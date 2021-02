Tecnologie ma soprattutto uomini: ecco l’esempio unico di Luigi Bacci

Nei periodi di crisi c’è bisogno di grandi uomini leader. Se non ci sono, può essere utile ricordare i grandi uomini del passato, che ci hanno portato fuori da crisi anche più gravi dell’attuale, come le distruzioni della guerra e i problemi di ricostruzione. La storia non insegna, perché le situazioni sono irripetibili ed è sterile vivere di ricordi, passivamente. Va però riconosciuto che la ripresa dello sviluppo di cui abbiamo tanto bisogno dipende non solo da tecnologie innovative, da infrastrutture funzionanti, da nuovi mercati da conquistare, ma soprattutto da uomini preparati e onesti. Quando rileggiamo il decollo della nostra regione ci rendiamo conto che il fattore umano è stato determinante. In questo discorso entra il ricordo di Luigi Bacci, un banchiere innovatore, come sintetizza il titolo del libro scritto da Augusto Ciuffetti e Marco Torcoletti nell’occasione del centenario della nascita nel 1920. Bacci è stato un banchiere come non ce ne sono più. Una tipologia in estinzione. Intesa come banca che si identifica con il banchiere e il banchiere che si identifica con la banca. Ora ci sono manager che cambiano banca, come gli allenatori le squadre. Il nome di Bacci è strettamente legato a quello della Banca Popolare di Ancona. Entrambi non ci sono più. Oltre a quello dell’uomo si è completato il ciclo di vita della banca. Che dalla piccola Banca popolare di Jesi, si è poi ingrandita acquisendo molte minuscole popolari del territorio, che i paesani chiamavano banchette. L’artefice di questo processo di ampliamento è stato Luigi Bacci, direttore generale dal 1956. Innovatore, per avere intuito che per assecondare il passaggio dall’agricoltura all’industria nelle Marche serviva il salto qualitativo dal mutuo soccorso al credito di sviluppo. Quindi una banca in grado di valutare progetti, capire gli uomini che hanno idee vincenti, condividerne i rischi, saperli assistere e assecondare. Il libro sulla vita di Bacci offre numerose testimonianze di gratitudine per la fiducia accordata. E’ emblematica quella di Enrico Loccioni, imprenditore illuminato, di successo, che ripete agli autori la frase con la quale apre ogni suo intervento pubblico: «Lei vada avanti al resto ci pensiamo noi» detta da Bacci alla prima visita aziendale. Luigi Bacci va inserito nell’elenco dei grandi imprenditori che hanno alimentato il decollo economico delle Marche. Ha saputo investire non solo concedendo credito nella regione, ma anche nella crescita della sua azienda bancaria. Sotto la sua direzione la Bpa si espande in tutte le Marche, nel Lazio e a Roma con l’acquisizione della Banca Tiburtina, in Campania con la Popolare di Caserta. Passa dai due sportelli con dieci dipendenti iniziali a 81 filiali con circa 1400 dipendenti, costruisce il Centro direzionale Esagono. Prima di altre banche regionali, apre il servizio titoli e borsa, portando via Claudio Rossi dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura per affidargli il compito, che darà un sostanzioso contributo alla redditività della Bpa. In pochi anni costruisce una banca patrimonialmente solida, moderna, in linea con gli sviluppi del mercato del credito, tecnologicamente innovativa, con personale qualificato, che si distingue come uno dei principali motori del decollo industriale delle Marche. Il commendator Bacci resta indimenticabile per le doti di coraggio, equilibrio, visione, come ha sintetizzato Marco Cucculelli nella introduzione al libro. Una visione strategica che tra l’altro l’ha portato a stringere un durevole rapporto con il Dipartimento di economia di Ancona, approvando un progetto che personalmente gli ho presentato nel 1987 per finanziare convegni, ricerche e borse di studio, su temi di reciproco interesse. Il vantaggio per la Bpa non è stato solo di immagine, perché con le borse di studio ha potuto valutare e poi assumere alcuni dei migliori laureati della nostra Facoltà di economia. Ne hanno tratto vantaggio anche i nostri studi, nei quali abbiamo dimostrato l’importanza della prossimità dei centri direzionali delle banche rispetto ai propri clienti, per coglierne appieno le esigenze. Un equilibrio difficile. Se troppo piccole le banchette sono condizionate dai limiti dello sviluppo locale, senza avere massa critica sufficiente per aiutare a superarli. Se troppo grandi hanno centri decisionali lontani e meno coinvolgibili nelle specifiche esigenze dei diversi territori che servono. La missione di Bacci è stata orientata, nella prima fase, a superare i limiti del troppo piccolo e, nell’ultima fase, a cercare i vantaggi di dimensioni operative maggiori e diversificate, scegliendo di integrarsi con la Popolare di Bergamo, senza perdere l’autonomia regionale della Bpa. Una sfida che Bacci ha avuto il coraggio di intraprendere. Ma che poi ha perso, con un vero colpo di mano a sorpresa nell’assemblea del 25 aprile del 1998, che ha portato alla destituzione con azione di responsabilità di Bacci e del gruppo dirigente e alla incorporazione di Bpa nel gruppo della Bergamo. Una fine ingiusta a livello personale per un uomo abituato a rispettare i patti e a pochi mesi dal celebrare i 50 anni in banca. Questi avvenimenti e le successive rivendicazioni sono ampiamente documentati nel libro. Negli ultimi dieci anni di vita, Bacci si è chiuso nel rimorso di avere fatto questo errore, al punto che quando gli abbiamo comunicato a casa sua la decisione di conferigli la laurea ad honorem della Facoltà di Economia, ha ringraziato e si è commosso. Ha preso tempo per dare una risposta. La mattina successiva mi ha telefonato di essere giunto alla conclusione di non meritarla e non poterla accettare per avere sbagliato nei confronti della comunità regionale. Si fa fatica a descrivere un uomo della personalità di Luigi Bacci. Bisognava conoscerlo. Per questo il libro, che auspico vivamente venga diffuso e letto, è costruito soprattutto su testimonianze dirette, tutte concordi nel riconoscere le doti di serietà, rigore, correttezza, sensibilità per la collettività di questo grande marchigiano. Non è facile raccoglierne l’eredità. Ma è doveroso trasmetterne il ricordo e insegnare alle nuove generazioni i principi di rettitudine, sacrificio e dedizione che lo hanno caratterizzato. Questo è il compito che ci ha lasciato.

*Professore emerito di Politica economica Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Università Politecnica delle Marche

