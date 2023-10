Il Nobel a Narges Mohammadi contro il regime degli ayatollah

Il Premio Nobel per la Pace dato a Narges Mohammadi non dovrebbe procurare alcuna divisione e alcuna critica. La lotta delle donne iraniane è un elemento fondamentale per mettere in crisi il cupo regime degli ayatollah. Anche in questi giorni vediamo l’Iran sponsorizzare gli eccidi di Hamas. Del resto il regime iraniano non riconosce a Israele il diritto di esistere. Lo chiama “entità sionista”, un “cancro” che deve essere sradicato dalla faccia della Terra. Netanyhau ha innumerevoli difetti e ha fatto una politica profondamente sbagliata, ma come si fa a intavolare trattative con chi vuole il tuo annientamento? Vorrei ripercorrere le fasi del khomeinismo. Nel 1979 insegnavo Sociologia della letteratura all’Università di Urbino. Avevo vari studenti iraniani ed ero entrato in una loro cerchia che comprendeva altri studenti che non frequentavano i miei corsi. Quasi tutti erano feddayn del popolo, sognavano una rivoluzione marxista-leninista, la Cina era il loro modello assoluto. La rivoluzione khomeinista li aveva entusiasmati: ingenuamente e stupidamente convinti che di Khomeini si sarebbero potuti sbarazzare poco dopo il suo trionfo. Rifiutai di partecipare ad una festa per celebrare il ritorno di Khomeini in Iran. Gran parte della sinistra italiana celebrava in modo inconsulto il trionfo khomeinista. Ricordo un articolo dell’Unità firmato da Siegmund Ginzberg: alcune donne protestavano contro Khomeini il giorno in cui era arrivato all’aeroporto di Teheran. Già si sapeva che avrebbe introdotto l’obbligatorietà del velo. Fanatici islamisti gettarono acido sui loro volti. Il succo dell’articolo era questo: non possiamo essere completamente d’accordo con tale gesto, ma queste donne vestite all’occidentale e truccate pesantemente sono un’offesa alla loro tradizione e all’attuale rivoluzione. Il giornale Lotta continua fece una serie di articoli con una lode smisurata del khomeinismo. Ed erano subito cominciate le lapidazioni delle adultere e le impiccagioni degli omosessuali. Anche in campo cattolico le simpatie erano grandi. Il Sabato parlava di un risveglio spiritualista del mondo in contrapposizione al greve materialismo occidentale. Le iraniane non sono afghane: con tutti i suoi difetti e la corruzione dominante, lo Scià aveva profondamente liberalizzato il Paese e portato a una certa emancipazione del mondo femminile. Il mondo afghano è rimasto dentro un Medioevo cupo molto diverso dall’atmosfera che anche oggi, nonostante tutto, si respira in Iran. Non sarà facile per gli ayatollah domare la rivolta femminile che è il nucleo forte della contestazione ad un regime teocratico e liberticida. Anche la grande stampa italiana non sottolineò come avrebbe dovuto i crimini e la politica aggressiva degli ayatollah. Io ero iscritto al Partito comunista: feci una mozione nella sezione centrale di Urbino contro il khomeinismo. La mozione passò nonostante fosse contrastata da una mozione ufficiale presentata dal senatore pesarese De Sabbata. Voglio ricordare un episodio che riguarda il Presidente Napolitano. Vicino a Urbino, in un ampio spazio presso Montefabbri, si teneva una grande festa dell’Unità. La folla, numerosa e convinta, si attendeva da Napolitano una qualche giustificazione, se non una esaltazione, dell’occupazione dell’ambasciata statunitense e della presa in ostaggio dei dipendenti che gli studenti iraniani avevano effettuato. Napolitano gelò il suo pubblico e disse queste parole ricordate a memoria: «Neppure Hitler ha mai occupato in tempo di pace un’ambasciata straniera». La delusione fu palpabile, ma Napolitano dimostrò che era avanti con i tempi e che aveva superato l’antiamericanismo e l’antioccidentalismo fanatici così presenti in tanta Sinistra. Napolitano più tardi condannò in modo inequivocabile l’odio totale verso il sionismo che, in tale misura, sfociava in un antiebraismo tout court. Mi ricordo che in una bacheca di Rifondazione comunista a Sant’Angelo in Vado l’odio nazista per gli ebrei veniva in qualche modo giustificato dal loro comportamento. Del resto storicamente c’è stato anche un antiebraismo in Urss e in Polonia che non ha certo raggiunto i livelli hitleriani, ma che è comunque grave. La difesa aprioristica e assoluta di qualsiasi operazione palestinese, comprese quelle di Hamas, sfocia nell’antisemitismo. E questo non c’entra nulla con la giusta critica dei tanti errori israeliani. Questo Nobel per la pace l’ho avvertito anche profondamente mio: recuperava un vissuto in cui pressoché da solo, almeno nel mio ambiente, conducevo una polemica serrata contro quell’integralismo islamico di cui tanti si accorsero molto, ma molto più tardi. L’integralismo islamico fa comunque breccia anche nel sentire dei moderati musulmani. È forse il pericolo più grave del nostro tempo come lo era il fascismo negli anni Venti e Trenta.



*Poeta e scrittore