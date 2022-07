La pratica sportiva come prototipo della negazione sociale del limite

Dopo aver salvato dall’annegamento la “sincronette” statunitense Anita Alvarez (svenuta in acqua alla fine di un esercizio di nuoto sincronizzato durante i recenti campionati mondiali di Budapest), la sua allenatrice Andrea Fuentes ha dichiarato: «Il nostro sport non è diverso dagli altri, andiamo oltre il limite, solo che noi lo facciamo spesso sott’acqua (…). Anche se non dovrebbe, Anita va sempre al limite e qualche volta si spinge oltre, perché quando sta per finire l’ossigeno lei non si ferma». Nell’universo sportivo assistiamo ad evidenze elementari della cultura prestazionale tipica della “società additiva” (M. Croce), con osannati protagonisti che, impietosamente confrontati con i propri limiti, devono rinunciare al perfetto allineamento tra sportivo/personaggio pubblico e modello umano capace di sostenere un interplay socio-sistemico particolarmente stressante per le forme che attualmente assume. Nella società prestazionale tutto deve essere visto come strumento per accrescere la reputazione personale, con il verbo “performare” che mantiene il significato di “eseguire”, ma vede anche imporsi quello di “dare forma” all’identità individuale. Per lo sportivo di successo tutto ciò significa essere completamente assorbito nella logica alla base del processo performativo, grazie ad una corporeità capace di tramutarsi in modello di efficienza e successo che ne fa un catalizzatore dell’immaginario collettivo, esaltato dai tifosi per l’abbattimento dei limiti che permangono saldamente nelle modalità normali dell’auto-percezione. Nella società individualizzata, il “diventare se stessi” finisce per esprimere un nuovo imperativo sociale, vissuto al contempo come diritto e dovere per ogni soggetto (U. Beck); per l’atleta questo comporta il dovere di situarsi all’incrocio di un potente interplay sistemico, che modifica la corporeità in strategia di costruzione di un progetto esistenziale di perfezione. Tuttavia, le fragilità di molti atleti che emergono nell’impossibilità di sostenere enormi pressioni, svelano sovente l’evanescenza dell’immagine idealizzata che sono riusciti temporaneamente ad impersonare. Dunque, la pratica sportiva nella “addiction society” vede l’atleta catalizzare un potente processo trasformativo che fa di un corpo un ultra-corpo, sempre in bilico tra ricadute nell’umano e sua magnificazione, tra prototipo di “human enhancement” e suo definitivo superamento assecondando i criteri della trasformazione tecnologica dell’esistente. L’elemento che unisce la vicenda di Anita Alvarez a quelle di tanti praticanti gli sport – consueti o estremi - è il “rischio normalizzato”, cioè la ricerca dell’esperienza del limite prodotta innalzando costantemente il grado di difficoltà del cimento. La ricerca del limite si intreccia al gusto del rischio, una sensazione borderline generata dalla consapevolezza di esporsi ad un margine di imponderabilità che si muta in elisir narcisistico quando è scelto sulla base delle possibilità di azione garantite dalla padronanza del “proprio corpo”. L’adrenalina diventa il precipitato umorale della civiltà dell’addiction ed eclissatasi la tradizionale costellazione del rapporto rischio-pericolo, è l’abolizione del limite ad imporsi come ricercatissimo indicatore esistentivo, ben oltre i ritmi di blanda prevedibilità in cui siamo soliti percepirci. La scarica di adrenalina funge da cartina di tornasole per segnalare i momenti in cui l’individuo si sente conforme a quella condizione di “straordinarietà autodeterminata” che sceglie come migliore versione di sé stesso. L’adrenalina consente un acceso alla modalità maggiormente “fitted” di rappresentarsi, facendosi parte in causa di una dimensione di oltrepassamento che non può essere barattata con la versione di noi che diamo in pasto agli altri e che diviene un selezionato teatro egoico in cui introdurre solo persone intente alla medesima costruzione competitiva del sé. Insomma, la società dell’addiction costruisce come normale la necessità di spingersi oltre i limiti al punto che la percezione di se stessi in linea con una certa continuità biografica, entra in conflitto con l’ambita auto-sottrazione dalle proprie ordinarie competenze. Lo sport agonistico diviene l’estensione sociale della palestra postmoderna, un sofisticato mercato di servizi in cui la prestanza emblematica del corpo è senza dubbio il prodotto più agognato. Epifenomeno della “mentalizzazione” del bios operata dai sistemi sociali emergenti sulle esigenze naturali dell’essere umano, la corporeità viene intensificata in chiave comunicativa, con lo star bene (well being) tradotto in imperativo dall’ideale della “perfetta apparenza fisica” (S. Maguire). Da istruttore sociale della pratica sportiva conformizzante, il limite costituisce ora un elemento volto a generare reazioni inattese, dilatando il senso di auto-efficacia, attinto da risorse che rendono essenziale il ruolo del corpo, pronto a svelare una versione potenziata di sé in una corrispondenza sempre nuova tra interno ed esterno. Lo lo sport sarà decisivo nella rappresentazione del “corpo come compito” (Z. Bauman) e se nella prima modernità operava come incubatore di valori tipici della società industriale, successivamente prenderà in carico il corpo disciplinato dalla fabbrica verso nuovi dispositivi istituzionali capaci di programmarlo per fornire prestazioni continuamente migliorabili. L’esperienza di molti campioni dello sport attesta un profondo cambiamento non solo della cultura agonistica, ma soprattutto della cultura del corpo in senso generale, con il circuito mediatico che ridefinisce costantemente l’ideale agonistico-disciplinare, disegnando modelli inediti di benessere soggettivo e di socialità prototipale.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale