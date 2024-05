Investire nell’educazione per l’uso corretto di internet

Su due fronti si costruirà il futuro. Un serio contrasto alle discriminazioni per garantire a tutte le persone gli stessi diritti, creando le condizioni per una completa inclusione sociale capace di contrastare ogni pretesto di esclusione per razza, sesso, cultura e religione. E la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità per riportare in equilibrio il nostro pianeta. Aspetti largamente condivisi ma che non trovano poi azioni concrete e incisive di attuazione. L’Europa con il programma NextGenerationEU ha indicato una possibile strada attraverso la pianificazione e l’incentivazione di due trasformazioni, quella digitale e quella ambientale. Sulla prima molte cose sono state avviate anche per gli immediati vantaggi che ne conseguono, non è così sulla transizione ambientale dove non si percepiscono interessi economici, ma che invece esistono, per passare alle energie rinnovabili e ad un nuovo paradigma produttivo di economia circolare. Progettare, organizzare e gestire la produzione non solo per facilitare la costruzione ma anche per poi agevolare il recupero di materie prime a fine vita del prodotto: questo dovrà essere il modello produttivo e di consumo del futuro. Queste scelte hanno costi che andrebbero compensati da politiche economiche di incentivazioni, perché è innegabile, continuare a produrre con il modello attuale non sarà più sostenibile nei prossimi anni. Il mio augurio è che il nuovo Parlamento europeo che andremo ad eleggere tra poche settimane abbia il coraggio e la determinazione di perseguire, magari rafforzandoli, questi obiettivi. Sulla transizione digitale si è solo avviata la trasformazione, introducendo le interconnessioni digitali per acquisire le misure e attuare i controlli su variabili digitali molto più semplici da acquisire, elaborare e memorizzare, ma restano ancora da esplorare e da regolamentare le tante potenzialità offerte da queste tecnologie, ad esempio i modelli di Intelligenza artificiale e la rete Internet di interconnessione globale. Quest’ultima può incidere sull’inclusione sociale, con la concreta possibilità di scambiare in libertà informazioni e idee, per abbattere ogni pregiudizio di razza, sesso, cultura e religione, ma deve essere regolamentata per evitare utilizzi dannosi. L’Organizzazione delle Nazioni Unite intende proporre un patto globale sul digitale per connettere a Internet altri 3 miliardi di persone ancora tagliate fuori e creare un’autorità che regoli lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per garantire il rispetto dei diritti umani in rete. Ormai la rete Internet collega ogni angolo del pianeta, o quasi, compresa l’Africa, il continente destinato ad avere il maggior sviluppo nei prossimi anni, e deve pertanto garantire stabilità, sicurezza e non essere “frammentata”. Internet deve rimanere una infrastruttura integra, un modello multilaterale coordinato da una struttura condivisa, e non frammentata come invece vorrebbero alcuni paesi come Cina, Russia e Arabia Saudita: spezzare Internet in tante “isole” più semplici da sorvegliare da parte dei governi. Le Nazioni Unite stanno lavorando anche per il potenziamento e il sostegno di piattaforme e modelli di intelligenza artificiale con servizi open-source, servizi liberamente condivisi, beni pubblici digitali fondamentali per un vero sviluppo inclusivo. Una particolare attenzione dovrà essere riservata ai social media per favorire l’inclusione sociale eliminando la diffusione di disinformazione, abusi e contenuti violenti. Questi aspetti sono importanti per ogni punto di interconnessione della rete globale, il modello multilaterale favorisce ogni contributo, ogni condivisione, ogni acquisizione, anche dalle Marche si può influire su queste scelte. Abbiamo appena connesso digitalmente i nostri servizi, le nostre fabbriche, e abbiamo di fronte potenzialità che non abbiamo ancora compreso. Ma ancora una volta è necessario investire nell’educazione per un uso consapevole e corretto delle potenzialità offerte da internet, è una grande strada che attraversa il mondo e, come facciamo per le strade ordinarie, dobbiamo insegnare ai più giovani come attraversarle e percorrerle in sicurezza.

*Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche