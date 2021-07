Dobbiamo essere sostenibili anche nel rapporto con il mare

Alcune buone notizie e qualche nota dolente nel bollettino del mare che ci aspetta quest’estate. I prossimi mesi saranno molto importanti per un ritorno alla normalità delle nostre vacanze e avremo anche modo di misurare l’effetto delle nostre attività sulla qualità dei nostri mari. Nella primavera ed estate scorsa abbiamo assistito ad un’ esplosione di vita, come se i grandi animali che popolano ancora i nostri mari si fossero riappropriati dello spazio marino e delle coste normalmente disturbate dall’uomo: delfini che si avvicinavano alla riva, squali che entravano nei porti, acque trasparenti in tutto l’Adriatico, finanche nella laguna di Venezia. Ma già nell’estate del 2020, durante le vacanze delle quali abbiamo goduto prima della seconda ondata pandemica, abbiamo registrato una forte impennata degli impatti, come testimoniato anche dell’esplosione di incidenti senza pari nelle serie storiche disponibili, che hanno coinvolto le tartarughe marine. Quest’estate, dopo una stagione invernale a ritmi ridotti, stiamo assistendo a una piccola esplosione di vita marina, testimoniata dall’aumento di molte specie di pesci, sia pesce azzurro sia pesci demersali (tipo sogliola) forse a causa della minore richiesta da parte del mercato nei mesi passati. A questo si aggiunge una rinascita delle foreste di alghe brune, particolarmente sensibili all’inquinamento, che nel Conero sono state trovate anche in aree dove erano state date per estinte un decennio fa. D’altro canto assistiamo a fenomeni meno positivi, come la ricomparsa di mucillagini che sono state già osservate ad aprile lungo le coste dell’Adriatico meridionale e che sono poi esplose in modo massivo e senza precedente nei giorni scorsi lungo le coste della Turchia. La comparsa di mucillagini sta interessando in misura minore anche altre zone dell’Adriatico, ma speriamo si tratti di un fenomeno localizzato e transitorio. Comunque, è sufficiente immergersi nelle acque del Conero per osservare un forte aumento dell’eutrofizzazione, evidente anche per la forte crescita di lattuga di mare, un’alga verde che assomiglia a proprio ad una foglia di insalata e che indica condizioni di arricchimento organico. Appare evidente anche una fortissima torbidità dell’acqua che rende il mare molto poco trasparente sotto costa e poco gradevole per i nostri bagni. Andrebbe chiarito meglio se questo sia dovuto anche ai lavori fatti per numerose infrastrutture portuali o per i ripascimenti. Sono elementi da tenere in grande attenzione perché potrebbero alterare in peggio la qualità e la balneabilità delle nostre acque in quest’estate di grandi attese e voglia di rinascita. Inoltre, se continuerà il caldo pronunciato di questi ultimi giorni potremmo assistere a un ulteriore repentino aumento delle temperature superficiali del mare con effetti negativi sia sulla fauna sia sulla flora marina. Ecco allora alcune semplici raccomandazioni per contribuire ad avere un mare sano questa estate: la prima è verificare il funzionamento dei depuratori e segnalare gli scarichi abusivi, sia lungo i litorali sia nei numerosi fiumi della regione. La seconda è quella di non gettare in mare rifiuti in particolare dalle imbarcazioni, a partire dalla plastica o dai vari residui. Un’ulteriore raccomandazione per i diportisti è quella di fare molta attenzione a non ancorare su fondali rocciosi o sulle praterie sommerse dove le ancore causano danni gravi. Per gli amanti del buon cibo, la raccomandazione è quella di non comprare prodotti che derivano da una pesca non sostenibile, come ad esempio le vongole raccolte con le turbosoffianti. Resta un mistero la quasi totale scomparsa di cannolicchi in Adriatico. Sino a due decenni fa erano ancora abbondanti e i nostri genitori li pescavano con le dita dei piedi, ora sono praticamente bivalvi in estinzione. Non mi stupirebbe che questa scomparsa potesse essere legata in qualche modo proprio alla pesca con le vongolare. Dobbiamo essere sostenibili anche nel rapporto con il mare, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di pesca, e dobbiamo essere tutti più consapevoli dell’importanza della qualità degli ecosistemi marini per le nostre vite e la nostra economia. Compromettere la qualità dei nostri mari significa compromettere il turismo blu, un settore economico di cui non possiamo fare a meno. Abbiamo bisogno di riaprire e ospitare tanti turisti, ma anche di una migliore qualità del mare. L’Adriatico non deve diventare come Sharm el-Sheikh in cui si sono moltiplicati gli alberghi ma è stata devastata la barriera corallina, con la conseguenza che il turismo ne sta uscendo gravemente compromesso.

*Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine.

