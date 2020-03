Crisi del processo di globalizzazione e la paura nella società del rischio

Il prof. Massimo Cacciari ha polemizzato contro il Governo incapace di ravvisare - nell’emergenza in atto - le reali dimensioni di problemi che, nella loro natura di questioni globali, vengono ancora affrontati con scarsa visione “sovrastatuale”. Tutte le crisi degli ultimi anni - dalle torri gemelle allo scoppio della bolla finanziaria - sono accadute come fenomeni pandemici, con una crescente progressione delle dinamiche di disumanizzazione, attivate da logiche legate allo sviluppo di un sistema sociale globale, integrato in base a meri criteri funzionali. L’iper-complessità delle nostre organizzazioni sociali non consente neppure la necessaria tolleranza verso l’errore. Se un tempo si poteva sostenere che “sbagliando si impara”, i costi della decelerazione propagatasi da un nodo funzionale, condanneranno sfere di azione in modo definitivo. Se il “calcolemus” di Gottfried von Leibniz diventa l’unico banco di prova di ciò che è vero – sostiene il filosofo Giulio Giorello – l’errore, da antico banco di prova della ragione umana, diviene interpretabile solo come accidente, risolvibile individuando il momento in cui l’inghippo si è manifestato. Quando anche l’expertise annaspa, esplode la questione dell’angoscia che non è di poco conto nella lettura dell’attuale rapporto individuo/società. Quella che stiamo vivendo non è “la paura”, ma una delle tante facce della paura cui ci costringe la torsione funzionale del rapporto individuo/società. Infatti, non dobbiamo dimenticare che se il virus acuisce la paura dell’ignoto - palesando alle folle panicate il monstrum del nemico invisibile - ciò accade perché la condizione umana al tempo presente fa costantemente i conti con una paura divenuta cifra psicologica della società del rischio. In questa società la perdita di rilevanza della distinzione rischio/sicurezza, ci espone a logiche riconducibili a “rischi di rischi” che, prescindendo dal panico momentaneo, esprimono strutturalmente il rapporto che l’umano intrattiene col mondo sociale. Se con “umano” si intende ciò che distingue un soggetto nel suo modo di esistere e di agire, non possiamo non rilevare l’espulsione dell’individuo come soggetto-persona dai fattori che determinano la dinamica sociale. La nostra angoscia di base – nonostante siamo assistiti tecnicamente in ogni modo - nasce da questo dato. Se Gunther Anders già negli anni ’60 definiva l’uomo “antiquato”, possiamo dire che nelle attuali emergenze veniamo ridotti alle nostre reazioni difensive o paranoiche? In molti, per esorcizzare la paura, sostengono che l’attuale crisi potrà tramutarsi in risorsa. Tuttavia, se si divarica sempre di più la forbice tra condizione umana e sistema sociale, l’uomo si rende conto di non poter mutare facilmente a suo vantaggio il corso degli eventi. L’epidemia, con la connessa necessità di immaginare un nuovo inizio, era un’opportunità di cambiamento solo perché l’uomo poteva imparare, inserito in una società disegnata sulla immediata corrispondenza tra “sociale e morale”. Se l’umano diventa un fattore ambientale, secondario, il sistema sociale sappiamo che non imparerà nulla da questa emergenza planetaria, perché non vive, unicamente impegnato a replicare la sua autoreferenza. Gli effetti del rallentamento dell’accelerazione e della razionalizzazione sembrano acuirsi in situazioni di emergenza, perché siamo sufficientemente assuefatti alle loro dinamiche evolutive e se la società diviene sempre più complessa, tollererà sempre meno in chiave inclusiva le resistenze umane alle sue logiche globali. Il mercato delle risorse alimentari, la chimica alimentare, le catene della ristorazione (fast o slow) a livello internazionale, non possono leggere con le proprie logiche il cibarsi di pipistrelli, modello atavico di approvvigionamento alimentare che, se deve stare nella differenziazione funzionale della società/mondo integrata dall’economia finanziaria, nella migliore delle ipotesi sarà costretto a mantenersi come stile alimentare etnico, (sorvegliato dalla tradizione) e, nella peggiore, costituirà il canale trasmissivo di virus destinati a propagarsi rapidamente tramite i nodi di una rete che impone regole cui è consigliabile non sottrarsi. Lo psichiatra Luigi Zoja, sostiene che la massa reagisce non con la psicologia della massa, ma della folla, cioè una massa investita improvvisamente da un unico problema in circostanze del tutto casuali. La stessa folla viene negativizzata e stigmatizzata in chiave sanitaria, apostrofata come “assembramento o affollamento”, evidenziando come in alcune strategie - anche legittime - di contenimento del contagio, un immediato ricorso alla messa tra parentesi di modalità espressive tipicamente umane di cui si intima l’archiviazione. Si pensi al divieto di stringersi la mano, di baciarsi o di abbracciarsi. A cosa si riduce la presenza se le viene negato l’incontro fatto di rituali di riconoscimento e di contatti che certificano le nostre intenzioni amichevoli? Nel saluto, il contatto fisico suggella il superamento di ogni diffidenza e stabilisce una specie di comunione tra le parti, cui ognuno attribuisce autenticità o teatralità, sperando in cuor suo di tornare rapidamente dalla mascherina alla maschera. Abolito il bacio, una sorta di barometro emotivo, costretto dall’emergenza dentro il recinto dell’economia relazionale spicciola, senza concessioni pubbliche di rinforzo positivo alla pro-socialità. Il riconoscimento immediato tra persone è delegato alla notifica verbale della presenza che accompagna il rilievo visivo e non riceve più l’accompagnamento gestuale della stretta di mano o dell’abbraccio, sanzione amicale di una presenza che si muta in prossimità. Crisi e paura permettendo.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale © RIPRODUZIONE RISERVATA