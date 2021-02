Il vuoto decisionale di una politica incapace di una visione strategica

La nostra classe politica sembra condannata ad una visibilità sociale massima proprio nel momento in cui emerge la sua grande incapacità di decisione ed il rischio di rottura dei rapporti con i suoi stessi obiettivi. Nella “media logic” dominante, la concentrazione di visibilità può ritorcersi contro chi ne gode. Ne sanno qualcosa i personaggi coinvolti in trame politiche altamente divisive: avendo costruito la propria affermazione sulla visibilità, finiscono spesso con l’esserne perseguitati. Si sta discutendo se il nuovo Governo debba essere tecnico o politico. Diciamo che si permetterà alla politica di mantenere un ruolo-guida nella gestione della complessità al prezzo di mantenere invisibili le contraddizioni interne alla sua funzione sociale. Infatti l’agire politico nello stato del benessere deve partire dal fatto che le situazioni verso cui dirige i propri sforzi si trasformano in modo inaspettato a causa di questi stessi sforzi. Infatti, la decisione politica ha continuamente a che fare con realtà che si autoproducono, venendo a mancare una integrazione esogena al sistema sociale, specchio metafisico di quei valori alla base del parlamentarismo costituzionalizzato. Inoltre, nelle società altamente complesse si accorcia l’orizzonte temporale presumibilmente rilevante per l’azione, essendo le condizioni di una pianificazione di lungo periodo troppo complesse e bisognose di continue ridefinizioni dell’interesse sia collettivo che individuale. Le strategie mediatiche per venire a capo di queste ambivalenze strutturali del mondo politico devono anche nascondere il fatto che, a causa del ritmo incalzante delle elezioni, si impone alla politica una propria temporalizzazione della realtà sociale che non coincide più con quella del cittadino-elettore. Tutto ciò non fa apparire più ovvio che i problemi emergenti nella vita sociale possano essere adeguatamente percepiti nel sistema politico e diventare oggetto di comunicazione, dato che facendosi gli orizzonti temporali della decisione drammaticamente brevi, non risulta possibile valutare adeguatamente le tante interdipendenze socio-strutturali della web society. Quando specifici problemi insorgono a partire dall’autonomia operativa di altri sistemi funzionali e la società si rimette alle decisioni politiche per risolverli, emergono blocchi dell’azione relativi alla difficoltà del sistema politico a farsi carico del rapporto tra la sua propria osservazione della realtà e gli altri sistemi sociali. Il filosofo Michel Foucault ha evidenziato il legame tra visione e potere. L’inflazione della visibilità politica oggi confligge con la retrocessione funzionale del ceto politico, determinando un cortocircuito mediatico in base al quale più si appare e meno si incide concretamente nella condizione di vita di milioni di cittadini che recepiscono questa realtà mutando il consenso in opinione assai volubile. Da obbligo presenzialista, la visibilità è diventata fondamentale per ottenere riconoscimento sociale dato il ribaltamento del rapporto tra soggetto e mondo che ha stabilito la preminenza della percezione altrui sullo sviluppo dell’autocoscienza. Costretti a rendersi troppo visibili ad un popolo di invisibili, (specialmente in epoche di crisi), i nostri politici avrebbero dovuto ritenere la cautela come un ovvio correlato comportamentale del quadro politico recente. Invece il teatrino della non decisione, ha prodotto una masnada famelica di egoismi edulcorati dal richiamo retorico ed irridente a vacui interessi popolari, gravemente messi a repentaglio dal collasso di un intero ceto politico (M. Cacciari). Il consenso popolare agitato come vessillo strappato al buon senso, da usare in modo urtante contro interessi collettivi, è sembrato vittima del maneggio e dell’azzardo, rilanciato impunemente sulla pelle di inermi abitatori di un mondo con logiche opposte a quelle sbandierate dai promettitori di professione. Un popolo che vede trasformarsi il lavoro da diritto a privilegio, è stato tenuto in ostaggio dalla stucchevole ridondanza di chi, assecondando una vuota gergalità castale, ha cercato di mascherare le conseguenze dell’avvenuto cambio nella struttura sociale che dalla politica ha virato verso l’economia. La dimensione factual produce da secoli una grande espansione del campo semantico dell’economia ed una grave frammentazione di quello della politica. Tra l’altro, i campi semantici della politica, ispirandosi ai principi emancipativi tipicamente proiettati sul futuro, nulla possono contro i paradossi che troppo spesso bloccano la loro operatività nel presente. Molto spesso, i problemi irrisolvibili con cui l’agire politico si confronta sono diretta conseguenza della sua specifica modalità di leggere la complessità sociale, come nel caso dell’elefantiasi burocratica. La più grande impresa italiana per numero di addetti (la politica), con agguerrite pletore di pretendenti speranzosi e sdegnate falangi di sedotti ed abbandonati, sviluppa un lussureggiante indotto del consenso nelle canee opportunistico/familiste del “Paese lungo”, che dalle sedi dei partiti si irradiano lungo i gangli vitali della società civile, perpetrando clientelismi in luogo di efficientamenti, bizantinismi in luogo di trasparenza organizzativa e vassallaggi in luogo di scelte responsabili. Come la medicina abdica alla politica nell’emergenza pandemica rimettendole il potere di governo dei corpi che socialmente è chiamata ad amministrare, la politica abdica rimettendo il suo potere decisionale nelle mani dell’economia. Un deputato del partito di maggioranza relativa dell’attuale parlamento ha apostrofato il Prof. Mario Draghi come “alieno”: chi gli spiegherà che l’alieno, al contrario, è proprio lui?

