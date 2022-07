La stagione dei tormentoni almeno per vivere più leggeri

Estate, stagione di sudore e tormentoni, e la novità dell’anno è che i tormentoni 2022 potremo (meglio, potrete: ho intenzione di marcare visita e dal proposito non recederò) ballarli in discoteca, urlarli in faccia ai vicini nei concerti accalcati e accaldati, usarli come sottofondo delle feste in spiaggia, le ultime evoluzioni della famigliola Omicron saranno pure più appiccicose delle piattole ma non hanno fermato il ritorno alla normalità, anche i virologi & affini, dopo aver invocato l’annullamento del concerto romano dei Maneskin (e solo di quello, e vai a capire il perché) ed essere stati respinti (giustamente) con perdite, hanno smesso di lanciare allarmi estivi, al più si limitano a tinteggiar di fosco l’ottobre (quando però avremo i vaccini aggiornati, e sarebbe il caso di “spingerli” da subito, no? E di piantarla con le cassandrate inutili e anzi controproducenti. A livello di comunicazione, alcuni fra gli stimati specialisti son tenacemente disastrosi, imparano nulla). Folta è la schiera dei concorrenti al titolo di Tormentone più Tormentoso della prima vera estate dei tormentati anni Venti. Ho effettuato un carotaggio, ricorrendo alla tecnica nota come “ad minchiam”. Ne ho ascoltati alcuni insomma, e guardato i relativi video. Cercando di capire cosa ci raccontino queste canzoni estive. Obbligatorio iniziare da Fedez, che con “La dolce vita” ci sta tormentando da diverse settimane. È la copia conforme di “Mille”, formula vincente non si cambia. Mara Sattei rimpiazza Orietta Berti, Tananai Achille Lauro, c’è l’inciso rappato (con rima atroce Oktoberfest/fest), gli anni Sessanta spadroneggiano di nuovo, sulla spiaggia si scatenano nel twist, tutti coi costumoni, la Sattei in tailleur è il tocco bizzarro. Ritornello a presa rapidissima. Gli anni Sessanta monopolizzano anche “Hula-Hoop” di Carl Brave e Noemi, introdotta da insunuante chitarra hawaiana, ma siamo a Terracina addormentati su un istantaneamente mitologico “lettino di telline” e naturalmente tira aria di flirt stagionale. E a un certo punto arriva un riferimento smaccato a “Non succederà più”, Claudia Mori primi anni Ottanta. In definitiva, obiettivo centrato, un altro pezzo che il suo sporco lavoro lo fa, tormenta pesante, scacciala dalla testa se ci riesci quella chitarrina. Con “Tribale” Elodie propone un mischione: melodia alla Paola e Chiara + ritmi da epoca d’oro della disco music. I critici musicali non sembrano granché entusiasti del risultato, il video in compenso funziona benissimo, pure troppo: ammiri Elodie che si muove sensuale e ascolti distratto. Tommaso Paradiso, “Piove in discoteca”, guarda agli anni Ottanta, il video si apre da un telefono pubblico e pure il telefono di casa è d’epoca, ma allora perché “Non prende il telefono/ davanti al Golfo di Napoli”? Questi problemi ce l’hanno i cellulari (non so se nel Golfo di Napoli). Vintage la Vespa, vintage i suoni. Vintage il pezzo proposto da Raf - “Cherie”, un funky settantesco - che di essere vintage ha tutto il diritto, ma vintage anche la nuova canzone della giovane Ana Mena, “Mediterranea”, che ci riporta alla dance dei Novanta, quando lei manco era nata, classe 1997. La faccio breve. Sarà pure un carotaggio ad capocchiam ma buona parte delle canzoni più ascoltate in questi giorni e presumibilmente nelle prossime settimane guardano all’indietro, puntano in maggiore o minor misura sull’effetto nostalgia per mitizzate epoche spensierate. Non che da un (aspirante) tormentone sia lecito pretendere chissà quale attitudine alla sperimentazione, ma questo diffuso desiderio di rifugiarsi nel passato più che voglia di ballare o di flirtare mi mette addosso una certa tristezza. Un po’ di spensieratezza senza retrogusto di muffa l’ho trovata giusto in “Litoranea” della strana coppia Elisa - Matilda De Angelis, che la nostalgia relega nel video (in Super 8): “E sento un ritmo che sale/ Perché non sali anche tu?”. È la canzone più sofisticata del lotto. Chissà se otterrà più o meno successo del Peperone, il tormentone che si ripropone. L’anno scorso fu “Notti magiche. Oggi tocca al “Supercafone”. Er Piotta gli ha dato una riverniciata e ce l’ha riammollato. Così ci illudiamo d’aver 20 anni di meno?

*Opinionista e critico cinematografico