due case? Gli ospiti della casa 1 ammirano sul video gli ospiti della casa 2. E viceversa. Lo spettatore sperimenterebbe un piccolo e forse non sgradevole spaesamento. E anche i protagonisti. 18) Così invece è intollerabile. 19) Puoi giusto sperare nello scoppio di uno studiatissimo litigio. O in una nuova intemperanza della mano di Nina Moric (dare un’occhiata su Dagospia). Macché, la mano se ne sta buona. 20) Almeno non avessero eliminato l’Ottusangolo. Ma come televotate, gente? 21) Mi piglia una sonnolenza che non è stanchezza ma esasperazione. Mentre i “vip sulla fiducia” prendono il caffè, spengo e scappo. Ho bisogno d’aria. E di camminare. 22) Rincaso e riaccendo. Non so perché. Che stia già diventando GF dipendente? 23) Lunga inquadratura di ignoto vip solitario che fa gli sciacqui con il collutorio. 24) È troppo. Addio Grande Fratello.



