L’anno più caldo della storia (2019), ma ormai non è più una anomalia

Ieri, nella Giornata della Terra, è stato diffuso il rapporto di Copernicus sullo stato del clima in Europa. Il 2019 è stato l’anno più caldo mai registrato nel vecchio continente, con temperature medie di quasi 2 gradi superiori a quelle della seconda metà del XIX secolo. Dal 2000 ad oggi sono stati rilevati 11 dei 12 anni più caldi di sempre. I mesi più anomali di questo ultimo ventennio sono stati febbraio, giugno e luglio. Questi dati si associano a crescente siccità nei periodi estivi e piogge intense in autunno con ripetute alluvioni in tutta l’Europa. Abbiamo ancora forte il ricordo delle alluvioni a Genova nel 2010, 2011 e 2014 mentre accelera lo scioglimento dei ghiacci sulle Alpi e in Groenlandia. I dati sono stati pubblicati in occasione della Giornata della Terra, l’Earth Day che vede nel 2020 il 50° anniversario. La Giornata della Terra è nata infatti nel 1970 quando negli Stati Uniti è partita un’ondata di proteste che ha determinato l’approvazione delle prime leggi ambientali per garantire aria pulita, acqua potabile e per proteggere le specie minacciate di estinzione. È in quegli anni che nasce anche l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) americana. Di lì a poco, molti paesi in Europa e nel mondo hanno adottato leggi simili. La Giornata della Terra continua a rivestire un importante significato a livello internazionale. La Giornata della Terra è diventata l’occasione per fare il punto sulla crisi globale del Pianeta: su aria inquinata, fiumi e suoli contaminati, erosione degli habitat, perdita delle foreste e della biodiversità. Nel 2016, le Nazioni Unite hanno scelto la Giornata della Terra come il giorno per la firma dello storico “Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici”. Nel 2020 la giornata è stata dedicata proprio all’azione contro i cambiamenti climatici. Il contrasto ai cambiamenti climatici rappresenta un’enorme sfida, ma anche una grande opportunità per mettere la tecnologia e le conoscenze dell’Umanità al servizio del Pianeta anziché al servizio esclusivo dello sfruttamento delle sue risorse. Il cambiamento climatico rappresenta oggi forse il problema più difficile da affrontare per il futuro dell’umanità poiché è di carattere globale e richiede l’impegno coordinato di tutti i Paesi. Ma è indispensabile per mantenere il nostro mondo abitabile, per permettere la sopravvivenza di una umanità in continua espansione. La Giornata della Terra è quindi una giornata di speranza ma anche di preoccupazione. Un aumento di 2°C delle temperature medie in Europa è un dato elevatissimo e imprevisto che potrebbe richiedere una rivalutazione delle stime fatte finora. L’accordo di Parigi, quello da cui si è sfilato Donald Trump, impegnava gli Stati del Mondo a contenere l’aumento di temperatura entro 1,5°C nel 2050. Oggi, 30 anni prima di quella scadenza, lo abbiamo già superato in Europa. È tempo di agire ma non sarà facile poiché non è semplice contrastare i cambiamenti climatici mentre si affrontano crisi economiche e pandemie. Inoltre, viviamo in un mondo spaccato da specifici interessi senza un approccio coeso tra le grandi potenze mondiali. Tuttavia, la Giornata della Terra serve proprio a renderci tutti più consapevoli e a spingere i nostri politici a capire e a impegnarsi in questo senso. Senza una strategia per l’ambiente i politici non avranno la fiducia degli elettori sempre più sensibili a queste tematiche, a partire dai ragazzi che si avvicinano al voto. Dal 1970 ad oggi sono state fatte tante conquiste ma resta ancora molto da fare su tre livelli. Il primo è la sensibilizzazione sociale, per rendere tutti più consapevoli e agire di conseguenza. I mass media hanno una responsabilità fondamentale e in Italia si fa ancora poco mentre all’estero prestigiosi giornali come il New York Times, che conta 42 milioni di followers, ha creato da tempo una rubrica quotidiana dedicata al tema “Clima e Ambiente”. Il secondo livello è politico. Serve una politica “alta” in grado di coniugare benessere sociale e ambientale con una diversa economia. E il terzo è la ricerca, per aumentare la nostra conoscenza sugli impatti dei cambiamenti climatici e per trovare rimedi possibili a problemi di cui soffre il Pianeta attraverso il contrasto ai cambiamenti globali e la protezione e restauro dell’ambiente per rendere l’aria pulita e l’acqua potabile e per produrre cibo sano. Resta molto da fare, rimbocchiamoci tutti le maniche.



*Docente all'Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine