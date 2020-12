Il vaccino anti-Covid tra obiezione di coscienza e consenso informato

palesa nello smarrimento del suo antico carattere di vincolo dell’azione, soprattutto se l’assimilazione di ciò che è comune diviene strumento di realizzazione della nostra individualità intesa come diversità dagli altri. L’interiorizzazione di norme e costumi appare ancora un meccanismo insostituibile nel processo di socializzazione, non tanto perché l’individuo potrà valorizzare un quid comunitario, ma perché ci si potrà autonomizzare in vista del confronto/differenza tra esseri umani, le cui conseguenze - spesso indesiderate - risultano amplificate a dismisura dalle idiosincrasie di massa esplose nella web society. In quella che Zigmunt Bauman definiva “società liquida”, la coscienza, cioè la consapevolezza del nostro posto nella scena che abitiamo, diviene incerta istanza di mediazione tra motivazioni contraddittorie, con l’autoriferimento dell’agire che potrà giudicare intollerabili per pochi, comportamenti del tutto ovvi per i più. Se qualcuno ha già sollevato il diritto di obiezione di coscienza data la presumibile non obbligatorietà del vaccino anti-Covid, al contrario molti reputano la vaccinazione un dovere morale nei confronti della collettività agitando lo spettro della teoria del “free riding” (viaggiare senza biglietto), l’atteggiamento di chi beneficia di servizi ed informazioni, senza pagare alcunché, sfruttando il fatto che l’accesso a quei beni continuerà ad essere garantito dalla benemerenza di coscienziosi cittadini. Se tra vaccinazioni obbligatorie e “raccomandate” storicamente non vi era una forte differenza, essendo entrambe le tipologie di pari utilità sociale, a partire dagli anni Duemila si è innescato un clima di diffidenza verso uno strumento sanitario ritenuto superfluo da buona parte dell’opinione pubblica. Si tratta di un atteggiamento esprimibile all’interno della grande “transizione epidemiologica” vissuta dall’Occidente che ha visto le grandi morbilità epidemiche sostituite da una morbilità/mortalità riconducibile a malattie cronico-degenerative. Il Covid 19 ha drammaticamente invertito un trend storico che si credeva acquisito e che ha strutturato la medicina scientifica in modo conseguente. Il graduale abbassamento della percentuale di popolazione vaccinata pone il legislatore dinanzi al difficile bilanciamento tra gli interessi costituzionali relativi alla tutela della salute pubblica e quelli legati all’autodeterminazione ed alla tutela del benessere del singolo. Nelle società multiculturali assistiamo ad una crescita delle richieste di esenzione per motivi di coscienza rispetto agli obblighi imposti per legge alla globalità dei cittadini. Qui si crea un pericoloso corto circuito che vede la scelta personale orientarsi a forme di iper-soggettivazione refrattaria alla semplice ammissione di responsabilità verso terzi, profittando dell’evanescenza di quel “Telic System” che, già nel secolo breve, si faceva sfondo dell’affermazione della contingenza sociale. L’uomo senza qualità ha iniziato a domandare alla medicina quel che in precedenza gli offrivano altri sistemi di significato e di azione; la medicina incarnava dinamismi funzionali che, una volta realizzati i loro scopi primari ne andavano subito a disegnare degli altri data l’emersione di contesti in cui tradizionali categorie sociologiche come “malattia” o “devianza” svelavano bisogni umani inespressi che si facevano bisogni sanitari latenti in un intreccio di bio-poteri che da un lato “espropriavano” i corpi delle persone e che, dall’altro, cercavano di restituirglieli (Consenso Informato). Già nel corso del ‘700 si era affermata un’idea di medicina che prevenendo la malattia, acquisiva una chiara dimensione politico-sociale. Il filosofo Amedeo Santosuosso scrisse che “i medici più in sintonia con le idee dei Lumi erano coloro che tentarono l’immunizzazione dal vaiolo con l’inoculazione controllata di materiale infetto, clinici che Pietro Verri, su “il Caffè”, elogiò come esponenti della profilassi, benefica medicina che non aspetta il male, per risanarlo, ma invigila e anticipa perché non venga”. Da allora, quando si determinano circostanze come quelle pandemiche, questi principi ispirati alla “polizia medica” vengono puntualmente ridiscussi perché sono sospese le strategie personali di governo del corpo entrate nel normale rapporto tra individuo e sistema medico. Quando una pandemia - ridiscutendo i pre-requisiti del rapporto medico/paziente - mette in crisi quelli tra individuo e società, si impone un inedito interplay sistemico (la medicina orienta gli scopi dell’agire sociale). Il vaccino non è solo questione di obbligo o di equità perché riguarda la possibilità di garantire salute pubblica attraverso una rinuncia alla personale partecipazione alla moderna “fabbrica del corpo”. L’obiezione di coscienza (esercitata di norma in riferimento a decisioni desinate a rimanere all’interno delle relazioni dell’interessato), non si è certamente evoluta come strategia di decisione dentro un’emergenza pandemica che esorbita dal contesto della scelta personale riguardando concretamente un numero molto elevato di persone. La crisi di “socialità” che si registra dopo la seconda ondata, ci risospinge in quella condizione di tramonto dell’alterità e “disincanto affettivo” in cui esplodono le conseguenze del c.d “problem of assurance”, una serie di meccanismi psichici per cui le persone si assumono le proprie responsabilità in capo al bene pubblico solo se vedono che anche molte altre lo fanno, risultando assai limitato in condizione pandemica il ricorso al tradizionale discrimine tra la norma e la scelta.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

