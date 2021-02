Una scuola all’altezza della vita e dei nuovi sogni dei millennials

La crisi dell’educazione che riguarda in particolare le due principali agenzie socializzative, la famiglia e la scuola, evidenzia una forte discontinuità tra funzionamento delle istituzioni educative e struttura sociale, manifestata dal venir meno della corrispondenza tra formazione ed occupazione. Quali sono dunque le attuali pre-condizioni dell’educabilità, nella messa in discussione della naturale corrispondenza tra società e scuola in vista di un probabile, nuovo patto sociale sull’educazione? La filosofa Hannah Harendt scriveva che “l’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo dalla rovina, inevitabile senza il rinnovamento e l’arrivo dei giovani”. Purtroppo è di tutta evidenza la caduta di questa tensione innovativa a motivo della progressiva destrutturazione dei riferimenti culturali e valoriali condivisi che non solo disegna uno scenario caratterizzato dall’incertezza e dal rischio, ma identifica proprio nella crisi dell’educazione una forte discontinuità nel tradizionale rapporto individuo/società. La socializzazione delle nuove generazioni corrispondeva ad un processo che portava il soggetto a sviluppare le proprie motivazioni e capacità in funzione di aspettative sociali ed obiettivi interiorizzati nel corso del processo di crescita, in grado di reagire in modo congruente con le aspettative di ruolo. In questa fase di transizione che stiamo vivendo, la scuola è attraversata da tensioni contraddittorie che, da un lato, ne evidenziano mancanza di autorevolezza ed incapacità di fuoriuscire da vecchi modelli del passato e, dall’altro lato, la investono di nuove responsabilità per rispondere a nuove istanze riferibili alla c.d. “socializzazione flessibile”. Vivere in una società post-tradizionale significa socializzarsi in contesti a “spazio indefinito”, dove i legami sociali non sono ereditabili dal passato, ma vanno costantemente ridefiniti tra decentramenti delle forme di autorità ed emersione di inedite dinamiche di interdipendenza tra agire ed esperire. Individuo e società si rendono reciprocamente possibili nel momento in cui si può perimetrare un orizzonte di valori istituzionalizzabili dalla società ed interiorizzabili dall’individuo. Tuttavia, negli ultimi decenni abbiamo assistito a dinamiche di emancipazione dello psichico dal sociale e viceversa, che – di fatto – stanno rendendo impraticabili i dispositivi di istituzionalizzazione (virati verso l’autoreferenza burocratica) e di interiorizzazione, spesso dirottati sul binario morto dell’iper-soggettivismo possessivo e narcisistico. Non dimentichiamo che la nostra società include le persone in senso operativo, cioè tramite l’adesione del singolo individuo ai codici specifici di ciascun sistema di funzione ed essere inclusi, oggi non significa più identificarsi in profondità con un sistema di attese comportamentali, di vincoli relazionali o di orizzonti valoriali, con la persona che diventa sempre più isolata proprio quando aumentano le sue chanches inclusive. Se la definizione dell’umano si smarca socialmente da un condiviso orizzonte telico, si crea lo spazio per l’azione di un “ospite inquietante” (nichilismo) che rappresenterà sia l’assenza di valori, sia la compresenza eccessiva di spazi dove articolare la personale interpretazione della contingenza (scelgo così potendo scegliere anche altrimenti), con l’eccesso di possibilità che priva di necessità la dimensione della scelta. Questo eccesso cui siamo tutti esposti è connotato in chiave semi-persecutoria dalla folle coazione alla valutazione ed all’autovalutazione. Lo psichiatra Miguel Benasayag sostiene che “ [nella coazione a ricercare nuove competenze] le pratiche di valutazione permanente, in cui i valutati sono di fatto oggetti e soggetti della valutazione, fanno si che ogni individuo diventi un bilancio di competenze utili. Dalla culla alla bara si desidera essere valutati per evitare di esistere cercando di somigliare a delle macchine performanti”. La valutazione scolastica è figlia di questa logica disumanizzante assecondando i criteri quantitativi cui si piega l’antico criterio morale dell’uniquique suum. Le mutazioni della struttura sociale riconfigurano il rapporto tra le generazioni incidendo sulle stesse espressioni della libertà che, mutandosi da strumento emancipativo in esperienza abituale, dileguano di fronte alle pressioni della responsabilità. Del resto, nella “società di mercato” la vita del consumatore diventa allo stesso tempo continuo apprendimento e rapida dimenticanza. Le dinamiche del consumo consegnano gli individui ad una illusione di autoefficacia che li rende intolleranti verso ogni tipo di frustrazione ed incapaci di fare fronte alla minima dilazione della gratifica. In questa confusa fase di transizione che stiamo vivendo, da un lato si sottolineano inadeguatezza, mancanza di autorevolezza ed incapacità di fuoriuscire da vecchi modelli di relazionamento tra scuola e società e dall’altro, si chiede alle istituzioni educative di ricoprire un ruolo di rinnovata essenzialità nel rispondere ad istanze che si differenziano nettamente da quelle di un recente passato. Come sostenuto dal sociologo Frank Furedi, “i segni del malessere della scuola originano da un guasto più essenziale: la crisi dell’autorità adulta, investendo l’ambito dei rapporti tra le generazioni. Ormai gli adulti si preoccupano quasi esclusivamente di giustificarsi: i genitori chiedono più severità e disciplina nelle aule e gli insegnanti ed i politici richiamano i genitori alle loro responsabilità”. In questo rimbalzo di inadempienze ed irresponsabilità, i millennials vedono spesso i loro sogni trasformarsi in incubi.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

