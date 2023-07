L’erba tagliata da nonno Oreste e la scienza che studia il clima

Mio nonno Oreste per decidere quando tagliare l’erba medica per farne fieno, saliva una collina per scorgere il Conero e dalle nuvole sul monte riusciva a prevedere almeno tre giorni di tempo soleggiato per fare un buon fieno per l’inverno. Funzionava quasi sempre, perché era basato su considerazioni scientifiche legate alla pressione atmosferica. Ora la scienza, anche grazie a computer sempre più potenti, ci permette di elaborare con molta più precisione le previsioni meteo e di averle disponibile sul cellulare, sono così accurate che potrebbero essere calcolate anche sulla singola particella catastale. Leonardo, il super calcolatore appena installato a Bologna grazie anche ai fondi del Pnrr e classificato come il quarto super computer più potente al mondo, sarà destinato a progetti di ricerca e non solo, e permetterà, attraverso modelli matematici e dati statistici, di mitigare e gestire rischi dovuti a situazioni estreme come eventi naturali, terremoti, inondazioni improvvise, così come nella lotta contro le situazioni pandemiche e le epidemie. La scienza, basata su evidenze sperimentali e dati numerici, non lascia spazio ad interpretazioni personali, dà solo risposte certe. Le nostre condizioni di vita sono significativamente migliorate grazie ai progressi della scienza, abbiamo farmaci e vaccini che ci proteggono dalle malattie, conosciamo le origini dell’universo e le leggi che lo governano, o almeno quelle di cui ne abbiamo evidenza. Per conoscere e comprendere esiste una sola strada certa proposta secoli fa da Galileo, il metodo scientifico: prima si raccolgono esperienze, poi si formulano delle ipotesi in forma matematica e infine si verificano sperimentalmente le ipotesi, in modo chiaro e ripetibile, per chiunque voglia fare una ulteriore verifica. Prendiamo i cambiamenti climatici, le prove scientifiche sono chiare ed inequivocabili, sono evidenti le cause e certe le soluzioni per evitare ulteriori danni nei prossimi anni. Le cause principali sono le emissioni di gas serra prodotte dalla combustione di materiali fossili, la soluzione unica e semplice consiste nella rapida eliminazione dell’uso di carbone, petrolio e gas, e nel passaggio alle energie rinnovabili.

Il conseguente miglioramento della qualità dell’aria porterebbe indubbi benefici economici anche per la salute delle persone che potrebbero ampiamente compensare i costi da sostenere per la decarbonizzazione di gran parte delle attività produttive. Se non si prendono provvedimenti subito, assisteremo ad eventi naturali sempre più intensi e dannosi. Eppure, vi sono persone che confutano queste evidenze con considerazioni generiche o false, negazionisti sovvenzionati da chi vorrebbe conservare il modello attuale, arrivando a denigrare chi si impegna sempre con rigore scientifico a mostrare i pericoli e le insidie del futuro prossimo. A volte anche le associazioni politiche non chiariscono le azioni che intendono intraprendere per contrastare i cambiamenti climatici. Come mai le evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici vengono confutate da pregiudizi e falsità? La mia esperienza di ricercatore mi porta a difendere posizioni e fatti costruiti con rigore scientifico. Per questo, occorre aiutare l’opinione pubblica a comprendere i pericoli incombenti. Bene hanno fatto i 100 ricercatori e studiosi italiani a firmare un appello ai media italiani che di fronte ad eventi di estrema intensità parlano ancora spesso di maltempo invece che di cambiamento climatico: “Non parlare delle cause dei sempre più frequenti e intensi eventi estremi che interessano il nostro pianeta e non spiegare le soluzioni per una risposta efficace rischia di alimentare l’inazione, la rassegnazione o la negazione della realtà, traducendosi in un aumento dei rischi per le nostre famiglie e le nostre comunità, specialmente quelle più svantaggiate”. Una parte importante dei finanziamenti del Pnrr dovrebbero facilitare una significativa transizione ecologica, in linea con la grande promessa del programma Green New Deal europeo che speriamo venga rafforzato dal Parlamento Europeo che andremo a votare il prossimo anno. Sempre nella speranza di continuare ad operare per avere un buon fieno!

*Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche