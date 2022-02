Dall’interpretazione della realtà alle nuove strategie di ribellione

Sono molte le denunce a carico dei “furbetti del Green pass”, invischiati in vicende che sovente hanno grande eco a livello nazionale. Persone gravemente malate, avanzano civilissime rimostranza verso opportunisti che mossi unicamente dl proprio “particulare”, non solo mostrano di non avere nessuna fiducia nella scienza, ma per pochi euro, cercano medici compiacenti per farsi rilasciare finte esenzioni al vaccino, salvo poi ammalare gravemente, pregiudicando il diritto alla salute ed alle cure di cittadini con patologie gravi. Il filosofo Umberto Galimberti recentemente ha scritto che tutti siamo omologati, ma che «il libero pensiero ci consente comunque di attivare delle strategie di ribellione che immaginano mondi e visioni della realtà diversi». Questa capacità/possibilità viene presto messa in discussione perché riconduce alla matrice tecnologica della nostra civiltà che offre scarsissime possibilità di garantire agli individui che vivono al suo interno condizioni di libertà a garanzia della nostra umanità. Da un lato, cerchiamo la nostra omologazione come potente attivatore della macchina identitaria ufficiale - che crea strutture comunicative standard consentendoci di essere assorbiti e riconosciuti come desideriamo – ma, dall’altro, facciamo esperienza di un crescente bisogno di ottenere quel riconoscimento attraverso l’oltrepassamento dei limiti di quello che credevamo il nostro normale orizzonte di azione e di pensiero. Nel caso in questione, la civile sottolineatura della mancanza di responsabilità da parte di molti cittadini alla base dell’incremento delle difficoltà della denunciante, riguarda i criteri medesimi di interpretazione della realtà di molti presunti furbi e configura una tipologia conflittuale tra visioni opposte della condizione umana al tempo presente. Del resto, come non è possibile parlare di disagio avendo ben chiaro il concetto di benessere e di agio dell’individuo contemporaneo, così non sarà facile stigmatizzare determinati comportamenti sullo sfondo di altri che, facendo da contraltare negativo, consentono di problematizzare le condotte e di criticarle in chiave emendativa. E’ questo l’aspetto più grave dello scioglimento della funzione di garanzia delle aspettative di ego verso alter (e viceversa) delle “grandi narrazioni”, capaci di agire sul margine poroso e flessibile dove il narcisismo soggettivo accetta di rinunciare alle fantasie di onnipotenza della propria unicità e perfezione per riconoscere l’esistenza separata dell’altro, nella ragionevole reciprocità dei bisogni che bilancia le allucinate abolizioni del limite. Se riconosco che la visione altrui è pari o superiore alla mia, dovrò accettare i benefici rischi di una trasformazione delle mie osservazioni sulla realtà che spesso restano inchiodate a convincimenti personali costruiti come principi irrinunciabili, quando in realtà sono scontati automatismi mentali. Accreditare l’altro sarà dunque il primo passo per “cum-patire”- dividere la sofferenza con lui - tessendo il contesto empatico necessario a mitigare le trappole dell’individualizzazione esasperata che dominano il rapporto individuo/società nel tempo presente. La compassione come forma di inibizione (utilizzata per reprimere le componenti di crudeltà presenti nella nostra psiche), oggi è sovente messa fuori gioco dal fatto che il principio di piacere e quello di realtà sono in una condizione di indistinzione. Se Freud raccomandava l’auspicabile passaggio dal primo al secondo, oggi la mutazione dell’io/ruolo in “identità palinsesto” (Z.Bauman), rende possibile l’adesione a modelli sociali che configurano pienamente l’uomo pulsionale, incapace di reprimere le componenti di aggressività e sopraffazione che sempre rispondono al principio di piacere. In quello che la psicoanalista Simona Argentieri definiva «contesto sociale di malafede e piccoli/grandi crimini di coscienza», troppe persone prigioniere del proprio recinto egolatrico mancano di tolleranza, nel senso che l’abitudine a rifiutare la vita e l’opinione altrui (in quanto elemento capace di esprimere un valore di verità destinato ad incidere sulla propria visione delle cose), spesso renderà impossibile non infierire sugli altri, anche per le complesse concatenazioni causali che si attivano muovendo dalle libere scelte individuali in contesti di crescente scarsità di risorse (tra cui salute e benessere). Già nel secolo scorso si stabilirono le modalità con cui strutturazioni psichiche e contesti culturali realizzavano vere e proprie “congiunzioni psico-sociali” che oggi però sembrano realizzarsi a partire dalla lacerazione del legame e dei valori comunitari, riferiti comunque a società meno differenziate che mettevano gli individui nella condizione di rendere impossibile la completa relativizzazione dell’altro. L’individualismo trionfante che ha avuto facilmente ragione delle culture e delle politiche del legame, fonda un egoismo esasperato, incurante delle relazioni - se non piegate ad interessi personali - e reso ebbro dall’ingannevole miraggio della definitiva auto-determinazione e libertà illimitate, spesso adulterate in arbitrio ed inorgoglita indifferenza per le altrui difficoltà. Oggi non spetta più al Super-io stabilire la frontiera presidiata dai sensi di colpa, ma è l’ideale dell’io a spostare insistentemente l’obiettivo da raggiungere, il che troppo spesso accade travolgendo demarcazioni che, nonostante tutto, la maggioranza di noi continua a ritenere ovvie.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

