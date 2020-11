L’età dello smarrimento e il pendolo che ci fa oscillare tra paura e rabbia

Le forti difficoltà nella gestione del riacutizzarsi dell’emergenza pandemica, sono culminate in episodi di rabbia e di devastazione in diverse città italiane, profittando della specifica strutturazione di personalità dell’individuo contemporaneo, sintesi di super-omnismo tecnologico ed elevata selettività inclusiva di sistemi sociali che già si conformano a quella che l’artista Robert Pepperel definisce “condizione post-umana”. La crisi pandemica ha solo gettato benzina sul fuoco, accrescendo la virulenza di consolidati meccanismi proiettivi, espressione di dolorose scissioni interne che si esprimono nel rafforzamento di polarità inconciliabili: amico/nemico, noi/loro, escluso/incluso, ecc. La dialettica tra mondo interiore e sistema sociale con cui cerchiamo di tenere a bada le nostre angoscie e trovare conferma alla capacita di far fronte alle incognite cui ci espone la società dell’incertezza, attiva stili dicotomici di lettura della realtà, assai attivi in svariate forme del pensiero e della comunicazione. Lo psicologo Massimo Recalcati, commentando la delicata fase di recrudescenza del virus, ricordava l’ottimistica visione di inizio Estate 2020, trionfalmente proiettata verso una “fase due” ispirata dall’ideale di una facile uscita dal trauma del Covid che assumeva le forme di una “progressione lineare dalla fase più crudele dell’epidemia e del distanziamento forzato, della malattia e della morte a quello della vivace ripresa della vita sociale ed economica”. Vi era un solido convincimento collettivo che le cose fossero destinate ad andare per il meglio, anche se buona parte del processo di civilizzazione in Occidente non solo attestava il contrario, ma disseminava la storia della filosofia, della scienza e della stessa letteratura di prestigiosi sostenitori del contrario, perché “quando ci sono di mezzo la morte e la malattia, quando si è fatta esperienza tremenda del trauma, non è affatto semplice ripartire”. Oltre ogni possibile semplificazione, sappiamo bene che saremo messi alla prova da una convivenza forzata quanto lunga con il Covid 19, anche se per molte persone risulta estremamente difficile accettare il ritorno del male, capace di stabilire un singolare quanto tirannico monopolio sulla sfera pro-sociale dell’esistenza umana. Il ribellismo viscerale contro l’evidenza si nutre del diniego di ogni prova di realtà, con il tentativo di abolire l’esistenza del problema che fa il paio con l’imputazione al potere politico di una superficiale gestione dell’emergenza, ragione fondamentale della irresistibile rivincita della versione infettiva del “negativo”. Come sappiamo, non si tratta semplicemente di modesti peccati veniali di autoassoluzione, dato che la negazione di un’emergenza tende ad ammortizzare il senso di responsabilità personale, alleggerendo il peso della nostra condizione di estenuati decisori. E’ anche vero però che il dissenso, amplificato dall’emergenza, conferma un tratto saliente della nostra epoca, cioè il facile confezionamento - per i gruppi sociali più disparati - di un abito mentale costruito dal connubio tra forte risentimento e profonda inconsapevolezza della capacità di gestire il trauma e la frustrazione che ne deriva. Lo psicologo Christopher Bollas parlerebbe di “sé parziali” che eleggono l’ostilità come sentimento-guida, rinfocolando la conflittualità e minando la radice sociale del sé. Inoltre, la nostra è una cultura “dell’esonero”, che nega il male e non riesce a sopportarne il peso, probabilmente perché il dolore – come scriveva l’antropologo David Le Breton - non riesce più a coprire una vasta gamma di significati. Se ogni dolore deve indurre una metamorfosi in grado di trasformare nel profondo la persona che ne è colpita, questa oggi fa fatica a ridefinirsi nella inedita dimensione d’esistenza in cui il negativo l’ha proiettata, difendendosi dallo sconvolgimento del suo rapporto con gli altri e con il mondo perché l’orientamento factual della nostra cultura, associa alla sofferenza scarsi elementi di crescita trasformativa. L’incapacità di associare al male una possibilità di trasformazione fa crescere esageratamente le aspettative sociali sulla medicina scientifica che, ereditando dalla Religione il governo della psiche e dalla biologia quello del corpo, ha promesso la salute come rimedio ed anti-destino, profittando del mutamento socio-strutturale che da sacrale - con il suo orientamento all’al di la (salvezza) - è diventato secolare, privilegiando l’al di qua (salute). Ma la via della salute, suggeriva il filosofo Italo Valent, non è meno problematica di quella della Salvezza, legate entrambe dal principio di una restitutio ad integrum. Allora, ricercare la vera guarigione presuppone il saper guardare al negativo, prima ancora che guardarsi dal negativo, confrontandosi con i molteplici mondi della sofferenza, con le ambivalenze dei saperi della cura e con la complessità culturale della malattia (oltre che del trauma). Se la dura lezione di questi giorni consiste nella smentita definitiva del facile precipitarsi verso ciò che credevamo la fine della crisi (mentre, in realtà, la nostra era l’allucinazione di chi non solo non riusciva a sostenerne il peso, limitandosi a pensare di uscirne rapidamente indenne), il saperci ancora nell’agone pandemico rende i nostri comportamenti pericolosamente irrazionali. Che la guarigione non sia uno stato di piena alternativa alla malattia, ma ne rechi memoria e che il positivo rechi traccia del negativo non rappresentandone solo una trasfigurazione, è testimoniato dal fatto che ogni facile certezza riceva le sue smentite come ogni guarigione sia rimessa in questione dalle sue ricadute.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

