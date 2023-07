Ridare vita all’ambiente Ok la legge, ora politiche

Se verde è il colore della speranza, la scorsa settimana al Parlamento Europeo si è di nuovo accesa la speranza. È stata approvata la Legge per ridare vita all’ambiente, la Nature Restoration Law, letteralmente la legge per ripristinare la Natura. Uno strumento di indirizzo per ricostruire l’ecosistema e combattere così i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e, al contempo, ridurre e abbattere i rischi per la sicurezza alimentare. Si dovrà, entro il 2030, tutelare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Unione Europea per ridurne lo sfruttamento commerciale salvaguardando l’ambiente. La proposta non imporrà la creazione di nuove aree protette e neppure il blocco di nuove infrastrutture di energia rinnovabile quando queste saranno di interesse pubblico. Il percorso per l’attuazione non sarà semplice perché da un lato la Commissione Europea dovrà fornire le necessarie indicazioni per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine e dall’altro il Consiglio Europeo e quindi i Paesi dell’Unione Europea dovranno quantificare l’area per ciascun tipo di habitat, marino e terrestre, che sarà ripristinata per raggiungere gli obiettivi imposti dalla nuova legge. Una riforma che ha visto contrapporsi nel Parlamento europeo schieramenti politici che hanno nel recente passato condiviso molte delle riforme europee e che non renderà semplice l’attuazione di quest’ultima riforma anche perché le forze politiche che si sono opposte pensano di difendere gli interessi economici dell’agricoltura, della pesca e dell’agroalimentare. Ma non è così, da questa riforma gli agricoltori e i pescatori ne potranno e ne dovranno trovare beneficio garantendo alle future generazioni una terra abitabile. Esistono esempi incoraggianti anche nelle Marche, come i Pescatori di San Benedetto del Tronto, che sbarcano sulla banchina oltre al pesce anche la plastica e i tanti rifiuti che le loro reti a strascico hanno raccolto dal fondo del mare assieme al pesce. Lo fanno su base volontaria, senza norme precise. Invece che ributtare in mare i rifiuti pescati li riportano a terra, prendendosi cura del mare da dove trovano il proprio sostentamento economico. Sono Pescatori che puliscono il mare, come ci ha più volte ricordato Papa Francesco dopo averli incontrati: “custodiscono il mare da varie forme di inquinamento, oltre al loro lavoro, e tolgono dal mare le sporcizie che noi buttiamo…”. La legge appena approvata darà spazio e incentiverà anche questo tipo di iniziative, nel mare e in campagna si dovranno sviluppare politiche che aiutino economicamente chi vi trae sostentamento, pescatori e agricoltori, e che favoriscano azioni utili a ripristinare gli habitat in cui operano. Azioni possibili e necessarie. Analizziamo un altro esempio che ha trovato spazio anche nelle pagine di questo giornale: lo sviluppo dell’agro-fotovoltaico, la possibilità di inserire nelle nostre campagne impianti fotovoltaici garantendo coesistenza tra fonti rinnovabili e produzione agricola. Lo sviluppo di questi impianti favorisce la produzione agricola proteggendo dal sole eccessivo alcune produzioni e contemporaneamente contribuirebbe alla generazione di energia elettrica, riducendo il consumo di fonti fossili, causa primaria dei cambiamenti climatici. Soluzioni che ci aiuterebbero a raggiungere un’indipendenza energica, fondamentale per il nostro Paese, e della cui assenza ne abbiamo pagato gli effetti nell’ultima crisi energetica indotta dall’invasione dell’Ucraina. Le energie rinnovabili sono le uniche possibili per il nostro Paese. Ogni intervento di ripristino e rigenerazione di habitat terresti e marini renderebbe la nostra Regione ancora più ospitale, accogliente, armoniosa, producendo innegabili ricadute sul turismo e sulle tante attività collegate. È necessario spiegare, e anche in fretta, per comprendere quanto utili sono le iniziative di ripristino della natura. Non perdiamo questa occasione, non perdiamo la speranza di dare un futuro certo alle nuove generazioni e rendere le Marche ancora più belle della Toscana!



*Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche