Draghi, il pericolo degli eccessi e i sacrifici che dobbiamo fare

Tanto tuonò che piovve. Dopo tanti tuoni di roboanti proclami dei politici in carica (Renzi in prima linea) sbandierati nell’interesse degli italiani, che ci hanno fatto perdere tempo prezioso, alla fine è piovuto Mario Draghi. L’esempio della pioggia è calzante se inteso come lavaggio, pulizia, tonificazione dell’aria. La pioggia mette a terra le polveri sottili che inquinano. Ha un effetto positivo, rivitalizzante. Purché resti negli argini e non gli lasciamo prendere la forma del nubifragio, che travolge e lascia fango da raccogliere. L’arrivo di Draghi, a lungo evocato, va colto nel primo modo, senza eccessi, con l’equilibrio proverbiale che lo caratterizza, ma che purtroppo non caratterizza il nostro popolo e i politici che lo rappresentano. Non va osannato come il salvatore della patria, né come l’eroe che risolverà tutti i problemi. Ed è pericoloso passare da un eccesso all’altro, come i commenti che hanno contrapposto il Draghi salvatore allo sfacelo della politica, che naufraga. Pericoloso fare di un’erba un fascio. Per fortuna non è così, né in un senso né nell’altro. Da persona accorta Draghi ha fatto bene ad accettare con riserva, per capire su chi potrà contare, con quali spazi di manovra. Il rischio che corre è alto. Lo stesso prezzo che hanno alla fine pagato Monti e Fornero, accolti prima come “salvatori dell’Italia”, poi sbeffeggiati come un nubifragio distruttore di equilibri intoccabili. Draghi va accolto come la pioggia salutare, non come un tecnico ottuso, che distrugge. Si qualifica come politico in quanto professore ordinario di economia politica, dove l’aggettivo valorizza la missione politica che deve avere l’economista. Proprio per questo, il 5 novembre 2010, allora governatore della Banca d’Italia accettò l’invito ad Ancona della Fondazione Fuà, dell’Istao e dell’Univpm di onorare i dieci anni dalla scomparsa di Giorgio Fuà con una lezione magistrale, riprendendo un tema fuaiano: “Crescita, benessere e i compiti dell’economia politica”. Arrivò la sera prima, dopo essere stato a Francoforte al Consiglio della Banca Centrale Europea, che due anni dopo avrebbe diretto. Senza prestarsi a grandi accoglienze, cenò da solo con sua moglie in un noto locale di Piazza del Papa, a conferma della sua semplice riservatezza. La conclusione della sua lezione fa cogliere il suo spessore politico: «Dobbiamo tornare a ragionare sulle scelte strategiche collettive, con una visione lunga. Cultura, conoscenza, spirito innovativo sono i volani che proiettano nel futuro. La sfida, oggi e nei prossimi anni, è creare un ambiente istituzionale e normativo, un contesto civile, che coltivino quei valori, al tempo stesso rafforzando la coesione sociale». E ancora: «La difficoltà dell’economia italiana di crescere e di creare reddito non deve smettere di preoccuparci». Con un altro termine caro a Fuà, Mario Draghi è un economista utile, che ha dedicato la vita a servire il benessere collettivo. Il compito che gli spetta ora è simile a quello del medico che non deve sottovalutare la gravità delle malattie, che deve adottare le giuste terapie, anche sgradite, e che deve farle accettare al paziente. Su questo fronte temo incontrerà due grandi difficoltà. Il popolo italiano è un paziente disabituato a fare sacrifici, da troppo tempo coccolato da sussidi, condoni, evasioni concessi da governi deboli, alla ricerca del facile consenso, soprattutto in questo periodo di crisi pandemica. In secondo luogo, le nostre malattie sono più difficili da curare, di quelle che ha sinora affrontato. Va ricordato che Draghi si è trovato due volte in situazioni di crisi, dalle quali è uscito molto bene. La prima, quando venne chiamato a sostituire il governatore Fazio, incappato nella più grave caduta di immagine della Banca d’Italia; la seconda, quando disse la famosa frase «whatever it takes» (faremo di tutto e di più) nel 2012, ridando immediato slancio all’euro in crisi di sopravvivenza. Però ha contato su due punti di forza: è bastato riportare al di sopra delle parti la Banca d’Italia entro i suoi compiti tradizionali di banca centrale e, per l’euro, ha potuto contare su disponibilità monetarie illimitate di creazione di moneta per intervenire sui mercati. Ora dovrà agire con strumenti molto meno condivisi e soprattutto con risorse vincolate da un debito pubblico da contenere. Per questo Mario Draghi, da persona concreta e responsabile, chiuderà il libro dei sogni che ci hanno letto i governi che ci hanno preceduto. Non potrà fare da solo, dovrà chiedere la collaborazione di tutti noi cittadini a compiere sacrifici, ai quali non siamo abituati, in cambio di una visione lunga. Se ce la farà sarà merito di tutti, sotto la sua guida. Se non ce la farà sarà solo colpa nostra. Per ora mi limito a dirgli: grazie Mario, per il coraggio di mettere in gioco la tua credibilità in nome del benessere collettivo. Come hai sempre fatto.



* Professore emerito di Politica economica Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Università Politecnica delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA