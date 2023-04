Un futuro di lavori verdi e sociali per un’economia più sostenibile

Il 1° maggio è una data importante che ci offre tutti gli anni la possibilità di riflettere sul tema lavoro, su quali problemi prioritari devono essere affrontati e su come prepararsi per gli scenari che il futuro ci presenterà. Riprendendo le parole di Papa Francesco di qualche anno fa in occasione della festa dei lavoratori: “il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona”. Tre sono le dimensioni che deve assumere un lavoro degno: soddisfare chi lo compie, mettere in relazione le persone, creare beni e servizi utili per il benessere della società, per il mantenimento personale e della propria famiglia.

Oggi ci sono ancora molti passi da fare per arrivare alla piena dignità di tutti i lavoratori, si pensi a situazioni annose come il lavoro nero, la scarsa sicurezza in alcuni ambienti lavorativi, la mercificazione della persona in nuovi lavori basati sul web, e così via. Le strategie e le misure necessarie per superare queste condizioni sono complesse e richiedono principalmente cambiamenti culturali della società. Dall’altra parte è ormai chiaro a tutti che il mercato del lavoro sia in forte evoluzione. Ad inizio di anno a Davos si è svolto il consueto meeting annuale del World Economic Forum (WEForum) e si è parlato di dinamiche del lavoro e di possibili scenari che si stanno affermando. Il mondo attualmente affronta molte difficoltà per garantire e reperire il capitale umano, per consentire la mobilità sociale e per migliorare la resilienza della società, problemi che probabilmente aumenteranno con la crescita e l’invecchiamento della popolazione globale.

Nel frattempo, la crisi climatica e le tensioni geopolitiche stanno accelerando il passaggio verso economie più verdi e una maggiore indipendenza energetica. Sottolineano gli analisti del WEForum che realizzare un’economia socialmente inclusiva e ambientalmente sostenibile è un obiettivo politico fondamentale per molti paesi. I lavori “sociali” e “verdi” possono essere visti, quindi, come un’opportunità per i singoli e per la società, e sono un elemento che contribuisce ad aumentare la dignità del lavoro per chi li va ad intraprendere. Dall’indagine presentata a Davos, per quanto riguarda i lavori “sociali”, che interessano i campi dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza alle persone, emerge la forte carenza di personale ed è un problema di dimensione mondiale. La ricerca svolta ha considerato un campione di 10 Paesi, dall’India agli Stati Uniti passando per la Spagna, l’Australia ed altri, ed ha trovato che da oggi al 2030 mancheranno circa 65 milioni lavoratori, quasi l’80% in più rispetto a quelli attuali. I lavori “verdi”, definiti come quelli nei quali i lavoratori devono avere specifiche “competenze verdi”, sono cruciali per consentire una transizione verso un’economia più sostenibile. Si sta parlando del settore agricolo e forestale, delle infrastrutture, dell’energia, della chimica.

Molti di questi ruoli ricadono nell’alveo della formazione ingegneristica. Anche in questo caso nel 2023 avremo bisogni di circa il 70% in più di addetti rispetto alla situazione odierna. Avendo quantificato il notevole fabbisogno di posti di lavoro “sociali” e “verdi”, sono necessarie strategie che facilitino la nascita di ecosistemi favorevoli alla formazione delle competenze necessarie. Ciò richiede, in particolare in Italia, un approccio sistemico in cui, da una parte, i governi, le imprese, le associazioni di categoria e le parti sociali si organizzino per creare “buoni” posti di lavoro, dignitosi nella remunerazione, attenti al bilanciamento vita-lavoro e all’inclusione, dall’altra, il sistema della formazione, in particolare scuole ed università, lavorino su percorsi integrati per costruire competenze specifiche e rispondenti alle esigenze del mercato.

Un esempio virtuoso, in questa ottica, si è concretizzato a Pesaro nel corso del 2022. Infatti, l’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con l’Università di Urbino, il Comune di Pesaro, le scuole superiori locali, e 10 aziende tra le più importanti del territorio, ha creato un corso di Laurea in Ingegneria per la Sostenibilità Industriale che mira a formare persone per progettare e gestire soluzioni “green” nei processi produttivi, nell’impiantistica e nei prodotti del futuro.

Le studentesse e gli studenti fin dal primo anno possono interagire con le aziende e con gli altri enti coinvolti, andando ad affrontare problemi reali con approcci “green” innovativi. Le aziende hanno cofinanziato questa iniziativa comprendendo che investire sul capitale umano opportunamente formato è la via maestra per rimanere competitivi. I primi numeri in termini di immatricolati sono molto buoni e questo fa capire come ci sia una sensibilità sempre crescente su queste tematiche. Questi studenti saranno i lavoratori del futuro e rappresenteranno pienamente la dignità del lavoro come sopra definita.



* Referente Trasferimento

Tecnologico

e Direttore DIISM

Università Politecnica

delle Marche