Ribellione dei pensatori di professione alle limitazioni della libertà personale

Le recenti polemiche filosofiche sul prolungamento delle misure di limitazione delle libertà di movimento e sul Green pass, invitano ad interrogarsi sulla qualità dei processi di cambiamento culturale ed istituzionale in conseguenza della pandemia, anche se, a differenza dei secoli passati, sembra difficile attendersi elementi decisivi dai processi di individuazione delle cause e di attribuzione delle responsabilità. Dalla teoria di Marx in poi, ha sempre fatto parte del lavoro filosofico l’osservare i fenomeni sociali non solo dalla prospettiva di chi è ne parte (osservatore di primo ordine), ma dalla prospettiva di chi riesce a guadagnare un punto di osservazione esterno ai fenomeni stessi, dunque astraentesi anche dall’attuale contesto pandemico. Questo “osservatore di osservatori” è classicamente il filosofo che costruisce il proprio posizionamento nella realtà tematizzando accuratamente il suo diritto analitico. Il punto è che l’emergenza pandemica ha dimostrato come lo strumentario filosofico di cui ci stiamo servendo, ricada nel perimetro di problemi tutti interni al sistema sociale (la cittadinanza, la sovranità, la libertà, ecc.), mentre il problema sorto con Covid 19 riguarda lo svelamento di una dimensione diversa, quella che colloca i formidabili problemi della nostra epoca nel rapporto tra il sistema sociale ed il suo ambiente. Per questi problemi mancano adeguate forme di comunicazione nella società iper-moderna. Le retoriche dell’allarme (Club di Roma, Greta Thunberg) e le resistenze nei confronti delle esigenze di mutamento profondo (no vax, negazionisti delle emergenze climatiche, ecc) si fondano entrambe sulla necessità di un sapere che la filosofia non sembra poter intercettare. Sullo stato di eccezione pandemico come giro di vite bio-politico nel governo del corpo (come drastica riaffermazione del polo istituzionale del suo governo in alternativa al re-impossessamento garantito dalla legge al singolo individuo) c’è poco da dire e da polemizzare; tra i fenomeni generali della società moderna, la medicina scientifica è una delle espressioni più interessanti, non a caso riguardata da due fenomeni che le sterili polemiche filosofiche di questi giorni dimostrano di non valutare: la naturale ipertrofia funzionale e la sua anomala codificazione operativa che sposta il focus organizzativo dalla salute (pieno esercizio socializzabile di competenze personali) alla malattia (dunque il corpo). E’ perfettamente ovvio che la società differenziata risolva la necessità di governo del corpo in strutture di limitazione della libertà individuale. Nella moderna fabbrica del corpo sono numerose le fattispecie di remissione di sfere di libertà e vissuti corporei specifici giocati tra desiderio e condizionamento, con molti medici che rischiano per essere intervenuti troppo o troppo poco. La medicina è diventata selettore di pratiche sociali e teorie della persona - estendendo culturalmente i modelli di salute e malattia -, ma solo ora ci si accorge della “dittatura sanitaria”, dopo che il corpo è da tempo diventato campo di battaglia tra poteri diversi? Nei riguardi dell’enormità dei fatti accaduti con il sistema sociale di azione medica forzatamente sostituito dalla politica (distanziamento sociale) nel dovere funzionale di controllo e governo dei corpi, le polemiche di questi eleganti debateurs, sembrano febbri mentali senza considerazione per le logiche fortemente auto-implicative della struttura sociale. Per concludere, torno alla questione degli osservatori della realtà. Tra comunicazione e coscienza esiste un rapporto del tutto normale (in luogo di “coscienza” possiamo intendere l’individuo e per “comunicazione” possiamo intendere la società). Si tratta di due domini che funzionano inestricabilmente legati all’interno di una “unità strutturale” (strukturelle copplung). Questa unità funziona senza che sia notata, quando non si pensa ad essa (inconscio sociale) e quando non se ne parla. Come quando vado a passeggiare non faccio il passo successivo avendo in mente il mio peso, allo stesso modo coscienza e comunicazione realizzano un accordo – sempre in anticipo sul mio libero arbitrio – per poter funzionare in modo coordinato e senza che ciò sia notato (specialmente da me). Il Covid ha quasi distrutto l’involucro esterno di questa unità tra coscienza e comunicazione, ingigantendo la ridondanza ed il rumore di fondo culturale. E’ una condizione che travolge anche i professionisti dell’osservazione “di ordine superiore al primo” (Cacciari, Agamben, ecc.), alla ricerca della piena adesione di realtà inedite a quadri paradigmatici precedentemente stabiliti. La società funzionalmente differenziata non ammette facilmente verità (filosofiche e non), mentre l’individuo non potrà fare a meno di cercarle.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

