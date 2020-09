Avere sempre ragione nella società della irresponsabilità ormai diffusa

Sembra che molti frequentatori del Billionaire, locale simbolo della Luxury Experience estiva – ai quali le autorità sanitarie sarde avevano chiesto di sottoporsi a tampone o quarantena cautelativa – abbiano lasciato numeri telefonici inesistenti sui moduli prestampati di prenotazione dei tavoli. Il fatto ha suscitato aspre polemiche anche perché ancora una volta è finito sotto osservazione il cronico effetto di un piccolo/grande crimine della coscienza che stiamo normalizzando nei flussi informali delle relazioni sociali: il mentire. I mentitori del Billionaire hanno fatto la loro parte all’interno di una pratica sociale assai insidiosa, sia in tempi di pandemia sia in condizioni normali. Il fatto in questione potrebbe essere interpretato con l’ausilio di una doppia categorizzazione, una antica, quella dantesca del di-vertere/cum-vertere e quella recentissima della “Cancel Culture” (letteralmente pratiche sociali cancella-cultura). Nel divertimentificio estivo, spesso l’identità diventa esibizione di intermittenze psichiche e lo strattone dello stimolo esagerato fa volare in pezzi la maschera-arlecchino che tutela le debolezze del sistema di personalità. Il divertimento sfrenato si palesa come una febbre della contingenza, all’interno di un gioco vertiginoso di raddoppiamenti della realtà e di indistinzione tra il vero, il verosimile ed il falso. Nella nostra lingua l’opposto del divertimento sarebbe l’affliggersi, l’opprimersi, ma anche l’impegnarsi, magari con severa perseveranza. Il divertimento è la sintesi di diverse sfere di azione: ritemprarsi distraendosi da cupi pensieri; intrattenersi piacevolmente durante uno spettacolo, amoreggiare senza autentico impegno sentimentale e via dicendo. I locali High Experience sembrano una sintesi perfetta di queste caratteristiche, proponendo come effetto-soglia psichico il lusso dell’autoaffermazione, spesso esibito in vetrine narcisistiche di ricchezza e benessere, frutto di una intensità di esperienza riservata a pochi. Il lusso, motore sociale della distinzione, capace di migrare dagli oggetti alle esperienze e dal possesso alla rappresentazione, è allo stesso tempo un ambito economico ed espressivo, dove si definiscono esclusive dinamiche sociali di conversione di azioni in oggetti e di oggetti in relazioni. La macchina sociale “lusso/divertimento” ridiscute fino a sradicare antiche convinzioni. In un interessante commento all’Inferno di Dante, il prof. Franco Nembrini scrive: “di fronte alle responsabilità si pone spesso il dubbio: di-vertere o cum-vertere? Le prove incutono timore ed è più facile pensare ad altro e divertirsi, (dal latino di-vertere), cioè cambiare direzione, spostare lo sguardo. Il suo contrario è convertirsi (cum-vertere), cioè concentrare lo sguardo su ciò che conta. E’ sicuramente più facile divertirsi che convertirsi”. Lo sanno bene i mentitori del Billionaire che per evitare l’aumento dei contagi dovevano adottare uno stile comunicativo ispirato alla veridicità. Perché non è successo? Nella teoria dell’attore del sociologo Erwing Goffman, le persone vivono la propria vita quotidiana su una sorta di palcoscenico dove recitano una parte che vogliono sia accettata da un pubblico. Per questa ragione selezionano e manifestano i comportamenti e gli aspetti che possono essere resi pubblici e ne tengono molti altri nel cosiddetto “retroscena”. La tv come motore dell’allevamento mediatico e le nuove agenzie di socializzazione mediale che esprimono pienamente le logiche della società dell’informazione, hanno mutato l’equilibrio tra scena e retroscena psichici, dentro le trame industriali dell’intrattenimento che mutano l’adesione al senso di realtà. Spesso quella esibita diventa l’identità “cardine”, stabilendo il modo specifico in cui la persona desidera essere percepita. Anche se Goffmann non ha sostenuto che le persone mostrano pubblicamente di essere sempre ciò che non sono, è indubitabile la profonda trasformazione dei criteri di prevedibilità delle attese di comportamento nelle relazioni. La gestione di troppi aspetti della propria identità sospesi tra autenticità e rappresentazione, spinge spesso in direzione della falsificazione. Nella nostra quotidianità scena e menzogna ormai sono una cosa sola; non solo fingere di essere chi non si è diventa la norma, ma non interessa più accreditarsi, liberando le condotte dal vincolo di verità capace di risarcire il legame sociale. In questa prospettiva la sincerità, più che con la verità, ha a che fare con la veridicità, con ciò che una persona ritiene ispirarsi al vero. Dire sempre ciò che si ritiene vero consentirebbe la valorizzazione della verità come bene comune, ma se il quadro sociale in cui siamo immersi è quello che la sociologa Chiara Giaccardi descrive come “indifferenza civile”, cioè una dimensione di relazioni formali dettate strumentalmente da interessi immediati, avremo un contesto ambiguo e menzognero. Del resto, l’industria estiva del tempo libero opera sulle persone al modo della “cancel culture”, non nel senso indicato dalla lettera pubblicata dalla rivista americana Harper’s e firmata da noti intellettuali, ma in quello di una supina rimozione/cancellazione della capacità di una cultura di rinnovare le dinamiche psicosociali della sua interiorizzazione. Come emerso più volte in questa Estate, molti fatti di cronaca hanno svelato una potente rabbia narcisistica da valutare come termometro assai veritiero dello stadio di immaturità della visione del mondo e del posto che ciascuno di noi ritiene di dovervi occupare.



*Sociologo della devianza e del mutamento sociale © RIPRODUZIONE RISERVATA