È ricca, la truffo e la sfango. Ha una suggestiva assonanza con il titolo di un film cult con Walter Matthau la vicenda giudiziaria, raccontata nei giorni scorsi sul Corriere Adriatico, di un broker senigalliese prosciolto in udienza preliminare dall’accusa di appropriazione indebita ai danni di una facoltosa cugina che gli aveva affidato 50mila euro di risparmi. Anziché destinarli a un investimento remunerativo, come promesso alla parente, l’improvvisato intermediario finanziario (che in realtà non aveva neanche i titoli per operare nel trading) li aveva utilizzati - stando almeno a quanto accertato dalla guardia di finanza - per esigenze personali e per saldare vecchi debiti. La querela era stata presentata oltre i termini di legge e anche se nella vicenda il gip del Tribunale di Ancona ravvisava chiaramente il profilo di una truffa contrattuale, restava il problema delle condizioni di procedibilità, perché la parente raggirata s’era decisa a denunciare il cugino fuori tempo massimo.

Per perseguire d’ufficio il reato di truffa, servono alcune condizioni, tra le quali la rilevanza del danno patrimoniale. Beh, 50mila euro bastano e avanzano, verrebbe da dire d’istinto, accantonando ogni distinguo. Ma il giudice, nell’ordinanza di archiviazione, argomenta invece che l’aggravante del danno rilevante non andava applicata al caso in questione, che coinvolgeva come presunta vittima una signora così benestante da fare investimenti importanti ad occhi chiusi. «La somma di 50mila euro, pure significativa, non appare tuttavia particolarmente rilevante come somma da dedicare a un investimento finanziario», scrive il giudice Sonia Piermartini, e il fatto che la parte offesa fosse d’accordo a tener ferma la somma per qualche mese «fa presupporre che le disponibilità della denunciante e della sua famiglia fossero piuttosto cospicue, tanto da dedurre che la somma di 50mila euro è una somma in surplus da poter tenere ferma e sottrarre alle esigenza di vita e della famiglia». Tanto più, argomenta ancora il giudice preliminare, che «la scarsa prudenza mostrata nel buttarsi incautamente nell’investimento proposto», senza neppure accertare le abilitazioni del cugino all’attività finanziaria, «è suggestiva di un’importanza non cruciale attribuita alla somma stessa». Insomma, in buona sostanza, la vittima era troppo ricca per meritarsi una tutela d’ufficio, doveva provvedere lei stessa con una querela nei termini. Ora di sicuro - visto che a firmarla è una giudice competente ed esperta come la dottoressa Piermartini - l’ordinanza d’archiviazione avrà solidi agganci sia nelle norme sulla procedibilità d’ufficio dei reati, sia nella giurisprudenza in materia, anche se come ogni pronuncia sarà sottoposta al vaglio dei successivi gradi di giudizio, eventualmente fino alla Cassazione. Ma resta davvero difficile inquadrare argomentazioni di quel genere (se sei ricco, per te 50mila euro valgono meno degli altri e meriti meno tutele) in concetti come la giustizia sostanziale o la certezza del diritto.

Sia dal punto di vista della vittima, che in buona sostanza finisce per scontare come una colpa (anziché un merito) il fatto di avere “disponibilità piuttosto cospicue”, magari accumulate nel tempo con lavoro, sacrifici e propensione al risparmio. Sia dal punto di vista degli autori del reato, con una clamorosa disparità di trattamento tra un truffatore che (senza conoscere il 740 della vittima) alleggerisce le cospicue sostanze di una persona ricca, non certo con intenti da Robin Hood, e un truffatore che magari sfila mille euro (non 50mila) dalle tasche di una persona meno benestante. Non a caso la cugina del broker s’è lamentata pubblicamente di quell’archiviazione delle accuse. «Per me oltre al danno anche la beffa, perché ho speso altri soldi per l’avvocato...», ha commentato. Uno stato d’animo tipico di quei cittadini che non di rado, entrando in un’aula di tribunale convinti di ottenere il riconoscimento di un diritto, finiscono per misurare la distanza tra aspettative e realtà. Come canta magistralmente Francesco De Gregori nella ballata Il bandito e il campione, “Cercavi giustizia, ma trovasti la legge”.