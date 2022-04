L’ipotetico ripristino del sevizio militare come risposta all’emergenza educativa

Con la complicità dei venti di guerra, si è ripreso a parlare del ripristino del servizio militare obbligatorio mettendone in evidenza eventuali risvolti positivi per l’educazione dei giovani. Si fronteggiano da anni coloro che reputano la leva militare un valido strumento per educare i Millennials al rispetto ed al sacrificio e chi, lapidariamente, vi ravvisa un metodo anacronistico ed inutilmente coercitivo. Tale suggestione nasconde un equivoco consistente nel valutare positivamente una strategia di condizionamento espressa da un ordine sociale che non esiste più; se la disciplina consisteva nella sottomissione ad una pedagogia della forza – esprimendo una rappresentazione delle giovani generazioni funzionale alla rigida integrazione di una società “top down” - oggi appare chiaro come la disciplina e la corregibilità siano in gran parte evaporate dall’orizzonte educativo. La ridefinizione del contesto geo-politico - che vede il ritorno del cingolo militare al culmine della volontà di potenza - richiede un servizio militare con pre-requisiti ben diversi da quelli che, disinvoltamente, si intende attribuirgli, perché la supplenza formativa della leva è smentita dalla forte trasformazione delle modalità di addestramento degli uomini chiamati alla difesa del territorio, unitamente alla generale trasformazione tecnologica che rivoluziona, non solo il tipo di armamento e le sue modalità di utilizzo, ma anche lo stesso impegno sul campo. La trasformazione della strategia e della pratica belliche, richiedono ormai un tipo di professionalità che non si può pretendere da un soldato di leva distolto dai suoi affetti e dalle sue abituali attività. L’alonatura nostalgica del ripristino del servizio militare obbligatorio emerge proprio a questo livello perché se un tempo l’addestramento esigeva adattabilità alla fatica, forza d’animo ed incondizionato rispetto della disciplina, appare del tutto evidente come tali caratteristiche non appartengano più alla costruzione della realtà del c.d. “adolescente simmetrico”, senza dimenticare che nei contesti di altissima professionalizzazione dei moderni schieramenti militari, la forma suprema di disciplina da raggiungere riguarda la “disciplina delle intelligenze” (von Klausewitz), inerente la quasi istintiva capacità di calarsi nella situazione in cui si trovano i compagni di missione allo scopo di decidere istantaneamente nel modo più rispondente agli scopi dell’azione. L’interminabile socializzazione individualizzante sembrerebbe predisporre la “generazione Z” a tali forme di sofisticata condivisione operativa solo come reazione avversiva al personale contesto di individuazione (familiare e gruppale), recuperando la scelta militare come svolta esistenziale destinata a cancellare le esperienze deludenti della vita precedente e non come tribunale di cassazione che sancisce il pieno adeguamento alla pedagogia sociale standard. Noti pedagogisti affermano da anni che la vita militare ha poco di educativo, costruita com’è su contesti calibrati sulla ricompensa conformizzante e sull’ubbidienza stabilita da un modus operandi che regola rigidamente tutti i suoi appartenenti. Il valore dell’ubbidienza consiste nel rispetto della coralità formalistica e non tanto nella garanzia di una qualche promozione personale. Al contrario, l’educazione riguarderebbe l’incremento del senso di responsabilità individuale, rinforzando risorse e competenze soggettive. Ma quali sarebbero i limiti dell’antropologia pedagogica contemporanea che il ritorno dell’obbligo militare dovrebbe mitigare? I ventenni di oggi sono la generazione dei First Connected Kids, giovani cresciuti in un mondo iper-tecnologico ed altamente informatizzato. Mettere al mondo i loro figli in una società digitalizzata per i genitori ha significato accettare una sostanziale inadeguatezza nella definizione del processo di socializzazione dei nuovi nati. Mentre un genitore vive in un contesto di quasi impossibile adeguamento a tutto ciò che intorno a sé evolve ormai troppo rapidamente, al contrario i Centennials risultano perfettamente in grado di adattarsi ai cambiamenti tecnologici ed al modello umano che veicolano. In questa frattura intergenerazionale emergono le criticità dell’emergenza educativa, dato che fare i genitori è una grande sfida che non si impara sui manuali, bensì sul campo, quello dei costanti mutamenti delle “referenze di sistema” della società differenziata. Quelli che alleviamo oggi sono “bambini specchio” (C. Messing), non solo impegnati a porsi in un rapporto alla pari col genitore, ma diretta espressione del bisogno di autorealizzazione e del progetto sociale di riconoscimento genitoriale. Questo figlio del desiderio non accetta limitazioni e mantiene un continuo atteggiamento di sfida rispetto all’autorità dei genitori perché interpreta alla perfezione l’atmosfera di democrazia smisurata dominante nel nucleo famigliare. Il fenomeno del bambino simmetrico fonda le sue radici nei nuovi modelli educativi. In essi, non c’è un esercizio coerente dell’autorità né una nitida definizione dei ruoli materno, paterno e filiale. Si è imposta una sorta di anarchia affettiva che ridisegna le gerarchie familiari in cui tutti finiscono con il percepire gli altri come pari. Si tratta di complesse dinamiche intra-familiari per le quali lo psicologo Massimo Ammanniti ha utilizzato il concetto di “famiglia adolescente”, come effetto delle relazioni di cura che si concentrano sul bambino simmetrico. In molti credono che l’adultità controversa o smarrita della famiglia tardo-moderna possa essere sostituita dal baliatico neo-patriottico del “corpo” militare, ma sembra una interpretazione da sottoscrivere con estrema prudenza.

