La commistione tra gioco e realtà nei tanti episodi di disagio giovanile

Diversi episodi hanno richiamato l’attenzione sulle forme sconcertanti di quello che, tradizionalmente, poteva esser definito “disagio giovanile”. Lo smarrimento di riferimenti sociali forti rende difficile spiegare i fenomeni di disagio diffuso nei termini della distinzione devianza/conformità, rinviando ad un conflitto ormai insanabile tra dimensione bio/psichica e sociale dell’uomo. Le dotazioni necessarie per ottenere nel processo di interiorizzazione/identificazione ciò che ci consente di diventare persone, sembrano entrare sempre più profondamente in contraddizione con ciò che costituisce la radice più autentica dell’umano, con le dinamiche del conflitto che diventano sempre più aspre a misura dell’indebolimento della struttura identitaria e dell’ampliamento dell’offerta di modelli di incontestabilità sempre più deboli. Le società sembrano diventare incapaci di formare gli individui, nel senso di garantire la pur necessaria trasformazione da essere biologico in essere psichico da effetti regressivi, distorsioni o traumi. Il sociologo Émile Durkheim non a caso parlava di “Homo duplex” per esprimere questa profonda frattura nella natura umana che doveva essere adeguatamente trattata per rendere un individuo capace di socializzarsi. Se la vita dell’uomo si costruisce nella relazione sociale, un individuo, interiorizzando norme e valori fa del suo essere biologico una biografia psichica, ma non si tratta di un processo innocente né scontato, con grandi rimodulazioni epocali. La statuizione culturale del gioco era funzionale agli scopi del processo di assimilazione sociale. L’accesso alla realtà è ancora nelle mani del gioco, ma sempre più spesso questo diventa valido come esperienza a se stante. La nostra è l’epoca della “gamification”, (ludicizzazione) di orizzonti d’esperienza e di intesa tra le generazioni che ludici non erano. Il fenomeno riguarda ormai molte sfere della vita sociale, anche del rapporto del cittadino con le istituzioni. Alcuni esempi: un monitor a bordo può segnalare con una faccina verde il rispetto del limite di velocità, oppure i gradini della metro, una volta calpestati si possono trasformare in tasti di pianoforte, con un effetto-suono che allieta la nostra permanenza in un non-luogo. L’esperto di marketing Marco Segatto, fondatore della community ProjectFun, per la divulgazione della gamification in Italia, sostiene che «l’applicazione di dinamiche di gioco fuori da contesti ludici possa ribaltare la prospettiva emotiva e psicologica dal dovere al voler fare». Dalla messa in palio di medaglie virtuali che consentono l’acquisto di costose scarpe alla moda, alla promozione di attività fisica ed abitudini alimentari sane attraverso l’uso di videogame basati su applicazioni che trasformano il fitness in gioco, assistiamo al moltiplicarsi di svariate forme di gamification, anche con l’utilizzo di sistemi che lavorano sulle motivazioni monitorando i comportamenti, come nel caso del discusso meccanismo del social credit system, da anni utilizzato in Cina. Che il gioco fosse una cosa seria lo sosteneva già nel 1976 l’ antropologo Gregory Bateson, ed in uno studio sulla patologia della relazione scrisse che: “ (…) se ti dico che questo è un gioco è perché esso simula un’azione che gioco non è. Il gioco è un fenomeno in cui le azioni ludiche sono collegate a, o denotano, altre azioni di non gioco”. I fenomeni della gamification sembrano aver travolto questa originaria distinzione, seguendo in qualche modo le orme del gioco d’azzardo e di un accompagnamento soporifero verso una certa lateralità sociale costruita soprattutto a danno di migliaia di giovani. Lo storico olandese Joan Huizinga sosteneva la necessità di non domandarsi quale posto occupasse il gioco fra i tanti fenomeni culturali, ma in quale misura la cultura stessa avesse carattere di gioco, smentendo dunque il dualismo tra elemento culturale “elevato” e “basso”. Se, in generale, appare improbabile proporre in una struttura di civiltà la distinzione netta tra ciò che è serio e ciò che è giocoso (data la loro osmosi), vale la pena di riaffermare l’indubbia serietà del gioco come rispecchiamento di una serie di pre-condizioni a garanzia della struttura sociale. Infatti, dicendo “questo è un gioco”, facciamo un’asserzione negativa che contiene una meta-asserzione, relativa al contesto da cui ci stiamo osservando. Quando i rumori eccessivi costringevano la mamma al rimprovero, i bambini replicavano “ma è solo un gioco”, nel senso di dichiarare solo la temporanea occupazione di una dimensione parallela alla realtà adulta, ed in cui il divertimento consisteva nell’apprezzare massimamente la brevità della licenza concessa. Nella gamification invece il “giochicchiare” si oppone al giocare neutralizzando l’elemento strutturante di pedagogia sociale associato al dovere della distinzione, emergente nella forma di giocoso paradosso. Gli effetti che osserviamo sono sinestesici, come un blando elisir dei sensi; un happy and telefonato che smussa gli angoli vivi delle relazioni; un trastullo che inquina innocentemente dimensioni un tempo garantite alle intelligenze del silenzio, al gioco prossemico, alla neutralità accogliente dello spazio pubblico/politico. La logica della comodità si rovescia in un accudimento non richiesto, che tolleriamo, un eccesso di pienezza che nasconde - giocosamente - l’oblio delle distinzioni forti, come nel caso del tiktoker Khaby Lame, che fa del suo performativo illocutorio il passaporto virtuale di un paradossale “successo per tutti”. Non sappiamo più se, in quanto fattori ed espressioni della cultura, i giochi possano decidere il futuro di una civiltà, dato che l’approdo logico del gioco non sembra più la realtà, ma fare in modo di simularla per non aderirvi mai completamente.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA