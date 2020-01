Il caso della foca monaca nel Paese dei proclami

La foca monaca (Monachus monachus) è l’unica specie di pinnipede presente in Mediterraneo ed è endemica del nostro mare, ovvero è una specie che non esiste in nessun altro mare del mondo. Fino al secolo scorso si poteva trova abbondante lungo le nostre coste e nelle nostre isole, dove poteva rifugiarsi in grotte marine, dare alla luce i cuccioli e svezzarli. Già nella metà del secolo scorso però è stata oggetto di una caccia indiscriminata da parte dell’uomo. I pescatori le uccidevano per mangiarsele o perché “rubavano” il pesce dalle loro reti. In pochi anni la popolazione è stata decimata. Solo la sua inclusione nelle specie protette ne ha evitato la completa estinzione. Negli ultimi anni però sono stati fatti pochissimi avvistamenti, soprattutto lungo le coste italiane, e la popolazione di foca monaca in Mediterraneo resiste soprattutto nelle aree marine protette della Grecia. Le politiche di protezione di questa specie fatte in Grecia e la creazione di aree marine protette stanno portando ad un lento ma progressivo recupero della popolazione di foca monaca che è stata recentemente avvistata anche lungo le coste dell’Albania. Ma è una specie che resta a fortissimo rischio di estinzione e, se si dovesse estinguere dal Mediterraneo, non potrebbe essere reintrodotta da un’altra area del mondo, l’avremmo persa per sempre. Tuttavia, domenica scorsa, con grande sorpresa dei passanti è stato osservato, un cucciolo di foca monaca su una spiaggia del Salento in Puglia. È la prima volta che viene registrato in avvistamento in questa zona, ma il Salento è potenzialmente un habitat ideale per questa specie essendo ricco di grotte e di ripari ideali per diventare le tane di questi animali. Il cucciolo, di poco più di un metro di lunghezza e circa due mesi di vita, è apparso subito in forte difficoltà. Non riusciva a tornare in mare, si muoveva a stento, era poco reattivo. Forse aveva perso contatto con la madre a seguito di una delle ultime mareggiate, o forse era stato abbandonato perché malato. Da lunedì, una equipe di esperti con ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, a partire dalla bravissima Claudia Gili, esperta di mammiferi marini e già direttore scientifico dell’Acquario di Geno, ai patologi veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Foggia, del CREDIMA (Centro di Referenza Nazionale per la Diagnostica dei Mammiferi Marini), del CERT (Cetacean stranding emergency response team) dell’Università di Padova e dell’IZS di Teramo si erano recati sul posto per assistere il cucciolo con cure immediate, per idratarlo e fornirgli antibiotici. Ma nonostante tutte le cure prestate, martedì scorso il cucciolo è morto. Le analisi fatte hanno evidenziato uno stato di debilitazione dell’animale, con compromissione del sistema immunitario, unito a una probabile polmonite, oltre a una forte contaminazione da parassiti intestinale. Resta il grande dispiacere per non essere riusciti a salvarlo, ma al contempo la convinzione di avere fatto tutto il possibile. Come sempre avviene in Italia si alzeranno dubbi e confusione su cosa doveva e non doveva essere fatto. Dai social ai media parleranno in moltissimi senza conoscenza dei fatti e senza competenze specifiche. Ma oramai siamo diventati un paese dei proclami e non della ricerca di verità. Per chi voleva essere informato dei fatti, tutto quello che sappiamo ad oggi è riportato in questo articolo. Restano alcune considerazioni sull’importanza di fare qualcosa di più per proteggere la vita dei nostri mari. Pensate a quanto sarebbe prestigioso e bello avere un’area protetta nel Salento piena di foche monache, o una famiglia di foche monache nelle grotte del nostro litorale del Conero. Pensate a un porto di Numana come il Pier 39 a San Francisco, pieno di pinnipedi rumorosi e pigri che prendono il sole, rubando qualche pesce ai pescatori e attirando centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Sono solo sogni, lo so. Ma sarebbe bello un paesaggio marino contornato da habitat integri, delfini guizzanti e foche monache sdraiate al sole, piuttosto che un Adriatico reso torbido dalle vongolare e dalle reti a strascico che lo arano quotidianamente.



