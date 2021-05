Risorse senza precedenti per la tutela dell’ambiente

Siamo alle fasi finali, forse le più importanti, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro Paese. Il governo, nelle ultime ore prima dell’approvazione del PNRR, ha stanziato 400 milioni di euro per interventi di “larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo il mantenimento e la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere ma anche per la pesca e il turismo”. In altri termini ci saranno risorse senza precedenti per l’ampiamento delle aree protette marine e per il restauro degli ecosistemi costieri danneggiati. Si tratta di una scelta di straordinaria rilevanza politica ed economica per fare qualcosa di concreto per l’ambiente in Italia. Altri Paesi si sono già mobilitati come la Spagna che il 17 maggio ha presentato il proprio piano nel quale ha stanziato 1500 milioni di euro per interventi nel settore agroalimentare e per il mare. Gli interventi previsti nel nostro PNRR possono aiutarci raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, ovvero il programma mondiale delle Nazioni Unite che prevede di proteggere almeno il 30% degli habitat marini. Ad oggi siamo ancora molto lontani da questi obiettivi: anche contando i SIC (Siti di Interesse Comunitario) ora diventati Zone Speciali di Conservazione (ZSC), anche includendo le Zone di Tutela Biologica (ZTB) e tutte le altre aree che in qualche modo rappresentano elementi di valore naturalistico, ad oggi l’Italia, almeno in teoria, protegge solo il 10-12% dei propri mari. Sarà quindi necessario uno sforzo importante per creare nuove aree marine protette partendo da quelle già pianificate, come la mai realizzata Area Marina Protetta Costa del Conero. Ora ci sono le risorse per farlo in un contesto di chiari obiettivi nazionali e internazionali. Ma abbiamo poco tempo, servono progetti “cantierabili” ovvero già pronti ed eseguibili, e dobbiamo agire bene, con intelligenza, efficienza e soprattutto con rapidità. Il problema è, come ho avuto più volte modo di ribadire sulle colonne di questo giornale, che le Marche sembrano aver deciso di restare fuori da questa partita. Non solo si sono dichiarate contro l’Area Marina Protetta del Conero ma sembrano essere fuori anche da prospettive strategiche per lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. L’unica importante eccezione è il potenziamento della rete ferroviaria verso Roma, il cui scartamento ridotto è stato sicuramente una vera e propria spina nel fianco nell’ultimo decennio. È quindi una bella sorpresa la proposta che è stata avanzata sui giornali nelle ultime settimane di voler trasformare il Parco del Conero da parco regionale a nazionale. Un’iniziativa a cui si può solo che plaudire se non fosse che è impensabile farlo semplicemente cambiando etichetta. Le caratteristiche di un parco nazionale richiedono una dimensione molto più ampia e vincoli molto più stringenti. Sarà molto difficile, per non dire impossibile, trovare il consenso necessario a livello locale per un’operazione così importante. Soprattutto se si è da poco scritto urbi et orbi da parte della Regione e del Comune di Ancona che non intendono neanche fare l’area marina protetta. A ben vedere invece, l’area marina protetta potrebbe essere l’unica vera chance per proporre il Parco del Conero come parco nazionale. Infatti, la legge prevede che in caso di area protetta adiacente, sia il parco terrestre nazionale a gestirla e proporre l’area marina del Conero potrebbe essere la migliore occasione per trasformare il parco regionale in nazionale, sia per la sua maggiore complessità sia perché, ambienti marini e terrestri insieme raggiungerebbero una dimensione tale da poterne motivare la richiesta. Spero che i nostri politici ci pensino seriamente, perché la creazione di nuove aree marine protette, l’ampliamento delle aree protette esistenti e l’ampiamento dei parchi terrestri a mare sono un tema caldo di questi giorni. Il piano delle proposte verrà concluso nelle prossime settimane, e probabilmente già a giugno. È ora di muoversi, se questa regione vuole essere parte del PNRR. Sempre che le Marche non vogliano continuare a godersi questo splendido isolamento che le sta mettendo ai margini della politica nazionale.

*Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine

