Il fenomeno delle baby gang e la regressione demolitiva

Leggendo sul Corriere Adriatico i commenti della sindaca di Ancona e del Prefetto di Fermo alla interminabile serie estiva di atti vandalici e di scorrerie notturne di gangs of kids, viene in mente la solita denuncia del degrado antropologico indotto dai modelli culturali della società dei consumi e dello spettacolo, ma anche una inerzia di base determinata da atteggiamenti di “conformismo critico” riconducibili alle difficoltà nell’attivare reazioni proporzionate agli eccessi verificatisi. I tanti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti negativi giovani e giovanissimi possono essere letti all’interno del superamento costante di una linea di demarcazione che sembrava garantire il logos dalla dismisura del polemos. Siamo costantemente confrontati con episodi in cui i giovani si rendono protagonisti di impressionanti regressioni demolitive a danno di un habitus costruito culturalmente nella condivisa dimensione dell’humanitas. Il teorico della politica Marco Revelli sostiene che «l’asfissia – la forma con cui la pandemia uccide – richiama il senso di apnea che ormai da tempo segna la condizione esistenziale di un mondo che si sa insostenibile e che tuttavia rimane chiuso nella propria immobile attesa di catastrofe». Gli fa eco il sociologo tedesco Hartmut Rosa, sostenendo che «i principi interconnessi della competizione, della crescita e della razionalizzazione, sembrano formare un triangolo strutturale così solido che qualsiasi speranza di cambiamento culturale o politico appare velleitaria». La condizione giovanile sembra soffrire di «asfissia temporale»: tempo biografico abbondante, ma privato di un dimensionamento coerente con la struttura sociale. Assorbendo immediatamente tutti gli effetti della trasformazione del rapporto individuo/società, i giovani sono inclini ad una auto-rappresentazione inessenziale che combattono con prepotenti incursioni nell’azione e nella proiezione, dato che troppe forme della loro espressività comunicano solo sul margine di un senso e sull’improbabilità di una condivisione simbolica. Allora, con George Bernard Shaw dovremmo dire che «la gioventù è sprecata in mano ai giovani»? Probabilmente il cinismo giovanilista degli adulti è incline a pensarlo, ma la realtà ci confronta con la matrice contro-intuitiva dell’odierno rapporto individuo/società. Perchè a tanta premura per la condizione giovanile corrisponde un forte incremento del disagio di questa classe d’età? La contingenza totalizzante, fatta di opzioni infinite tra cui decidere un’apertura illimitata verso il futuro, di fatto sembra non rendere più possibile alcun cambiamento reale, dato che la società moderna è chiusa in modo autoreferenziale sulle proprie logiche. Il fatto che i canoni sistemico-organizzativi abbiano eliminato l’ethos del “giusto mezzo”, fa si che il singolo individuo non possa modificare più nulla della società funzionalmente differenziata. Ciò che rientra nell’orizzonte di significato di una persona non è affatto detto che sia espressione di un ordine organizzativo circostante. La nostra è una società che ottiene grandi risultati (il che vuol dire che tratta le persone in un certo modo) perché non è più necessario – anzi è proprio al di fuori della logica della differenziazione sociale spinta in cui noi viviamo – mantenere un ordine di priorità tra sistemi sociali, per poi legare la dinamica sociale ad un qualsiasi modello umanistico. Se i sistemi di funzione sono sempre più autonomi gli uni dagli altri, la società non sarà integrata né moralmente né da un progetto politico, cioè da un valore (incarnante un bene superiore a quello del funzionamento logico dei sistemi differenziati) che poi fa da riferimento alla visione umana della società. Se la differenziazione sociale potrà solo crescere per permettere altri straordinari successi operativi, potrà farlo solo rispettando il canone della specializzazione funzionale e ciò prevede una sola strada, quella che vedrà i sistemi di funzione rendersi sempre più autonomi gli uni dagli altri e dal loro ambiente. In tal senso i rapporti tra sistemi sociali non potranno più risultare predefiniti da un ordine civile o morale di riferimento perché i sistemi sociali non sono più parte di un tutto, non trovando più né nelle loro relazioni, nè nel rapporto con una unità referente per il tutto, le risorse per approfondire la loro autonoma natura operativa. Cioè i sistemi sociali non entrano in relazione tra loro per provare a determinare un universo che sia protettivo dell’umano o espressivo dell’esigenza di tutelare la condizione umana in realtà fortemente tecnologiche e differenziate. Da qui il dramma della socializzazione giovanile. Se non si può più stabilire una differenza tra sistemi in termini gerarchici o di valore (ciò che sta sopra e ciò che sta sotto), si avrà un forte aumento di complessità della società perché essa diventa indifferente a ciò che gli sta fuori, ad eccezione di quelle caratteristiche ambientali traducibili in una eventuale semplificazione dei suoi scopi. Tutto ciò che sta fuori dalla logica operativa di un sistema sociale non è più significativo per il sistema in questione che non deve essere rispettoso dell’umano per dover funzionare. Un sistema sociale fortemente differenziato si rende indifferente a qualsiasi ordinamento normativo, morale o culturale ed anche alla indecifrabile sofferenza dei giovani. “Ci vuole tempo per diventare giovani”, scrisse Pablo Picasso. Certo, i giovani sono futuro, ma il senso del tempo lo decide pur sempre la struttura sociale di riferimento.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

