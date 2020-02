Quel capitale naturale che si può ancora salvare

Siamo nell’Antropocene ovvero l’era geologica in cui per la prima volta nella storia della Terra una singola specie, ovvero quella umana, è stata in grado di alterare il clima e il funzionamento dell’intero pianeta. Senza dubbio questo sconvolgimento è legato al feroce accaparramento di risorse naturali fatto da larga parte dell’Umanità a partire dalla seconda rivoluzione industriale. Oggi, a oltre 150 anni dall’inizio della grande espansione economica e demografica del pianeta, ne stiamo pagando le conseguenze. I cambiamenti climatici in atto stanno mettendo a dura prova molti settori economici e hanno effetti negativi su larghe fasce della popolazione a partire dai più deboli. Continua la serie di record climatici a partire dal mese di gennaio appena concluso, che è stato definito il più caldo di sempre, almeno da quando sono state effettuate misurazioni certe. La crescita economica esplosa a partire dagli anni ’60, completamente priva di attenzioni all’ambiente, ha reso sempre più contaminato il nostro territorio. I casi dei grandi stabilimenti industriali dal Veneto alla Sicilia con i loro numerosi siti contaminati di interesse nazionale ci presentano un conto salato da pagare sia in termini di vite umane sia di ferite croniche al territorio. I costi per bonificare queste aree sono nell’ordine dei miliardi di euro e richiederanno decenni per essere completati. Nel frattempo, aumentano i casi di acque di falda contaminate, polveri sottili nell’aria sempre più inquinata e riduzione degli spazi verdi con aumento della cementificazione del territorio. E come se non bastasse, si stanno espandendo nuove malattie legate alla globalizzazione. Non serve scomodare il problema del coronavirus di questi giorni per capire che siamo attraversati da una nuova ondata di malattie, incluse alcune come il morbillo o la tubercolosi che riemergono quando le credevamo scomparse per sempre. Molti dei problemi che stiamo vivendo sono frutto di una scarsa fiducia nella ricerca e nella scienza. Basti pensare al fenomeno no-vax, ovvero all’ignoranza dei genitori che non intendono proteggere i loro figli vaccinandoli. Hanno più fiducia in voci infondate e indimostrabili che nei risultati di decenni di ricerca. Ma è proprio in momenti come questi, dove le sfide si moltiplicano e aumentano le paure per il nostro futuro che dobbiamo fare emergere il ruolo fondamentale della scienza e della ricerca per risolvere i problemi che stiamo vivendo. È solo grazie alla ricerca biomedica che possiamo curare meglio le malattie, trovare un vaccino per il coronavirus e limitare il numero di morti. Ed è grazie alla ricerca che riusciamo a creare coltivazioni che richiedono sempre meno acqua, permettendoci un adattamento a un futuro sempre più povero di piogge. Sono le nuove tecnologie che ci consentono di risparmiare materie prime e ridurre i consumi, di produrre energia pulita e rinnovabile. È grazie al lavoro degli scienziati e dei risultati delle loro ricerche che potremo riparare i danni fatti dall’uomo agli habitat. Abbiamo eroso per decenni il valore del capitale naturale, limitandone la loro capacità di fornire beni e servizi ecosistemi indispensabili all’uomo. Scienza e tecnologia hanno consentito all’uomo di devastare il pianeta negli ultimi cinquant’anni, permettendo un utilizzo bulimico, irrazionale e incontrollato delle risorse. Tutto questo non ha portato ad un giusto progresso perché ha determinato una forbice sempre più ampia tra una porzione del mondo troppo opulenta e una larga maggioranza del pianeta in condizioni di assoluta povertà. Oggi però con il Green New Deal, ovvero la svolta verso una economia verde e sostenibile, la ricerca può dare una mano a invertire la tendenza. Sono felice che questa rivoluzione venga rilanciata dall’Unione Europea e dall’Italia e sono sicuro che oltre al Canada e all’Australia altri paesi, come la Cina, aderiranno perché non ci sono alternative. Si tratta di un percorso obbligato. Insomma, siamo di fronte a un nuovo corso nel quale scienza, ricerca e tecnologia sono finalmente a servizio della sostenibilità e del futuro dell’umanità.



*Docente all'Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine